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Главная Лента новостей Неизвестные «террористы» оградили от работы персонал штабов нескольких политпартий в Рубцовске

Неизвестные «террористы» оградили от работы персонал штабов нескольких политпартий в Рубцовске

05.09.2017 10:26

Полиция изучает объект
Полиция изучает объект

5 сентября рано утром сотрудники Центра общественных объединений в Рубцовске в течение долгого времени не могли попасть в здание, где они работают. Пятиэтажный дом, где кроме прочих организаций располагаются приемные отделений ЛДПР, КПРФ, «Яблока» и «Единой России», оцепили правоохранители, которые никак не могли определить, несет ли в себе опасность обнаруженный у здания «неопознанный» объект, рассказали ИА «Банкфакс» очевидцы событий.

Со слов свидетелей происшествия, неизвестное устройство обнаружили у пятиэтажного многоквартирного дома по адресу бульвар Победы, 8. Согласно данным рубцовских порталов, в указанном здании располагаются сразу несколько общественных объединений — рубцовское научно-исследовательское общество, Алтайская краевая организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России», рубцовская городская общественная организация «Семипалатинский полигон», рубцовская общественная благотворительная организация пострадавших от ядерных испытаний, рубцовская городская общественная организация «Комитет солдатских и матросских матерей «Матери против насилия», Алтайская краевая организация имени героя Советского Союза Константина Павлюкова «Российский союз ветеранов Афганистана», рубцовская городская общественная организация «Комитет по защите прав вкладчиков, пострадавших от деятельности ТОО «Коммерческая фирма «Джонни Алекс ЛТД» и др. Кроме того, там же располагаются общественные приемные отделений ЛДПР, КПРФ, «Яблока» и «Единой России».

Тот самый «бомбопатрон»
Тот самый «бомбопатрон»

Как утверждают источники, сотрудники всех перечисленных организаций не могли попасть в здание, чтобы приступить к профессиональным обязанностям.

Между тем специалист по связям с общественностью в городском штабе УМВД Рубцовска пояснил ИА «Банкфакс», что утром возле здания по адресу бульвар Победы обнаружили предмет, похожий на патрон, — ни о каком взрывном устройстве речи не шло. Правоохранители не стали проводить оцепление здания и эвакуировать сотрудников. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

Фото: ИА «Банкфакс»

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Комментарий

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Комментариев 9
Помнится один единоросс - Данилка Бондарев

05.09.2017 10:34

уже разминировал подъезд перед выборами, а другой - Сережка Пчеляков терракт против своей машины рекламировал. У едра в Рубцовске терракт - последний способ привлечь к себе внимание. Денег на креатив не дали, а свои мозги на банкетах пропили.
Deckman

05.09.2017 11:46

Пусть всё это , но я за КПРФ,!
Кто хотит голосовать,тот проголосует,но от этого в Украине , мне жить слаще не будет!
585

05.09.2017 12:19

а если насрать депутату под дверь - это тоже терракт?
гость

05.09.2017 12:23

путинятки в своём репертуаре - типа бандеры за кпрф из украины топят . для дебилов сойдёт .
но как то примитивно . неужели это самые лучшие боты у едра ? деградация во всём .
Гость

05.09.2017 13:24

Нормально всех перечислили какие партии там....а то что это жилой дом это нормально, а так бы если рвануло....
да нет

05.09.2017 14:22

гость писал(а):
путинятки в своём репертуаре - типа бандеры за кпрф из украины топят . для дебилов сойдёт .
но как то примитивно . неужели это самые лучшие боты у едра ? деградация во всём .


это местный деградант-пенс Рубанок. Дрищет под чужими никами регулярно, пытаясь скомпрометировать вменяемых комментаторов. Главред его любит и сквозь пальцы на его шалости смотрит.
Седьмой

05.09.2017 15:04

едрисня пересралась, увидев кусок трубы? правильно, выборы будут бомба!
Гость

05.09.2017 17:30

Когда Данилка бегал по Черемушкам и организовывал эвакуацию людей у нас в соседнем доме за час до этого снаряд боевой в подвале нашли, специалисты из Барнаула приезжали его обезвреживать, снаряд был старый и ржавый, работники управляшки нашли, когда подвал от мусора очищали!
Думаю ёрничать тут бессмысленно, не та ситуация!
Седьмому

05.09.2017 17:30

Какая еще бомба, не смущайте людей! Все пройдет планово, голоса уже посчитаны, печати на итоговые бюллетени проставлены! :)