На Алтае неустойчивое бревно на площадке для отдыха придавило пятилетнего ребенка

Благовещенский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в связи с гибелью маленького ребенка. Трагедия произошла в зоне отдыха Завьяловского района, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

Предварительно установили, что 3 сентября днем пятилетний ребенок играл на площадке для отдыха, расположенной на лесной площадке недалеко от села Чистоозерка Завьяловского района. На указанном участке было вертикально установлено бревно, которое упало на мальчика. Никто из взрослых в это время за ребенком не присматривал. В результате малолетний получил травмы грудной клетки и живота, от которых через непродолжительное время скончался в районной больнице.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) продолжается.