Администрация Бийска лишила подрядчика «собачьей работы» за массовое усыпление

Управление ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства администрации Бийска готовит документы для расторжения контракта с городскими ловцами собак. В этом году контракт достался ООО «Портал услуг», но фирма не исполняла условия — в частности, животных вообще не осматривал ветеринар. Дополнительные материалы направлены в правоохранительные органы, сказано на сайте администрации Бийска.

В конце августа специалисты управления проверили деятельность «Портала услуг» по исполнению контракта за июнь-июль 2017 года. Выяснилось, что подрядная организация нарушила существенные условия контракта. В сообщении приводится один из примеров: акты осмотра не содержат обязательных выводов ветеринара о состоянии животного. Именно ветеринар обязан давать заключение о необходимости усыпления собаки в связи с болезнью, либо другими причинами, или о ее дальнейшей передержке. То есть, собаки отправлялись на усыпление без аргументированных доводов.

За неисполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с федеральными законами. Управление направило подрядчику уведомление об одностороннем расторжении контракта, кроме того, подготовлены и направлены в органы правопорядка документы для правовой оценки действий ООО «Портал услуг».

Как отмечает «Бийский рабочий», несколько недель назад общественники-зоозащитники обвинили фирму в жестоком обращении с животными. По уверению бийчан, специалисты именно этого подрядчика травили в городе собак. Доказать причастность «Портала услуг» к этим фактам пока не удалось, сам подрядчик все обвинения отметал, ссылаясь на очернение имиджа из-за конкуренции на рынке услуг. Повлияла ли резонансная история на решение чиновников о расторжении контракта — не уточняется.