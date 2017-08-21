Неизвестные «террористы» оградили от работы персонал штабов нескольких политпартий в Рубцовске

Полиция изучает объект

5 сентября рано утром сотрудники Центра общественных объединений в Рубцовске в течение долгого времени не могли попасть в здание, где они работают. Пятиэтажный дом, где кроме прочих организаций располагаются приемные отделений ЛДПР, КПРФ, «Яблока» и «Единой России», оцепили правоохранители, которые никак не могли определить, несет ли в себе опасность обнаруженный у здания «неопознанный» объект, рассказали ИА «Банкфакс» очевидцы событий.

Со слов свидетелей происшествия, неизвестное устройство обнаружили у пятиэтажного многоквартирного дома по адресу бульвар Победы, 8. Согласно данным рубцовских порталов, в указанном здании располагаются сразу несколько общественных объединений — рубцовское научно-исследовательское общество, Алтайская краевая организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России», рубцовская городская общественная организация «Семипалатинский полигон», рубцовская общественная благотворительная организация пострадавших от ядерных испытаний, рубцовская городская общественная организация «Комитет солдатских и матросских матерей «Матери против насилия», Алтайская краевая организация имени героя Советского Союза Константина Павлюкова «Российский союз ветеранов Афганистана», рубцовская городская общественная организация «Комитет по защите прав вкладчиков, пострадавших от деятельности ТОО «Коммерческая фирма «Джонни Алекс ЛТД» и др. Кроме того, там же располагаются общественные приемные отделений ЛДПР, КПРФ, «Яблока» и «Единой России».

Тот самый «бомбопатрон»

Как утверждают источники, сотрудники всех перечисленных организаций не могли попасть в здание, чтобы приступить к профессиональным обязанностям.

Между тем специалист по связям с общественностью в городском штабе УМВД Рубцовска пояснил ИА «Банкфакс», что утром возле здания по адресу бульвар Победы обнаружили предмет, похожий на патрон, — ни о каком взрывном устройстве речи не шло. Правоохранители не стали проводить оцепление здания и эвакуировать сотрудников. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.