На Алтае многодетную мать «на сносях» отправили в колонию за расправу с деспотом-мужем

Чемальский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 29-летней жительницы Шебалинского района. Ее признали виновной в нападении с ножом на сожителя, который в скором времени от раны скончался, следует из сообщения региональной прокуратуры.

Суд установил, что 14 марта 2017 года у сельчанки, которая в тот день была пьяна, произошла ссора с гражданским мужем. Женщина не выдержала нападок сожителя, взяла нож и ударила им мужчину в живот. От полученных телесных повреждений потерпевший вскоре скончался. Женщине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Максимальный срок, который грозил сельчанке, — 15 лет лишения свободы.

Между тем суд при вынесении приговора учел ряд смягчающих обстоятельств: явку с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном. Также установлено, что мужчина сам вел себя агрессивно, и супруге пришлось таким образом защищаться, а после случившегося она пыталась оказать ему помощь. Кроме того, выяснилось, что у женщины на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, при этом сама она беременна. В результате суд назначил ей наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.