Барнаульца осудят за снабжение местной индустрии красоты подпольным азиатским ботоксом

32-летний житель Барнаула предстал перед судом за незаконный сбыт незарегистрированных лекарственных средств для «омоложения». Приобретали выгодную продукцию у горожанина местные салоны красоты, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что с декабря 2015 года по март 2016 года обвиняемый ввозил на территорию России препараты из азиатских и европейских стран. Косметологические средства не были зарегистрированы и не проходили клинические испытания на безопасность. Среди них были препараты, содержащие ботулинический токсин типа А, лидокаин, гиалуроновую кислоту и гидролизат плаценты человека. Все это барнаулец сбывал представителям сферы индустрии красоты на территории Алтайского края и в других регионах. При этом он открыто проводил рекламную кампанию «заморских» средств в Сети. Общая цена ввезенных им лекарств составила около 2 млн рублей.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК ГУВД по Алтайскому краю провели масштабные обыски по 15 адресам, в том числе по месту жительства, работы обвиняемого и в ряде салонов красоты. В ходе проведенных обысков они изъяли документы, имеющие значение для следствия, порядка 700 лекарственных препаратов 33 наименований, деньги и банковские карты. В настоящее время следствие собрало достаточное количество доказательств вины мужчины. Дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение незарегистрированных лекарственных средств, совершенное в крупном размере) с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.