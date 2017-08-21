Пропавшую на Алтае молодую сельчанку разыскивают по всей России

Юлия Караченцева

Родственники 22-летней жительницы села Красный Яр Алейского района обратились к волонтерам отряда «Лиза Алерт» с просьбой помочь в ее поисках. Они пояснили, что девушка ушла из дома еще 10 июня текущего года, и с тех пор ее никто не видел.

Как уточнили активисты в своем профиле «ВКонтакте», пропавшую девушку зовут Юлия Караченцева. Она невысокого роста (около 160 см), имеет среднее телосложение, темные волосы до плеч и карие глаза. Во что именно была одета девушка, когда ее видели в последний раз, близкие не сообщили. Однако они отметили, что у пропавшей имеются особые приметы: родинка на носу и шрамы на правой руке.

Представители поискового отряда обращаются ко всем, кому что-либо известно о месте нахождения Юлии Караченцевой, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 02 (102) или 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный). Активисты обращают внимание, что девушка может находиться в любом регионе России.