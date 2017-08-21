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Главная Лента новостей Борьба до последней капли: на Алтае «благочестивый» муж приковал пьющую жену к батарее цепью

Борьба до последней капли: на Алтае «благочестивый» муж приковал пьющую жену к батарее цепью

06.09.2017 13:29

Прокуратура Усть-Канского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя села Мендур-Соккон, который решил принять радикальные воспитательные меры в отношении своей пьющей супруги. Он незаконно лишил женщину свободы, чтобы у нее не было доступа к алкоголю. Мужчине грозит до двух лет колонии, сказано на сайте прокуратуры Республики Алтай.

По версии следствия, супруга обвиняемого злоупотребляла спиртными напитками, и для того, чтобы ограничить ее болезненное пристрастие, мужчина решился на крайние меры. Он проволокой прикрепил ее за правую ногу к металлической цепи, а другой конец привязал к отопительной батарее. Тем самым мужчина незаконно лишил ее свободы и удерживал, не давая возможности самостоятельно передвигаться, на протяжении не менее 14 часов.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Комментарий

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Комментариев 4
Вот это задержание и лишение свободы выбора

06.09.2017 15:00

А теперь все - гуляй рванина !
Буревестник

06.09.2017 15:09

Зачем сознался, балбес
Ответ один - не было такого !
Леля

06.09.2017 17:47

Не удивительно, что у такого мужа жена пьёт. Запьешь тут.
из села

06.09.2017 18:41

Значит пусть лучше пьёт? Раньше ЛТП были, людей лечили! А теперь пей и запейся. Никому никто не нужен!!! И муж, который хотел жену поставить на путь, оказался виновен...