×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Юбилей отлили в бетоне

28 |
Есть мнение
Депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов о новых медиа: «Все эти «Жирик», «Дудь», «Навальный», «Гнойный» — просто наклейки»
16
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

96

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

О том, чем интересен Бийск туристам, рассказало издание из Тольятти
Самая высокая явка на досрочное голосование в Барнауле зафиксирована на УИКах в школах
С начала года из Алтайского края уехало больше 20 000 человек
«Журнал происшествий»: Преступники, пугающие солдат


Резонанс
Темы недели
Активисты сообщества «Шпиль» организуют митинг против программы «реновации» зеленых зон Барнаула
42
В Алтайском крае накаляются страсти по скандальному фильму «Матильда»
68
В блогах
Станислав Андрейчук

21.08.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

О «народной законодательной инициативе»

96
Константин Емешин

21.08.2017

Константин Емешин

общественник, блогер

А народу-то нужна народная инициатива?

65
Андрей Абрамов

17.08.2017

Андрей Абрамов

депутат Алтайского Заксобрания

Об инициативе по установке бюстов Жаркову и Пушкину

16
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей В Заринске рабочие помогли полицейским задержать возможного истязателя малолетней

В Заринске рабочие помогли полицейским задержать возможного истязателя малолетней

06.09.2017 12:32

Сотрудники полиции арестовали 35-летнего жителя Заринска, который домогался к своей малолетней падчерице. Девочке удалось избежать насилия, сообщает газета «Наш город Заринск» в «Одноклассниках».

Как стало известно источнику, инцидент произошел 28 августа текущего года на улице Зеленой в Заринске. Рабочие занимались ремонтом, когда услышали крики ребенка. Оказалось, 10-летняя девочка пыталась вырваться из рук 35-летнего отчима. Как выяснили очевидцы, мужчина в состоянии алкогольного опьянения якобы домогался своей падчерицы. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали горожанина.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» пояснили, что подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0