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Главная Лента новостей Барнаульца осудят за снабжение местной индустрии красоты подпольным азиатским ботоксом

Барнаульца осудят за снабжение местной индустрии красоты подпольным азиатским ботоксом

06.09.2017 12:59

32-летний житель Барнаула предстал перед судом за незаконный сбыт незарегистрированных лекарственных средств для «омоложения». Приобретали выгодную продукцию у горожанина местные салоны красоты, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что с декабря 2015 года по март 2016 года обвиняемый ввозил на территорию России препараты из азиатских и европейских стран. Косметологические средства не были зарегистрированы и не проходили клинические испытания на безопасность. Среди них были препараты, содержащие ботулинический токсин типа А, лидокаин, гиалуроновую кислоту и гидролизат плаценты человека. Все это барнаулец сбывал представителям сферы индустрии красоты на территории Алтайского края и в других регионах. При этом он открыто проводил рекламную кампанию «заморских» средств в Сети. Общая цена ввезенных им лекарств составила около 2 млн рублей.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК ГУВД по Алтайскому краю провели масштабные обыски по 15 адресам, в том числе по месту жительства, работы обвиняемого и в ряде салонов красоты. В ходе проведенных обысков они изъяли документы, имеющие значение для следствия, порядка 700 лекарственных препаратов 33 наименований, деньги и банковские карты. В настоящее время следствие собрало достаточное количество доказательств вины мужчины. Дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение незарегистрированных лекарственных средств, совершенное в крупном размере) с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Комментарий

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Комментариев 1
доктор

06.09.2017 18:10

К ответственности нужно привлечь и сотрудников косметологических салонов, которые использовали неразрешенные в России лекарственные препараты, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью своих (ни о чем не подозревающих) клиентов! Не исключаю, что эти лекпрепараты вводились не медицинскими работниками, что влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 19.20 Кодекса об административных правонарушениях и извлечение прибыли без соответствующего разрешения (лицензии).