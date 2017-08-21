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Главная Лента новостей Группа компаний «Авиафлот» объявляет о продаже туров в «бархатный» сезон

Группа компаний «Авиафлот» объявляет о продаже туров в «бархатный» сезон

05.09.2017 09:30

В «Авиафлот» лето круглый год! Туры в «бархатный» сезон: Сочи от 15 000 рублей, Турция от 24 000 рублей, Вьетнам от 29 000 рублей.

Вот и лето прошло? У кого как. Некоторые предпочитают отдыхать в начале осени, в «бархатный» сезон. И на то есть весомые причины:

1. Погода. Солнце более щадящее в это время, а море теплое и поэтому купаться очень комфортно. Днем температура воздуха и температура морской воды держатся на одной отметке. Температура морской воды в сентябре – октябре +24°C - +27°C. Температура воздуха днем в эту пору держится на тех же отметках. Вечером и ночью воздух немного прохладнее: +23°C - +18°C, поэтому ночные купания, когда вода немного теплее воздуха, особенно приятны...

2. Цены. Да, цены на отели и авиабилеты в «бархатный» сезон падают и это очень важный плюс.

3. Мало отдыхающих. Начало учебного года у детей и студентов вызывает отток большинства отдыхающих. Тишина и благодать! «Бархатный» сезон прекрасен.

4. Обилие свежих фруктов и овощей и по самым низким ценам.

Отдых в «бархатный» сезон рекомендован абсолютно всем: детям и взрослым. Считается, что отдых в «бархатный» сезон самый полезный, поэтому врачи рекомендуют отдыхать на море и поправлять здоровье именно в этот период, когда организм не испытывает температурных нагрузок (перегрев или переохлаждение). Купание в море в «бархатный» сезон необыкновенно приятно, вода ласкает и обволакивает тело, словно бархат. В царской России именно с приходом осени весь российский бомонд выезжал на отдых. Сезон считается аристократическим.

Подборка специальных предложений туров в «бархатный» сезон от компании «Авиафлот»:


Вьетнам (Нячанг)

Вылет из Барнаула 17.09 на 12 ночей/13 дней – от 29 300 рублей на человека при двухместном размещении.

Вылет из Барнаула  на 30.09 на 12 ночей/13 дней – от 30 700 рублей.

В стоимость тура входит: перелет, проживание, трансфер «аэропорт - отель - аэропорт», завтраки и медстраховка.

Сочи

Вылет из Новосибирска 15.09 на 7 ночей – от 16 200 рублей на человека.

Вылет 18.09 на 4 ночи – 14 300 рублей на человека при двухместном размещении.

Вылет 22.09 на 7 ночей – от 15 000 рублей на человека.

В стоимость входит: перелет Новосибирск - Сочи - Новосибирск, проживание в ГК «Бархатные сезоны. Александровский сад 3*», трансфер аэропорт - отель - аэропорт и медстраховка. 

Турция

Вылет из Барнаула 30.09 на 6 ночей/7 дней – от 24 500 рублей на человека при двухместном размещении.

В стоимость входит: перелет, проживание, питание «все включено», трансфер «аэропорт - отель - аэропорт» и медстраховка.

«Бархатный» сезон — лучший период для отдыха у моря, как с точки зрения удовольствия, так и с точки зрения выгоды.

На правах рекламы

Справка:

Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66

Расчет туров: https://aviaflot.ru/tours/booking/

Купить авиабилет онлайн: https://aviaflot.ru/tickets/avia/

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