В списках не значился: вице-губернатор прокомментировал казус с наградой бийского «мусорного» босса

04.09.2017 16:33
Зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь заявил, что история с попаданием бийского предпринимателя Сергея Башкатова в число представленных к юбилейной награде региона явилась результатом оплошности и недосмотра со стороны ответственных лиц. В ближайшее время фамилия г-на Башкатова будет исключена из списка награждаемых.
Руководитель администрации губернатора и краевого кабмина Виталий Снесарь подробно остановился на резонансной истории в рамках пресс-конференции 4 сентября. Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Банкфакс» о том, как стало возможно включение фигуранта уголовного дела в список лауреатов и можно ли ожидать оргвыводов из случившегося, собеседник пояснил, что юридических оснований считать Сергея Башкатова награжденным пока нет.
Виталий Снесарь, вице-губернатор Алтайского края:
Начну с того, что прецедента по отзыву краевой награды, ранее врученной, у нас не было. Что касается приведенного случая, то хотелось бы подчеркнуть: самой процедуры вручения тут еще не было, пока подписан лишь указ. Поэтому лицо юридически не имеет права считать себя награжденным. Я не хочу оправдывать этот прокол, но замечу следующее. Работа по подбору, изучению кандидатов в части представления к краевым наградам и почетным званиям существенно отличается от отбора, проводимого в связи с юбилеем. В последнем случае - это упрощенная схема, также надо учитывать довольно большое количество представленных к награждению (всего около 2 тысяч человек — прим. ред. БФ). Плюс получение этой медали г-ом Башкатовым не влекло бы за собой каких-то юридических последствий — льгот и привилегий, звания «Ветеран труда», к примеру. Это, если хотите, просто памятный знак. К сожалению, в этом конкретном случае действительно есть досадная оплошность и недосмотр, с ролью каждого в этой процедуре мы еще разберемся. Если предположить, что награда вдруг и была бы вручена г-на Башкатову, то никаких благ он бы все равно не приобрел.
Кроме того, спикер раскрыл сам механизм отбора кандидатов для вручения памятных наград. По его словам, муниципалитеты ведут свою собственную работу по отбору соискателей по нескольким сферам деятельности. Затем списки передают для рассмотрения профильным министерствам и управлениям регионального правительства. «В Бийске это происходило весной и никаких нареканий на тот момент кандидатура г-на Башкатова не вызвала. Затем его одобрил региональный Минстрой. Да, считаю, что после репортажей и сюжетов в СМИ, нам стоило оперативно среагировать и не включать его фамилию в указ. Безусловно, это промашка со стороны соответствующих служб. Здесь, правда, надо учитывать еще такой фактор: правоохранители нас не ставят в известность, против кого они возбуждают дела или намереваются это сделать. В этом тоже кроется определенная сложность. Выход же из этой ситуации я вижу довольно простой — в ближайшее время, полагаю, будут внесены изменения в тот самый указ, который привлек повышенное внимание, и фамилии Башкатова будет из него исключена», - подытожил Виталий Снесарь.
04.09.2017 17:57
04.09.2017 18:09
04.09.2017 18:23
04.09.2017 19:12
04.09.2017 19:36
Из этого закона:
1. Награды Алтайского края являются высшей формой поощрения граждан РФ…. за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед Алтайским краем.
2. Наградами Алтайского края являются:
1) звание "Почетный гражданин Алтайского края";
2) орден "За заслуги перед Алтайским краем";
3) медаль "За заслуги в труде";
4) медаль "За честь и мужество";
5) медаль "За заслуги во имя созидания";
6) медаль "За заслуги перед обществом";
7) медаль "Родительская слава";
7-1) юбилейная медаль;
Статья 18. Доплата к государственным пенсиям лиц, удостоенных наград Алтайского края
Лицам, проживающим на территории Алтайского края, которые удостоены высших наград Алтайского края и получают государственные пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, законом Алтайского края может быть предоставлена ежемесячная доплата к государственной пенсии.
Статья 19. Льготы и преимущества лицам, удостоенным наград Алтайского края
Лица, удостоенные наград Алтайского края, пользуются льготами и преимуществами в случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами Алтайского края."
Так, что согласно этому закону, награжденный юбилейной медалью имеет льготы, а также может иметь доплату к пенсии…
04.09.2017 19:43
04.09.2017 21:09
04.09.2017 23:01
...Поэтому лицо юридически не имеет права считать себя награжденным....
а с какой целью на 80 лет в Барнаул приглашен дважды коронованный казнокрад в законе со своей ППЖ и фавориткой...
Это тоже явилась результатом оплошности и недосмотра со стороны ответственных лиц? Или муниципалитеты сами себя со свитой и на авто за бюджетный счёт командируют в Барнаул аж на два дня с люксовыми номерами в гостинице? Ведь право охранители Вас поставили в известность, против кого они возбудили дела и ещё намереваются это сделать.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
04.09.2017 23:15