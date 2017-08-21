Сбитый Toyota столб стал причиной массовой аварии на барнаульском перекрестке

Последствия ночного ДТП

4 сентября около 22:00 в Барнауле на пересечении Павловского тракта с улицей Малахова горожане стали свидетелями массового ДТП. Свидетели происшествия утверждают в Сети, что всерьез пострадала лишь молодая девушка, которую врачи увезли на машине «скорой помощи».

Со слов горожан, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и въехал в бетонный столб, расположенный возле стеллы «Газпромнефти». Опора ЛЭП от удара упала, в результате чего проезжая часть оказалась перегорожена. Ехавшие следом за Toyota автомобилисты не успели сориентироваться и один за одним «наткнулись» на столб — все транспортные средства получили повреждения (количество машин не уточняется). Кроме того, в остановившуюся Toyota на скорости въехал автомобиль «ВАЗ».

Водитель японского авто и его молодая пассажирка сумели выбраться из машины сами. «Девушка тяжело дышала. Начали звонить в «скорую помощь». Пострадавшую сразу госпитализировали, потому что «скорая» стояла прямо на заправке. Все были живы, - поделились очевидцы инцидента. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.