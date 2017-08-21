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Главная Лента новостей На Алтае многодетную мать «на сносях» отправили в колонию за расправу с деспотом-мужем

На Алтае многодетную мать «на сносях» отправили в колонию за расправу с деспотом-мужем

06.09.2017 11:55

Чемальский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 29-летней жительницы Шебалинского района. Ее признали виновной в нападении с ножом на сожителя, который в скором времени от раны скончался, следует из сообщения региональной прокуратуры.

Суд установил, что 14 марта 2017 года у сельчанки, которая в тот день была пьяна, произошла ссора с гражданским мужем. Женщина не выдержала нападок сожителя, взяла нож и ударила им мужчину в живот. От полученных телесных повреждений потерпевший вскоре скончался. Женщине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Максимальный срок, который грозил сельчанке, — 15 лет лишения свободы.

Между тем суд при вынесении приговора учел ряд смягчающих обстоятельств: явку с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном. Также установлено, что мужчина сам вел себя агрессивно, и супруге пришлось таким образом защищаться, а после случившегося она пыталась оказать ему помощь. Кроме того, выяснилось, что у женщины на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, при этом сама она беременна. В результате суд назначил ей наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Комментарий

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Комментариев 4
1

06.09.2017 12:20

Где справедливая Марта? Почему она не устраивает митинг в поддержку беременной женщины? Почему не пишет жалобы в Главное управление СК? Почему не бьет в набат?
***

06.09.2017 12:42

У нее конечно нет столько денег, сколько у господ из Изумрудной страны, поэтому ей 6,5лет, а господам отсрочка до совершеннолетия детей.
Даааааа.

06.09.2017 12:48

Не справедливо по отношению к женщинам Изумрудной страны хотели сесть но кто же их посодит?
информация

06.09.2017 15:36

в заголовке не соответствует тексту статьи. Так, в заголовке "за расправу"-это умышленные действия, то есть виновный имел умысел на причинение вреда здоровью, а в тексте указано "супруге пришлось таким образом ЗАЩИЩАТЬСЯ"- это неосторожные действия, те это необходимая оборона.