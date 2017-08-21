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Главная Лента новостей Ocean's Eleven: членов алтайской банды осудят за похищение «контрактников» и вымогательство

Ocean's Eleven: членов алтайской банды осудят за похищение «контрактников» и вымогательство

05.09.2017 12:53

Следственные органы СКР по Алтайскому краю завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении банды из 11 человек. Молодые люди обвиняются в вымогательстве денег у военнослужащих, а также в ряде других преступлений. Дело уже передали в суд, сказано на сайте ведомства.

Следствие установило, что с января 2014 года по август 2015 года 11 обвиняемых разными составами своей банды терроризировали военнослужащих контрактной службы войсковой части № 41659 в Алейске. Возраст мужчин, входящих в преступную группу, был различным - самый молодой участник на тот период не достиг еще и совершеннолетия, а организатору и самому «бойкому» участнику уже исполнилось 40 лет. Первый уголовный эпизод ОПГ произошел в декабре 2014 года, когда бандиты обманом завладели автомобилем 20-летнего военнослужащего, после чего продали его, а деньги поделили между собой. В дальнейшем мужчины решили собирать «оброк» с алейских военнослужащих. Они угрозами требовали передавать им различные суммы — от 2,5 до 120 тысяч рублей. Если потерпевшие отказывались выполнять данные требования, их лишали свободы, поочередно избивали и вновь требовали деньги, угрожая убийством.

Кроме того, летом 2015 года обвиняемые приехали к одному из «контрактников» и угрозами заставили купить у них транспортное средство за 30 тысяч рублей. При этом техника была ему совершенно не нужна, однако солдату пригрозили физической расправой, если он откажется от сделки. Не гнушались преступники и мелкими суммами, а однажды потребовали у потерпевшего приобрести для них два золотых кольца. В результате от действий указанных лиц пострадало 36 человек.

В августе 2015 года оперативники ОБОП УУР ГУ МВД по Алтайскому краю пресекли их незаконную деятельность. Часть бандитов, которые ранее уже были судимы за распространение наркотиков и преступления против личности, отправили в СИЗО. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

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Комментарий

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Комментариев 14
горец

05.09.2017 13:11

этих гнид по самые гланды.
Гость

05.09.2017 13:38

А куда вообще смотрят отцы-командиры? Это получается нашу доблестную армию опускают, а все ждут когда ОБОП разберется. Не та армия господа/товарищи, не та...
гость

05.09.2017 13:51

вот и вся наша армия в одном флаконе . и это было без участия господ ахфицеров ? без военной контрразведки ?
они это и придумали . а торпед сдали под суд . там и неприкасаемый контингент был в игре .
помнится одно одно убийство там было солдата , плохо закрашенное в суицид . что писали боты ? я помню .
одних осудят , другие появятся . нет у нас армии . нет .
Україна понад усе

05.09.2017 15:59

аха-хах и це вялика непобэдима армия мордора? аха-хах...урки военных на бабки ставили))))) умилила строка...заставили купить))) аха-хах....заставили доблысных хрозных военых купить кирпич за 30 тыс. деревянных...
давайте вояки жгите еще.....
Теперь понятно почему добробатовцы на Донбасе ваших воякив голыми руками в плен берут....вспомнились десантники псковские 20 шт. которые гуртом с бронетехникой в плен сдались двум хлопцам с автоматом и двухстволкой))))
они у вас все по жизни терпилы....все агеевы и ярофеевы)))))
ну кацапи-ну улыбнули
служебная записка

05.09.2017 16:12

Україна понад усе писал(а):
ну кацапи-ну улыбнули

по меньше кукарекай. Целее будешь. Херой хренов.
да уж

05.09.2017 17:51

Какие-то задрипанные воины у генералиссимуса МЧС Кожугета Вакутагина))) То в плен кучей сдаются, то урки им крышу задвигают... Одна радость - 5000000000000000 штабов запрещенного в РФ ИГИЛа уничтожили.
Массаж мозга

05.09.2017 18:50

Даужу,почто не в окопах в АТО,гнида оропская?
Кум

05.09.2017 18:53

Сраны с названием Урина не существует,есть только территоррия 404,каг-то таг!
Усё!
Гонец из Пензы

05.09.2017 18:57

Окру,а у вас,киборги до сих пор Донецкий аеропорт от сепаров защищают,не?
масажупростаты

05.09.2017 19:03

Отпуск-дело святое. Все кто попал мне в оптический прицел кормят червей...причем часто там где их моя пуля настигла...никто тела не забирает....по жизни вы гнильё и после жизни гниете на самоте...ни могилки ни креста...
А сколько моих бывших земляков алтайцев,я гнить отправил мне и самому интересно...судя по количеству трупиков килька десятков...
Слава Україне!!!!
СашОК

05.09.2017 19:08

Все,кто в твой прицел попал,сосуйствую,очко твоё порвано в гавно!
гонцуизпи"ды

05.09.2017 19:13

Да судя по вашим новостям это сепары до сих пор у Киборгов ДАП отбить пытаются..и до речи..ДАП штурмовали вайска раиси вперде..оно понятно почему не могли взять...и только подлость колоны взарвать удалось...но то таке....такие как агеев и до гаражей доползти не успевали,как их в пекло отправляли..готовить встречу ансамблю александрова и чуркину....и много трупиков ушло грузом 200 в раисю...и в новосиб,и на алтай, и даже морпехи СФ там зубки вместе с челюстями оставили...
И когда рухнули перекрытия ДАП десятки Киборгов кинулись спасать раненых...да погибали,да попадали в плен..но упорно шли спасать своих,забрать раненых и погибших...
чем вы там любите хвалиться??? обороной севастополя-когда 80 тыс.солдат и офицеров тупо бросили на растерзание..
СашОК

05.09.2017 19:21

Тупой троллинг,Овальный тебе 30 серебренников не кинет,хе,хе,хе!
Гонец из Пензы

05.09.2017 19:24

Гостю от 13:51,а кто спорит,что в урине армия есть, комрад?