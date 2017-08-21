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Главная Лента новостей «Изгнанный» с Алтая странник поселился в каменной хижине в Новосибирске

«Изгнанный» с Алтая странник поселился в каменной хижине в Новосибирске

06.09.2017 08:31

Алтайский странник презентует свои апартаменты
Алтайский странник презентует свои апартаменты

Жители Горского жилмассива в Новосибирске обнаружили странную хижину, которая появилась у съезда с Коммунального моста на улицу Горскую. Оказалось, что ее владельцем является выходец из Горно-Алтайска, которому пришлось покинуть родину якобы из-за конфликта с властями и скитаться по всей Сибири, сообщают «НГС. Новости».

Мужчина представился журналистам Николаем. Он неохотно рассказал им о своей жизни и пояснил, что скитается по сибирским городам, а сам приехал из Горно-Алтайска, где какое-то время работал водителем автобуса. «Приходили местные, выгоняли меня. Вот, огородился от них, чтобы не заходили. Всякое было. Года два так живу. Тут у меня опасно иногда. Вот, вокруг палатки тоже камни расставил — тут змея выползает. Сначала убить ее хотел, а потом камни поставил. Несколько городов прошел: Барнаул, Горно-Алтайск, Бийск… Теперь Новосибирск. Я был шофером, потом там маленько с властью поругался и меня выгнали. Не хочу я вспоминать это. Сибирский изгой я. Жена, дети? Один я. Документов у меня нет», — объяснил бездомный и добавил, что пока ему помощь не нужна.

В пресс-службе областного управления МВД корреспондентам пояснили, что участковому уже сообщили о палатке и он проводит проверку. «Будем работать, будем помогать, где-то же у него должно быть место жительства или родственники, если пойдет к нам навстречу. Все будет проверено на наличие каких-то возможных преступлений», — сообщили в ведомстве.

Фото: «НГС. Новости»

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Комментарий

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Комментариев 7
ФигВам

06.09.2017 09:27

Хм... "Калика перехожая"? Ваще-то такие странники когда-то всю Сибирь наскрозь прошли... Ничего удивительного. Бежим всё куды-то, бежим...
... и ФигНам

06.09.2017 09:46

Вот, и бежим от сволочей! Достойно ответить подонкам - зона! Никому неохота...
федор

06.09.2017 12:47

Или больной или работать них....я не хочет, на рудники его и нечего тут выяснять, много таких "обиженных" .
Андрей

06.09.2017 13:09

Сейчас за него возьмутся. Налоги не платит, жилье сделал без соответствующего разрешения, с обществом не общается, значит, антиобщественник, начальство не уважает, ЕР тоже не уважает. Хоть бы статью какую-нибудь за экстремизм не пришили.
Аристократия помойки

06.09.2017 17:23

Банкфакс, бомжи на помойках вам расскажут много душщипательных историй и покруче, чем эта. В чём новость? Или это прикол такой?
Deckman

06.09.2017 19:33

Ага,остались , в этом Путина обвинить!
Массаж мозга

06.09.2017 20:07

Неужто -этот чел,кум?