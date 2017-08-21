Молодой мужчина с Алтая погиб в ДТП по пути в соседнее село

Toyota Cresta после аварии

4 сентября вечером в Майминском районе Республики Алтай легковой автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. В машине находился лишь молодой водитель, который от полученных травм скончался на месте происшествия, сказано на сайте ГУ МВД по РА.

В полиции уточнили, что авария произошла около 18:00 на 27-м км автодороги направлением Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск. 27-летний житель села Кызыл-Озек выехал на автомобиле Toyota Cresta из дома в направлении села Чоя. В пути он не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, после чего авто перевернулось. Травмы водителя оказались несовместимы с жизнью - он скончался до приезда «скорой помощи». В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.