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Главная Лента новостей Двое барнаульцев выжили после воздушной автопетли с моста

Двое барнаульцев выжили после воздушной автопетли с моста

05.09.2017 12:29

Авто после сальто-мортале
Авто после сальто-мортале

4 сентября вечером в краевом центре на улице Максима Горького иномарка сорвалась с моста в Барнаулку. Машина сделала в воздухе переворот и с высоты упала кабиной вниз. Очевидцы происшествия сообщили об этом в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Как заявили горожане в Сети, инцидент произошел с автомобилем Ford Mondeo. Водитель транспортного средства и его пассажир якобы были пьяны, мужчина не справился с управлением, и машина сорвалась с моста прямо в реку. Автомобиль получил серьезные повреждения, а самих барнаульцев пришлось извлекать из авто. Однако никаких серьезных травм медики у них не диагностировали — горожане отделались ушибами.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 3
Гость

05.09.2017 13:22

По пьяне иногда крупно везет !
фыва

05.09.2017 15:44

очевидцам вызывать спасателей надо, а не в барнаул22 сообщать..
ССГ

05.09.2017 16:31

Машину под пресс, права отобрать на вечно, "героев" под суд.