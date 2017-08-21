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Главная Лента новостей Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула

Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула

06.09.2017 14:51

Власти Алтайского края заинтересованы в том, чтобы после сентябрьских муниципальных выборов администрацию Барнаула возглавил опытный управленец с внятной хозяйственной программой. Такое заявление сделал губернатор региона Александр Карлин в ходе «Медиалога» 6 сентября.

По его словам, главой Барнаула должен стать человек с хорошим опытом управленческой деятельности, который знаком горожанам и пользуется их доверием. Кроме того, ему следует иметь «внятную программу решения широкого округа насущных проблем жизни крупного города», коим является Барнаул. «700 тысяч человек - это огромная ответственность и нагрузка», - констатировал Александр Карлин.

Стоит отметить, что губернатор отказался комментировать кадровые перспективы действующего главы горадминистрации Сергея Дугина, чьей контракт истекает вместе с полномочиями нынешнего созыва Барнаульской гордумы. «Если я на этот вопрос отвечу под камеры и диктофоны, это будет означать, что я плохо к Сергею Ивановичу (Дугину - прим. ред. БФ) отношусь и хочу создать ему дополнительные сложности. Вы знаете, что он участвует в избирательной кампании, а мне согласно законодательству и этическим нормам запрещено агитировать за конкретных кандидатов», - подчеркнул г-н Карлин.

Между тем наблюдатели убеждены, что г-н Дугин, возглавляющий список партии «Единая Россия» на выборах в БГД, намерен претендовать на пост главы горадминистрации. Напомним, что в соответствии с изменениями, внесенными в Устав Барнаула в октябре 2016 года, новый глава администрации будет именоваться главой города.

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Комментарий

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Комментариев 18
НАШ ВЫБОР

06.09.2017 15:14

В. НОВИКОВ,- наш кандидат- он весь Барнаул обставит мамонтенками - на каждой клумбе по 2 огромных красных тюльпана, а у здания крайадминистрации возваяет огромное семиметровое пасхальное яйцо! Ура, товарищи!!!
Рубцовчане барнаульцам.

06.09.2017 15:20

А.Карлин нам хвалил Ларионова, который осужден судом за кражи из казны, потом навязал Фельдмана, который привел в город СГК. Теперь весь город перекопан и с ужасом ожидает зимы, боясь замерзнуть и/или задохнуться от увеличенных выбросов ЮТС. Слушайте Карлина - он плохого не посоветует)))
из народа

06.09.2017 15:25

Дугин молодец, дороги хорошо отремонтированы, в кабинетах не отсиживается, работа и ее результаты его на виду. Конечно есть и недовольные, но на каждый чих не наздравствуешься
читатель

06.09.2017 15:27

Константин Малышев: Мэр Дугин идёт кандидатом в гордуму не чтобы быть "паровозом", а чтобы заручиться поддержкой жителей Барнаула при отсутствии прямых выборов.
111

06.09.2017 15:36

читатель писал(а):
Константин Малышев: Мэр Дугин идёт кандидатом в гордуму не чтобы быть "паровозом", а чтобы заручиться поддержкой жителей Барнаула при отсутствии прямых выборов.

Так возвращайте прямые выборы и не надо будет участвовать в этом цирке.
А то получается залез в кресло, а теперь хочет заручиться поддержкой!
Даша Сибирячка

06.09.2017 15:36

Сложно представить кого-то вместо Дугина на этом месте.
Максим Петрович

06.09.2017 15:48

Вот Дугин добился качественных дорог в Барнауле. В таком огромном масштабе их сделали за лето! А как только начали тогда делать, все переживали,что будет не качественно или не сделают вообще. Я лично точно уверен теперь,что Дугин человек-дело.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

06.09.2017 15:51

Если Карлин так переживает за .Барнаул.То почему в славгороде не уберут Кинцеля алкаша который разграбил и довёл город до нищеты позор таким руководителям.
Костя

06.09.2017 15:55

Заработало так много проектов в Барнауле,столько времени он своего тратит на личный контроль. Видна его системная и грамотная работа.
Леонид Григорьевич

06.09.2017 16:14

Первое , всем кто пишет и будет писать . Люди которые хотят представлять интересы граждан, не должны заниматься политическим онанизмом. Программу их действий и полномочия вырабатывают депутаты городской думы.А они на основании выделенных средств и данных им полномочий, обязаны решать проблемы граждан, согласно конституций. Это для гражданина Карлина. Ни одна партия, ни один глава не строит нам дороги, школы, и другие объекты, их строят обыкновенные люди, рабочие, заметьте за наши деньги. А эти в наглую присваивают , чужой труд. Хочу заметить, что сегодня в администрациях сидят и работают, те кто сплошь и рядом, нарушают основной , закон, включая Карлина и Дугина. и плевать хотели на наши с вами, права.Ещё раз, по конституции главы администраций не являются властью, они являются руководителями органов представляющих власть, которой является народ, и граждан и России. Дугин является плохим руководителе, ещё раз, не человеком, а руководителем, которого скоро привлекут как уголовной, ответственности , так и административной, за его тупых подчинённых , которые нанесли ущерб бюджету и гражданам г Барнаула, в особо крупных размерах.
гость

06.09.2017 16:31

Дугин самый НИКЧЕМНЫЙ мэр из всех что были
Срочно

06.09.2017 16:40

Убирайте капельницу у засирателя коментариев он какая то язва. Он же ссг, да всех ников и не перечесть. А возможно просто напильник с собачей мордой. Срочно студентов Саш Маш вернуть из столовой
М. Горький

06.09.2017 17:40

каким должен быть новый глава Барнаула: он должен быть Зицпредседатель Фунт (зиц- от нем. sitzen — «сидеть», также имеет значение «сидеть в тюрьме»).
Смотрите фильм "Свадьба с приданным"

06.09.2017 18:16

М. Горький писал(а):
каким должен быть новый глава Барнаула:


Там есть эпизод с разъяснениями...
По данным швейцарской бизнес-школы

06.09.2017 18:34

... IMD, наша страна в рейтинге социального благополучия занимает место между Монголией и Колумбией. В медицине наше место ещё ниже — между Нигером и Суданом.

За год РФ потеряла еще 2 строчки в итоговом перечне, опустившись с 44-го на 46-е место (из 63 возможных) и пропустив вперед Казахстан, Латвию и Филиппины, – приводит выводы швейцарских экспертов издание finanz.ru.

Зафиксированный в 2017 году результат — самый низкий для России с 2012 года. Хуже всего в РФ обстоят дела с социальным благополучием. Его авторы рейтинга оценивают по степени защиты права на частную собственность, уровню преступности и имущественному неравенству. По этим показателям Россия заняла 57-е место из 63, оказавшись рядом с Монголией и Колумбией.

Отдельно упоминается состояние такой сферы, как здравоохранение. Здесь, согласно выводу авторов рейтинга, Россия занимает «почётное» 91-е место по уровню расходов ВВП на медицину (7%), находясь между Нигером и Суданом. По другим позициям наше государство, вопреки отчётам чиновников разных уровней, также выглядит не намного лучше.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

06.09.2017 18:52

Уважаемые жители Алтайского края.Посмотрите,что делают местные царьки,пей,гуляй ,воруй и всё им сходит с рук. Все друг друга прикрывают.А Карлин всё знает но его это устраивает Такими легче управлять.Это моё мнение.
Свояк

06.09.2017 18:56

Зато, мы занимаем первое место, по количеству миллиардеров , жуликов, мошенников, дебилов, проституток , воров в законе, и просто воров ,а также по уровню смертности , 40% населения ниже уровня бедности, один и девять десятых триллиона долга по коммунальным услугам ,и свыше триллиона долларов украденных природных ресурсов, и самые низкие остальные показатели, по остальным позициям. Каждый Россиянин гордится такими достижениями, ни одна страна в мире не может этим похвастаться.За видимой пеленой благополучия, уровень ненависти людей друг другу зашкаливает, дети с дедства видят не справедливость и воспитываются в условиях, агрессии.
CALIBR

06.09.2017 20:02

Свояк,не нравиться жить в России-хреначь в свою Окраину,там не Путина,ни Крыма нет!