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Главная Лента новостей У нас все ровно: власти заявили о резком снижении аварийности на дорогах Барнаула после ремонта

У нас все ровно: власти заявили о резком снижении аварийности на дорогах Барнаула после ремонта

06.09.2017 10:32

Аварийность на отремонтированных участках дорог в Барнауле за I полугодие 2017 года снизилась сразу на 13 %. Власти связывают это с реализацией федеральной программы по реконструкции, а также с установкой новых камер видеофиксации нарушений. По заверениям чиновников, программа будет продолжаться еще восемь лет, сказано в сообщении на сайте администрации Барнаула.

О резком снижении аварийности на «круглом столе» заявил начальник отдела надзора ОГИБДД ГУ МДВ по Алтайскому краю Андрей Дорош. «Обеспечение безопасности — первостепенная задача. И мы уже видим снижение количества происшествий на отремонтированных участках дорог — за полугодие это число снизилось на 13 %. Работа в направлении безопасности ведется комплексно, ведь на отремонтированных участках не всегда соблюдается скоростной режим. Поэтому за этот год в краевой столице установлено восемь новых камер фиксации нарушений, две – перенесены и в следующей году планируется размещение семи новых камер», — приводятся на сайте слова г-на Дороша. Впрочем, нельзя исключать, что аварийность снизилась из-за того, что некоторое время дороги были перекрыты.

Отметим, что нынешний ремонт «вписан» в городской проект, который реализуется за счет бюджета, однако его пытается приписать себе одна из политических партий. В этой связи в соцсетях звучат подозрения, что траты на городские дороги приурочены к выборам, а в следующем году столь масштабного ремонта не будет. Однако руководитель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев заверил, что ремонт продолжится. «Могу сказать, что реализация данного проекта в этом году – лишь начало. На следующий год работа в этом направлении будет продолжена, уже есть список объектов, которые будут отремонтированы в следующем году. Мы прислушались к мнению барнаульцев – проводились публичные слушания, на которых жители города выдвигали свои предложения, какие улицы должны быть заасфальтированы», — заявил г-н Шеломенцев.

О том, как проходит проверка качества выполненных работ и почему иногда срезают свежеуложенный асфальт, рассказал директор компании «Стандарт» Евгений Васильев. «Все организации, занимающиеся асфальтированием дорог, переведены на единую систему. У нас есть специальная техника, которая позволяет следить за ровностью. Она проезжает участок, затем выдает график, и мы видим, соответствует ли уложенный асфальт международным показателям ровности. Если нет, то верхний слой срезаем и укладываем заново», — отметил Евгений Васильев.

По заявлениям чиновников, из федерального и консолидированного бюджета Алтайского края на ремонт барнаульских дорог в 2017 году направили в сумме 1,3 миллиарда рублей. На эти средства отремонтируют две дороги федерального значения, две — регионального, 33 улицы. В 2018 году объем финансирования составит 1,7 миллиарда рублей. Согласно плану на территории Барнаульской агломерации отремонтируют пять автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и 42 дороги местного значения. Общая протяженность трасс превысит 110 км. Это позволит обеспечить нормативное состояние более 60 % дорог Барнаульской агломерации.


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Комментарий

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Комментариев 14
Димка

06.09.2017 11:04

Конечно,такие дороги забабахали . Откуда там аварии появятся.
Иконика

06.09.2017 11:07

Так это же правда власти очень стараются.
Витек

06.09.2017 11:08

Так в этом году столько дорог отремонтировали, мне что уже стало намного меньше аварий чем было при тех "дырявых" дорогах.
Джони

06.09.2017 11:09

Власти молодцы в том, что контроль за подрядчиками усилили.
Лев Владимирович

06.09.2017 11:10

Скоро выборы, каждый чиновник пытается угодить народу) Ну ведь у них получается!)
Рай

06.09.2017 11:11

Все сразу сделать невозможно, но прогресс уже налицо ряд улиц радуют ровными дорогами
Пантум

06.09.2017 11:13

Контроль есть, дороги делается, аварий почти нету, не город, а сказка!Осталось метро проложить)
Фрай

06.09.2017 11:14

Ленинский особо нравится- хорошо выглядит.
20-15

06.09.2017 11:16

За Матросова взялись- спасибо вам за оперативность.
Кириха

06.09.2017 11:28

Так не только за матросов взялись они еще поток отремонтировали, там местная гопота все нарадоваться не может
федор

06.09.2017 12:39

Ну бл... ь как же мы научились и любим рапортовать, да в ежедневные сводки то загляните или там то же все в о кей?
Переживающий

06.09.2017 13:07

О, как тролли разошлись, с промежутком в 1-2 секунды комментарии, наверное, от такой усердной работы уже пар из ушей валит….
Переживающий

06.09.2017 13:12

Кириха писал(а):
они еще поток отремонтировали, там местная гопота все нарадоваться не может


Хотелось бы поподробнее о Потоке узнать мнение не гопоты, которая там нарадоваться не может, а от жителей, неужели там все дороги отремонтировали…верится с трудом…
житель

06.09.2017 13:14

даешь выборы каждые 2 года ура!!!!