Ocean's Eleven: членов алтайской банды осудят за похищение «контрактников» и вымогательство

Следственные органы СКР по Алтайскому краю завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении банды из 11 человек. Молодые люди обвиняются в вымогательстве денег у военнослужащих, а также в ряде других преступлений. Дело уже передали в суд, сказано на сайте ведомства.

Следствие установило, что с января 2014 года по август 2015 года 11 обвиняемых разными составами своей банды терроризировали военнослужащих контрактной службы войсковой части № 41659 в Алейске. Возраст мужчин, входящих в преступную группу, был различным - самый молодой участник на тот период не достиг еще и совершеннолетия, а организатору и самому «бойкому» участнику уже исполнилось 40 лет. Первый уголовный эпизод ОПГ произошел в декабре 2014 года, когда бандиты обманом завладели автомобилем 20-летнего военнослужащего, после чего продали его, а деньги поделили между собой. В дальнейшем мужчины решили собирать «оброк» с алейских военнослужащих. Они угрозами требовали передавать им различные суммы — от 2,5 до 120 тысяч рублей. Если потерпевшие отказывались выполнять данные требования, их лишали свободы, поочередно избивали и вновь требовали деньги, угрожая убийством.

Кроме того, летом 2015 года обвиняемые приехали к одному из «контрактников» и угрозами заставили купить у них транспортное средство за 30 тысяч рублей. При этом техника была ему совершенно не нужна, однако солдату пригрозили физической расправой, если он откажется от сделки. Не гнушались преступники и мелкими суммами, а однажды потребовали у потерпевшего приобрести для них два золотых кольца. В результате от действий указанных лиц пострадало 36 человек.

В августе 2015 года оперативники ОБОП УУР ГУ МВД по Алтайскому краю пресекли их незаконную деятельность. Часть бандитов, которые ранее уже были судимы за распространение наркотиков и преступления против личности, отправили в СИЗО. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.