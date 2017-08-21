В списках не значился: вице-губернатор прокомментировал казус с наградой бийского «мусорного» босса

Зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь заявил, что история с попаданием бийского предпринимателя Сергея Башкатова в число представленных к юбилейной награде региона явилась результатом оплошности и недосмотра со стороны ответственных лиц. В ближайшее время фамилия г-на Башкатова будет исключена из списка награждаемых.

Руководитель администрации губернатора и краевого кабмина Виталий Снесарь подробно остановился на резонансной истории в рамках пресс-конференции 4 сентября. Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Банкфакс» о том, как стало возможно включение фигуранта уголовного дела в список лауреатов и можно ли ожидать оргвыводов из случившегося, собеседник пояснил, что юридических оснований считать Сергея Башкатова награжденным пока нет.

Виталий Снесарь, вице-губернатор Алтайского края: Начну с того, что прецедента по отзыву краевой награды, ранее врученной, у нас не было. Что касается приведенного случая, то хотелось бы подчеркнуть: самой процедуры вручения тут еще не было, пока подписан лишь указ. Поэтому лицо юридически не имеет права считать себя награжденным. Я не хочу оправдывать этот прокол, но замечу следующее. Работа по подбору, изучению кандидатов в части представления к краевым наградам и почетным званиям существенно отличается от отбора, проводимого в связи с юбилеем. В последнем случае - это упрощенная схема, также надо учитывать довольно большое количество представленных к награждению (всего около 2 тысяч человек — прим. ред. БФ). Плюс получение этой медали г-ом Башкатовым не влекло бы за собой каких-то юридических последствий — льгот и привилегий, звания «Ветеран труда», к примеру. Это, если хотите, просто памятный знак. К сожалению, в этом конкретном случае действительно есть досадная оплошность и недосмотр, с ролью каждого в этой процедуре мы еще разберемся. Если предположить, что награда вдруг и была бы вручена г-на Башкатову, то никаких благ он бы все равно не приобрел.

Кроме того, спикер раскрыл сам механизм отбора кандидатов для вручения памятных наград. По его словам, муниципалитеты ведут свою собственную работу по отбору соискателей по нескольким сферам деятельности. Затем списки передают для рассмотрения профильным министерствам и управлениям регионального правительства. «В Бийске это происходило весной и никаких нареканий на тот момент кандидатура г-на Башкатова не вызвала. Затем его одобрил региональный Минстрой. Да, считаю, что после репортажей и сюжетов в СМИ, нам стоило оперативно среагировать и не включать его фамилию в указ. Безусловно, это промашка со стороны соответствующих служб. Здесь, правда, надо учитывать еще такой фактор: правоохранители нас не ставят в известность, против кого они возбуждают дела или намереваются это сделать. В этом тоже кроется определенная сложность. Выход же из этой ситуации я вижу довольно простой — в ближайшее время, полагаю, будут внесены изменения в тот самый указ, который привлек повышенное внимание, и фамилии Башкатова будет из него исключена», - подытожил Виталий Снесарь.