Ocean's Eleven: членов алтайской банды осудят за похищение «контрактников» и вымогательство

05.09.2017 12:53
Следственные органы СКР по Алтайскому краю завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении банды из 11 человек. Молодые люди обвиняются в вымогательстве денег у военнослужащих, а также в ряде других преступлений. Дело уже передали в суд, сказано на сайте ведомства.
Следствие установило, что с января 2014 года по август 2015 года 11 обвиняемых разными составами своей банды терроризировали военнослужащих контрактной службы войсковой части № 41659 в Алейске. Возраст мужчин, входящих в преступную группу, был различным - самый молодой участник на тот период не достиг еще и совершеннолетия, а организатору и самому «бойкому» участнику уже исполнилось 40 лет. Первый уголовный эпизод ОПГ произошел в декабре 2014 года, когда бандиты обманом завладели автомобилем 20-летнего военнослужащего, после чего продали его, а деньги поделили между собой. В дальнейшем мужчины решили собирать «оброк» с алейских военнослужащих. Они угрозами требовали передавать им различные суммы — от 2,5 до 120 тысяч рублей. Если потерпевшие отказывались выполнять данные требования, их лишали свободы, поочередно избивали и вновь требовали деньги, угрожая убийством.
Кроме того, летом 2015 года обвиняемые приехали к одному из «контрактников» и угрозами заставили купить у них транспортное средство за 30 тысяч рублей. При этом техника была ему совершенно не нужна, однако солдату пригрозили физической расправой, если он откажется от сделки. Не гнушались преступники и мелкими суммами, а однажды потребовали у потерпевшего приобрести для них два золотых кольца. В результате от действий указанных лиц пострадало 36 человек.
В августе 2015 года оперативники ОБОП УУР ГУ МВД по Алтайскому краю пресекли их незаконную деятельность. Часть бандитов, которые ранее уже были судимы за распространение наркотиков и преступления против личности, отправили в СИЗО. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.
05.09.2017 13:11
05.09.2017 13:38
05.09.2017 13:51
они это и придумали . а торпед сдали под суд . там и неприкасаемый контингент был в игре .
помнится одно одно убийство там было солдата , плохо закрашенное в суицид . что писали боты ? я помню .
одних осудят , другие появятся . нет у нас армии . нет .
05.09.2017 15:59
давайте вояки жгите еще.....
Теперь понятно почему добробатовцы на Донбасе ваших воякив голыми руками в плен берут....вспомнились десантники псковские 20 шт. которые гуртом с бронетехникой в плен сдались двум хлопцам с автоматом и двухстволкой))))
они у вас все по жизни терпилы....все агеевы и ярофеевы)))))
ну кацапи-ну улыбнули
05.09.2017 16:12
по меньше кукарекай. Целее будешь. Херой хренов.
05.09.2017 17:51
05.09.2017 18:50
05.09.2017 18:53
Усё!
05.09.2017 18:57
05.09.2017 19:03
А сколько моих бывших земляков алтайцев,я гнить отправил мне и самому интересно...судя по количеству трупиков килька десятков...
Слава Україне!!!!
05.09.2017 19:08
05.09.2017 19:13
И когда рухнули перекрытия ДАП десятки Киборгов кинулись спасать раненых...да погибали,да попадали в плен..но упорно шли спасать своих,забрать раненых и погибших...
чем вы там любите хвалиться??? обороной севастополя-когда 80 тыс.солдат и офицеров тупо бросили на растерзание..
05.09.2017 19:21
05.09.2017 19:24