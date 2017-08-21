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Водитель «УАЗа» вместо алтайского райцентра доставил своих пассажирок в больничные апартаменты

04.09.2017 17:29

Автомобиль после аварии в районе Беляшей
Автомобиль после аварии в районе Беляшей

2 сентября вечером в Кош-Агачском районе Республики Алтай трое местных жителей пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Сельчане перевернулись на «УАЗе», информирует пресс-служба ГУ МВД России по РА.

Полицейские уточнили, что авария произошла около 17:27 на 33-м км автодороги направлением Кош-Агач — Беляши. 46-летний житель села Ортолык на автомобиле «УАЗ-3303» ехал со стороны села Беляши в направлении Кош-Агача. Мужчина по собственной невнимательности не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. После этого машина перевернулась. В результате происшествия водитель и две женщины 27 и 40 лет, которые находились в салоне автомобиля, получили многочисленные травмы, их увезли в районную больницу.

Как заявили правоохранители, у водителя взяли анализ крови на наличие алкоголя. По факту ДТП возбудили административное расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото: ГУ МВД по РА

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