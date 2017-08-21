Избирком выставит счет оппозиции, совершившей демарш на выборах в Заринске

Кампания-2017 в Алтайском крае преподносит новые сюрпризы: беспрецедентная ситуация сложилась на двухмандатном округе № 8 по выборам в горсобрание Заринска, где все оппозиционеры сняли свои кандидатуры, оставив двух единороссов тет-а-тет. Согласно законодательству, в этом случае выборы переносятся, а последний выбывший кандидат, ставший причиной ситуации, обязан возместить расходы на организацию голосования, уточнили ИА «Банкфакс» в горизбиркоме Заринска.

Согласно ГАС «Выборы» и сайту избирательной комиссии, на двухмандатном округе № 8 изначально были зарегистрированы пять кандидатов — пары «жириновцев» и единороссов и один эсер. Однако 28 августа горизбирком аннулировал регистрацию кандидата от ЛДПР Антона Ангела (Козлова), поскольку выяснилось, что у него нет пассивного избирательного права. Согласно приведенной в документе норме закона, лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, не могут быть избраны до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости. В карточке г-на Ангела (Козлова) на ГАС «Выборы» сказано, что он имел судимости за кражу (условно) и грабеж (реальный срок, судимость погашена в 2015 году).

К оставшейся четверке у избиркома не было претензий, однако 4 сентября двое оставшихся оппозиционеров неожиданно решили добровольно сняться с выборов. Как уточнили в комиссии, примерно в 10:00 заявление принес кандидат от ЛДПР Тимур Кривощеков, примерно в 12:00 — кандидат от «Справедливой России» Анжела Лодня. Причины, естественно, не поясняются, однако примечательно, что заявления доставлены в избирком аккурат за пять полных дней до даты голосования, что по закону является крайним сроком. Таким образом, нельзя исключать, что действия г-жи Лодни и г-на Кривощекова были согласованы, они привели к срыву голосования.

Согласно опубликованному решению комиссии от 5 сентября и в соответствии с законодательством Алтайского края, выборы по двухмандатному округу № 8 перенесены на 12 ноября. Это связано с запретом на безальтернативные выборы по многомандатным округам. Выбывшая последней кандидат Анжела Лодня, согласно решению, в 10-дневный срок с момента публикации документа в районной газете обязана возместить расходы избиркома на организацию выборов на округе. Если она не сделает этого добровольно, комиссия будет вынуждена обратиться в суд.

В горизбиркоме «Банкфаксу» уточнили, что затраты на организацию выборов подсчитают 5 сентября, комиссия опубликует документ с итоговой суммой на своем сайте. «На округе две участковых комиссии, которые все это время работали. Плюс средства были затрачены на муниципальную комиссию, на печать бюллетеней и приглашений на голосование», — сообщили в избиркоме. По оценкам экспертов, итоговый счет для Анжелы Лодни может составить 70-80 тысяч рублей.

Отметим, что в п. 12 ст. 162 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве указано: если на выборах по одномандатному округу в бюллетене значится лишь один кандидат, голосование все равно проводится. Однако если по многомандатному округу число кандидатов равно или меньше числа распределяемых мандатов, выборы откладываются для повторного выдвижения.