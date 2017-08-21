«Изгнанный» с Алтая странник поселился в каменной хижине в Новосибирске

Алтайский странник презентует свои апартаменты

Жители Горского жилмассива в Новосибирске обнаружили странную хижину, которая появилась у съезда с Коммунального моста на улицу Горскую. Оказалось, что ее владельцем является выходец из Горно-Алтайска, которому пришлось покинуть родину якобы из-за конфликта с властями и скитаться по всей Сибири, сообщают «НГС. Новости».

Мужчина представился журналистам Николаем. Он неохотно рассказал им о своей жизни и пояснил, что скитается по сибирским городам, а сам приехал из Горно-Алтайска, где какое-то время работал водителем автобуса. «Приходили местные, выгоняли меня. Вот, огородился от них, чтобы не заходили. Всякое было. Года два так живу. Тут у меня опасно иногда. Вот, вокруг палатки тоже камни расставил — тут змея выползает. Сначала убить ее хотел, а потом камни поставил. Несколько городов прошел: Барнаул, Горно-Алтайск, Бийск… Теперь Новосибирск. Я был шофером, потом там маленько с властью поругался и меня выгнали. Не хочу я вспоминать это. Сибирский изгой я. Жена, дети? Один я. Документов у меня нет», — объяснил бездомный и добавил, что пока ему помощь не нужна.

В пресс-службе областного управления МВД корреспондентам пояснили, что участковому уже сообщили о палатке и он проводит проверку. «Будем работать, будем помогать, где-то же у него должно быть место жительства или родственники, если пойдет к нам навстречу. Все будет проверено на наличие каких-то возможных преступлений», — сообщили в ведомстве.