В Алтайском крае директор дома сирот устроила «дедовщину» с мордобоем и «кормилась» из бюджета за троих

В Алтайском крае осудили 62-летнюю директора центра помощи детям, которая провоцировала в своем учреждении дедовщину среди сирот и несколько лет присваивала бюджетные средства с помощью уже отработанной технологии фиктивного трудоустройства. По совокупности преступлений женщину приговорили лишь к трем годам лишения свободы условно, сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Изначально разбирательство в отношении директора началось из-за инцидента с одной из воспитанниц дома сирот. Весной 2016 года женщина приказала одной из взрослых подопечных физически наказать двух девочек возрастом 12 и 15 лет, самовольно ушедших из учреждения. Та, выполняя распоряжение, ударила «подруг» в лицо. Такая «воспитательная работа» явно выходила за пределы полномочий директора и нарушила права и законные интересы несовершеннолетних.

Было возбуждено уголовное дело, в результате расследования которого вскрылось несколько эпизодов финансовых махинаций со стороны директора. Так, работник бухгалтерии более трех с половиной лет начислял зарплату сотруднику центра, который фактически был давно уволен. За медработника, оставленного в штате учреждения, зарплата выдавалась замещающему уволенного сотруднику, а оставшаяся часть передавалась директору. Таким образом она «заработала» 198 тысяч рублей.

Кроме того, тот же сотрудник бухгалтерии под страхом увольнения по указанию директора с октября 2015 по май 2016 года изготавливал фиктивную документацию по списанию средств на приобретение ГСМ для автотранспорта. В результате указанных действий директор растратила и присвоила деньги в сумме более 46 тысяч рублей.

Суд признал вину директора доказанной. Приговор вынесен по ст. 286 (превышение должностных полномочий) и двух эпизодов ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).