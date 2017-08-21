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Главная Лента новостей В Алтайском крае директор дома сирот устроила «дедовщину» с мордобоем и «кормилась» из бюджета за троих

В Алтайском крае директор дома сирот устроила «дедовщину» с мордобоем и «кормилась» из бюджета за троих

05.09.2017 15:26

В Алтайском крае осудили 62-летнюю директора центра помощи детям, которая провоцировала в своем учреждении дедовщину среди сирот и несколько лет присваивала бюджетные средства с помощью уже отработанной технологии фиктивного трудоустройства. По совокупности преступлений женщину приговорили лишь к трем годам лишения свободы условно, сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Изначально разбирательство в отношении директора началось из-за инцидента с одной из воспитанниц дома сирот. Весной 2016 года женщина приказала одной из взрослых подопечных физически наказать двух девочек возрастом 12 и 15 лет, самовольно ушедших из учреждения. Та, выполняя распоряжение, ударила «подруг» в лицо. Такая «воспитательная работа» явно выходила за пределы полномочий директора и нарушила права и законные интересы несовершеннолетних.

Было возбуждено уголовное дело, в результате расследования которого вскрылось несколько эпизодов финансовых махинаций со стороны директора. Так, работник бухгалтерии более трех с половиной лет начислял зарплату сотруднику центра, который фактически был давно уволен. За медработника, оставленного в штате учреждения, зарплата выдавалась замещающему уволенного сотруднику, а оставшаяся часть передавалась директору. Таким образом она «заработала» 198 тысяч рублей.

Кроме того, тот же сотрудник бухгалтерии под страхом увольнения по указанию директора с октября 2015 по май 2016 года изготавливал фиктивную документацию по списанию средств на приобретение ГСМ для автотранспорта. В результате указанных действий директор растратила и присвоила деньги в сумме более 46 тысяч рублей.

Суд признал вину директора доказанной. Приговор вынесен по ст. 286 (превышение должностных полномочий) и двух эпизодов ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

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Комментарий

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Комментариев 6
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

05.09.2017 16:11

Тварь наживаться на сиротах.
Ну так

05.09.2017 16:16

и не ясно: скоко дали "растратчице"?
В Рубцовске в доме престарелых депутат от ЕР Кравцов

05.09.2017 16:24

еще шустрее бесчинствует. Отрезал кусок земли для друзей под павильон, где паленкой и контрабандой торгует, говорят, что паленку прям на территории делают. Сотрудников на своих коттеджах эксплуатирует, а всех дедов и бабок за себя голосовать заставляет.
Переживающий

05.09.2017 17:18

Ну так писал(а):
и не ясно: скоко дали "растратчице"?


В статье имеется об этом:
"По совокупности преступлений женщину приговорили лишь к трем годам лишения свободы условно, сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю."

Вот наше гуманное и справедливое правосудие – издевательство над детьми и плюс хищение – и только 3 года условно….
Гость

05.09.2017 17:36

Почему не указано место нахождения дома сирот.
1

05.09.2017 18:22

"сотрудник бухгалтерии под страхом увольнения по указанию директора ..."- не верю, прямо не бухгалтер дет.дома, где творится произвол, а нежная фиалка, такая пугливаенькая. Бухгалтерша говорила так, чтобы группы по предварительному сговору не было, тогда бы точно обе присели куда-нибудь, куда Макарка боится водить телят пасти.