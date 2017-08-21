В Заринске рабочие помогли полицейским задержать возможного истязателя малолетней

Сотрудники полиции арестовали 35-летнего жителя Заринска, который домогался к своей малолетней падчерице. Девочке удалось избежать насилия, сообщает газета «Наш город Заринск» в «Одноклассниках».

Как стало известно источнику, инцидент произошел 28 августа текущего года на улице Зеленой в Заринске. Рабочие занимались ремонтом, когда услышали крики ребенка. Оказалось, 10-летняя девочка пыталась вырваться из рук 35-летнего отчима. Как выяснили очевидцы, мужчина в состоянии алкогольного опьянения якобы домогался своей падчерицы. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали горожанина.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» пояснили, что подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.