Двое барнаульцев выжили после воздушной автопетли с моста

Авто после сальто-мортале

4 сентября вечером в краевом центре на улице Максима Горького иномарка сорвалась с моста в Барнаулку. Машина сделала в воздухе переворот и с высоты упала кабиной вниз. Очевидцы происшествия сообщили об этом в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Как заявили горожане в Сети, инцидент произошел с автомобилем Ford Mondeo. Водитель транспортного средства и его пассажир якобы были пьяны, мужчина не справился с управлением, и машина сорвалась с моста прямо в реку. Автомобиль получил серьезные повреждения, а самих барнаульцев пришлось извлекать из авто. Однако никаких серьезных травм медики у них не диагностировали — горожане отделались ушибами.