Барнаульская мэрия расписалась в собственном бессилии «обустроить» Поток

Барнаульские чиновники признали, что в бюджете города нет средств для проведения реновации Потока. Деньги на переселение из ветхих домов и строительство нового жилья можно получить только за счет частных инвесторов, приводит «Катунь-24» слова главного архитектора краевого центра Сергея Боженко.

В конце 2018 года власти города планируют утвердить проект Генплана Барнаула на ближайшие 18 лет. Согласно ему, на Потоке построят многоэтажки. Перед этим здесь должны снести 47 ветхих домов. Тех, кто живет в данных кварталах, планируют расселить. При этом собственных средств у муниципалитета нет и реализовать программы по переселению из ветхого жилья смогут только с помощью частных инвесторов.

«Власти города увязывают планы администрации с планами частных инвесторов, и это все мучительно сложно, потому что кроме строительства жилья необходимо возводить соответствующую социальную, транспортную и коммунальную инфраструктуры. А это – вопрос очень длительный», - отметил зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Сергей Боженко.

Тем временем в конце августа были подведены итоги аукциона по разработке проекта планировки и межевания группы кварталов в микрорайоне Поток. Победителем стало челябинское ООО «Зенит», сбившее первоначальную цену в 7,1 млн рублей до 1,36 млн рублей. Всего за лот боролось 13 конкурсантов. Подрядчику предстоит разработать проект застройки и развития группы кварталов в границах улиц Малахова, Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, Смирнова, Чудненко, 5-й Западной, Беляева и проспекта Ленина. Проектируемой территорией является зона в границах «красных линий» прилегающих кварталов общей площадью 86,2 га. Документ с эскизами и описанием должен быть закончен к октябрю 2018 года, его обязательно вынесут на публичные слушания. Отметим, согласно проекту будущего Генплана Барнаула, Поток находится в зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

Между тем челябинский «Зенит» стал победителем и второго аналогичного аукциона. На этот раз компания выполнит изыскательские работы для группы барнаульских кварталов «Северо-Западный». Данная территория находится в границах улиц Горно-Алтайской, Смирнова, Северо-Западной, 80-ой Гвардейской дивизии, Новороссийской, Восточной, Солнцева, Бородкина. Его площадь составляет около 90 га. Начальная цена контракта также значительно снизилась: с 7,01 млн рублей до 1,55 млн рублей.