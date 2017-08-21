У нас все ровно: власти заявили о резком снижении аварийности на дорогах Барнаула после ремонта

Аварийность на отремонтированных участках дорог в Барнауле за I полугодие 2017 года снизилась сразу на 13 %. Власти связывают это с реализацией федеральной программы по реконструкции, а также с установкой новых камер видеофиксации нарушений. По заверениям чиновников, программа будет продолжаться еще восемь лет, сказано в сообщении на сайте администрации Барнаула.

О резком снижении аварийности на «круглом столе» заявил начальник отдела надзора ОГИБДД ГУ МДВ по Алтайскому краю Андрей Дорош. «Обеспечение безопасности — первостепенная задача. И мы уже видим снижение количества происшествий на отремонтированных участках дорог — за полугодие это число снизилось на 13 %. Работа в направлении безопасности ведется комплексно, ведь на отремонтированных участках не всегда соблюдается скоростной режим. Поэтому за этот год в краевой столице установлено восемь новых камер фиксации нарушений, две – перенесены и в следующей году планируется размещение семи новых камер», — приводятся на сайте слова г-на Дороша. Впрочем, нельзя исключать, что аварийность снизилась из-за того, что некоторое время дороги были перекрыты.

Отметим, что нынешний ремонт «вписан» в городской проект, который реализуется за счет бюджета, однако его пытается приписать себе одна из политических партий. В этой связи в соцсетях звучат подозрения, что траты на городские дороги приурочены к выборам, а в следующем году столь масштабного ремонта не будет. Однако руководитель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев заверил, что ремонт продолжится. «Могу сказать, что реализация данного проекта в этом году – лишь начало. На следующий год работа в этом направлении будет продолжена, уже есть список объектов, которые будут отремонтированы в следующем году. Мы прислушались к мнению барнаульцев – проводились публичные слушания, на которых жители города выдвигали свои предложения, какие улицы должны быть заасфальтированы», — заявил г-н Шеломенцев.

О том, как проходит проверка качества выполненных работ и почему иногда срезают свежеуложенный асфальт, рассказал директор компании «Стандарт» Евгений Васильев. «Все организации, занимающиеся асфальтированием дорог, переведены на единую систему. У нас есть специальная техника, которая позволяет следить за ровностью. Она проезжает участок, затем выдает график, и мы видим, соответствует ли уложенный асфальт международным показателям ровности. Если нет, то верхний слой срезаем и укладываем заново», — отметил Евгений Васильев.

По заявлениям чиновников, из федерального и консолидированного бюджета Алтайского края на ремонт барнаульских дорог в 2017 году направили в сумме 1,3 миллиарда рублей. На эти средства отремонтируют две дороги федерального значения, две — регионального, 33 улицы. В 2018 году объем финансирования составит 1,7 миллиарда рублей. Согласно плану на территории Барнаульской агломерации отремонтируют пять автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и 42 дороги местного значения. Общая протяженность трасс превысит 110 км. Это позволит обеспечить нормативное состояние более 60 % дорог Барнаульской агломерации.