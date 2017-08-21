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Главная Лента новостей Избирком выставит счет оппозиции, совершившей демарш на выборах в Заринске

Избирком выставит счет оппозиции, совершившей демарш на выборах в Заринске

05.09.2017 14:30

Кампания-2017 в Алтайском крае преподносит новые сюрпризы: беспрецедентная ситуация сложилась на двухмандатном округе № 8 по выборам в горсобрание Заринска, где все оппозиционеры сняли свои кандидатуры, оставив двух единороссов тет-а-тет. Согласно законодательству, в этом случае выборы переносятся, а последний выбывший кандидат, ставший причиной ситуации, обязан возместить расходы на организацию голосования, уточнили ИА «Банкфакс» в горизбиркоме Заринска.

Согласно ГАС «Выборы» и сайту избирательной комиссии, на двухмандатном округе № 8 изначально были зарегистрированы пять кандидатов — пары «жириновцев» и единороссов и один эсер. Однако 28 августа горизбирком аннулировал регистрацию кандидата от ЛДПР Антона Ангела (Козлова), поскольку выяснилось, что у него нет пассивного избирательного права. Согласно приведенной в документе норме закона, лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, не могут быть избраны до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости. В карточке г-на Ангела (Козлова) на ГАС «Выборы» сказано, что он имел судимости за кражу (условно) и грабеж (реальный срок, судимость погашена в 2015 году).

К оставшейся четверке у избиркома не было претензий, однако 4 сентября двое оставшихся оппозиционеров неожиданно решили добровольно сняться с выборов. Как уточнили в комиссии, примерно в 10:00 заявление принес кандидат от ЛДПР Тимур Кривощеков, примерно в 12:00 — кандидат от «Справедливой России» Анжела Лодня. Причины, естественно, не поясняются, однако примечательно, что заявления доставлены в избирком аккурат за пять полных дней до даты голосования, что по закону является крайним сроком. Таким образом, нельзя исключать, что действия г-жи Лодни и г-на Кривощекова были согласованы, они привели к срыву голосования.

Согласно опубликованному решению комиссии от 5 сентября и в соответствии с законодательством Алтайского края, выборы по двухмандатному округу № 8 перенесены на 12 ноября. Это связано с запретом на безальтернативные выборы по многомандатным округам. Выбывшая последней кандидат Анжела Лодня, согласно решению, в 10-дневный срок с момента публикации документа в районной газете обязана возместить расходы избиркома на организацию выборов на округе. Если она не сделает этого добровольно, комиссия будет вынуждена обратиться в суд.

В горизбиркоме «Банкфаксу» уточнили, что затраты на организацию выборов подсчитают 5 сентября, комиссия опубликует документ с итоговой суммой на своем сайте. «На округе две участковых комиссии, которые все это время работали. Плюс средства были затрачены на муниципальную комиссию, на печать бюллетеней и приглашений на голосование», — сообщили в избиркоме. По оценкам экспертов, итоговый счет для Анжелы Лодни может составить 70-80 тысяч рублей.

Отметим, что в п. 12 ст. 162 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве указано: если на выборах по одномандатному округу в бюллетене значится лишь один кандидат, голосование все равно проводится. Однако если по многомандатному округу число кандидатов равно или меньше числа распределяемых мандатов, выборы откладываются для повторного выдвижения.

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Комментарий

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Комментариев 22
АБ

05.09.2017 14:56

Анжела Лодня снялась с выборов по вынуждающим обстоятельствам.
Седьмой

05.09.2017 15:00

АБ писал(а):
Анжела Лодня снялась с выборов по вынуждающим обстоятельствам.

Диарея?
Интересно, эсеры с ЛДПР будут вскладчину платить?
Позор

05.09.2017 15:03

Даже кандидаты не хотят участвовать в этом жульничестве.
Читатель

05.09.2017 15:47

Норма о возмещении расходов есть только в Кодексе края, на практике не применялась. Очень сомневаюсь, что даже в судебном порядке удастся что-либо взыскать...
Мандат

05.09.2017 16:01

А вот это правильно - взыскивать затраты с виновников срыва выборов. А то некоторые кандидаты в депутаты на выборах зарабатывают. Сначала регистрируются кандидатом, а потом за деньги или должность, полученные от соперников, снимаются с выборов. Чтобы неповадно было разводить избирателей, а потом продавать их доверие.
***

05.09.2017 16:04

ну и чаво дабились. ЛДПР вообще уш диградировалась. Паслушаиш жириновского берет оторопь. Толи человек уш ат старости стал маразматиком. Либо вообращзил, што он всемагущ. Тока за 30 лет ниразу не набрал очей для избрания. Так пустазвон. А последний год инициативы иго сотрапезников вообще вызываит удивление и оторопь. То признать драки фанатов спортивными састизаниями, то перенести праздники с одного дня на другой. Наверное считают, што встране больших проблем нет. так зачем нам такие дипутаты. Да ищо от безделья понабирали саби памошников. перетрудились. А можа их падсакратить. Да их зарплату на што-то более важное и нужное пустить. А то смотриш по 5 каналу а там зачастую сабирають денежки на лечение бальных. Можа их зряплату и пустить на это. Ну а кто не хатит, пусть идет и быкам хвасты крутить. Последний опус жирика это уволить Лаврова. Вольфавичу пара уш давненько уй
Избиратель из Заринска

05.09.2017 16:08

Лучше бы Едросы снялись. Наверное эти кандидаты просто отказались участвовать в этом цирке. Ведь в Заринске Администрация-Избирком-Единая Россия - это одно целое. И все друг друга покрывают. Вообще на выборы идти не хотела. А теперь на перевыборы пойду 1000% и отдам один голос за ЛДПР, а второй за СР (в знак уважения). Кандидаты молодцы, показали едросам что не все можно купить и подделать!!!
Вопрос

05.09.2017 16:12

А откуда кандидат Лодня могла знать, что в этот день еще кто-то снялся? И снимаясь с выборов, она тем самым дает повод выставить избиркому иск?
ССГ

05.09.2017 16:38

И это правильно, еще и штраф наложить надо, чтобы не повадно было выборы срывать.
Неравнодушный

05.09.2017 16:44

Сволочи, у девченки мать на операции, а они глумятся, вот они слуги народа в администрации города во всей красе, пиар единой россии на горе кандидата!!! Ничего святого!
Неравнодушному

05.09.2017 16:50

А зачем она снималась с выборов? Ну и шла бы до конца. Делать все равно ничего не надо. Тут 3 дня всего-то осталось. Занимайся своими делами, а выборы и без тебя проведут. Да и победит явно кто-то из ЕР.
Антон Ангел

05.09.2017 16:56

народ, ситуация такова: Тимур отозвался в связи с огромной депрессией в которую попал после встречи с избирателями. Первый блин комом, но за этот первый блин , его морально раздавила Майбурова (местная провокаторша и просто нелюдь), "добрые " знакомые и тп., парня еле вытащили через 2 недели из этого стресса, а так бы печени хана. По Анджеле Лодне, так её официально собиралась снять избирательная комиссия на законных основаниях , но после пропуска срока в 5 дней до выборов)))) Тем самым, комиссия обеспечила бы себе победу (своим 2м едросам), это обстоятельство уже включено в список незаконных , преступных действий председателя комиссии и её членов. Но , помимо этого, у Лодни есть не менее серьёзные основания для отзыва своей кандидатуры, чем она и воспользовалась. Сегодняшние горе-урналисты, раздувающие эту ситуацию и не знающие сути дела, просто отрабатывают бабло, обтирая об людей ноги. Ко всему , в статьях СМИ постоянно разглашается личная информация граждан, используются личные фото и тп....Просто беспредельщики, а не журналюги. По иску к Лодне так: готовьте деньги на возмещение ей юр. услуг и морального вреда..ГАРАНТИРОВАННО!
Неравнодушный

05.09.2017 16:57

А почему она должна обманывать избирателей,или с кем то решать вопрос о своем снятии, думаю это личное дело каждого кандидата, и с чего вы знаете, что не выбрали бы??? Или вы купленный единоросс, который знал результаты выборов, а сейчас ваши планы рухнули!?
Кот

05.09.2017 16:59

Кандидаты от Единой России в Заринске ведут прямой подкуп избирателей, а Председатель избиркома Рубцова вместе со всей администрацией им всячески помогают и прикрывают. Например Лесюков (ранее осужденный за то что хотел кинуть потребительские кооперативы на деньги) во время предвыборной компании спокойно дарит подарки избирателям на вкус и цвет не жалея денег, призывая голосовать за себя. Такая же ситуация и по другим округам. Избирком не видет в этом нарушений. В Заринске с выборами полный беспредел происходит. Председатели уличных комитетов по указанию администрации впрямую заставляют голосовать за Единую Россию. Справедливая Россия и ЛДПР поступили более чем порядочно, не встали в один ряд с жуликами и ворами.
Антону

05.09.2017 17:01

Про кандидата от ЛДПР (Тимур), говорят, что сотрудник муниципального учреждения, руководство само на него давило, чтобы с выборов снялся. Как и во многих других районах бюджетники, шедшие от оппозиционных партий, поснимались под давлением.
Саня

05.09.2017 17:34

Так Лесюков пехотинцем был у панкратионовцев в сврое время долбил людей в подьездах, потом захапал себе мусорный бизнес в Заре хороший кандидадат.Ребьзя голосуй за него!
Знающий

05.09.2017 17:37

Едросы в Заринске боятся ЛДПР , а особенно их руководителя Мякишева. Он их постоянно драгопыжит. Помнится недавно ЛДПР поймали даже главу города Терешкина на нарушениях и смогли доказать это то ли через суд, то ли через прокуратуру. Знаю, что на кандидатов от ЛДПР, СР и некоторых самовыдвиженцев происходит сильнейшее административное давление, в основном через работодателей. Кривощекову поступали конкретные угрозы от Зои Ветровой (руководитель ДК в котором он работает) о том, что возникнут серьезные проблемы в дальнейшей трудовой деятельности в доме культуры. Таисия Рубцова (председатель изберкома) тоже неоднократно проводила "дружеские беседы". Единая Россия заигралась и в очередной раз наступила на свои же грабли. Как обычно остались у разбитого корыта.
Доброжелатель

05.09.2017 17:53

А почему в карточке Данилы Нартова (ЕР) не сказано, что он предоставил поддельный диплом. Ведь получается, что он 5 лет обманывал жителей Заринска и Алтайского края. Тренируя детей не имея для этого образования. Да еще и из бюджета денег высосал не мало себе на вторую зарплату.
Саня

05.09.2017 18:06

Нартов тоже в депутатики чтоль? Нихрена у вас в Заре замут, боевики во власть поперли, гасить людей с корками теперь
Свидетель

05.09.2017 18:31

Помнится как годика 3 назад на Новый Год Панкратьев и Нартов (сейчас проходят кандидатами от Единой России) загоняли своих воспитанников из спортклуба Крепость потренироваться на людях в ресторан "Подполье" котарый пренадлежит Панкратьеву. Тогда людей просто избивали и не давали свет в зале включить,чтобы люди своё золото не могли найти. Как мне парнишка расказал,которому кстати там горло пробили,докопались панкратьевские до компашки отдыхающих. Просто так,без повода. Люди уйти хотели,но их тормознули и полезли их просто избивать. Досталось и женщинам. Не давали после этого свет включать,как я уже говорил. Кто-то все же ментов вызвал. Приехало их всего 3 или 4. Соответственно,ничего делать не стали. Сказали,что тут омон вызывать надо. Тут вроже всё и закончилось. Потом была статья в газете об этом(не помню какая). Так толи сам Панкратьев,толи Нартов потом ответную статью написали,что это вообще не его люди были. И вообще всё жёстко преувеличено. Тема замялась. И не получила резонанса. Не удивлюсь,если многих запугали,чтобы молчали.
маша

05.09.2017 18:45

Что-то какие-то у вас в Заринске депутаты хилые. После встречи с избирателями в запой уходят ))) Им бы сначала лет 5 потренироваться держать аудиторию на общедомовых собраниях жильцов в многоквартирниках, а потом в депутаты рваться. Встречу с избирателями без многолетней тренировки не осилить человеку с тонкой душевной организацией. Пусть парень тренируется на собраниях жильцов до следующих выборов.
Говорят, ЧТО ЛДПР БРЕДЕР ЩЁН ПРЕДЛОЖИЛА КУРОРТНЫЙ СБОР !??

05.09.2017 18:47

у Славгороде, использовать на КОСЯКИ ЛДПР на выборах.