Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула

06.09.2017 14:51
Власти Алтайского края заинтересованы в том, чтобы после сентябрьских муниципальных выборов администрацию Барнаула возглавил опытный управленец с внятной хозяйственной программой. Такое заявление сделал губернатор региона Александр Карлин в ходе «Медиалога» 6 сентября.
По его словам, главой Барнаула должен стать человек с хорошим опытом управленческой деятельности, который знаком горожанам и пользуется их доверием. Кроме того, ему следует иметь «внятную программу решения широкого округа насущных проблем жизни крупного города», коим является Барнаул. «700 тысяч человек - это огромная ответственность и нагрузка», - констатировал Александр Карлин.
Стоит отметить, что губернатор отказался комментировать кадровые перспективы действующего главы горадминистрации Сергея Дугина, чьей контракт истекает вместе с полномочиями нынешнего созыва Барнаульской гордумы. «Если я на этот вопрос отвечу под камеры и диктофоны, это будет означать, что я плохо к Сергею Ивановичу (Дугину - прим. ред. БФ) отношусь и хочу создать ему дополнительные сложности. Вы знаете, что он участвует в избирательной кампании, а мне согласно законодательству и этическим нормам запрещено агитировать за конкретных кандидатов», - подчеркнул г-н Карлин.
Между тем наблюдатели убеждены, что г-н Дугин, возглавляющий список партии «Единая Россия» на выборах в БГД, намерен претендовать на пост главы горадминистрации. Напомним, что в соответствии с изменениями, внесенными в Устав Барнаула в октябре 2016 года, новый глава администрации будет именоваться главой города.
06.09.2017 15:14
06.09.2017 15:20
06.09.2017 15:25
06.09.2017 15:27
06.09.2017 15:36
Так возвращайте прямые выборы и не надо будет участвовать в этом цирке.
А то получается залез в кресло, а теперь хочет заручиться поддержкой!
06.09.2017 15:36
06.09.2017 15:48
06.09.2017 15:51
06.09.2017 15:55
06.09.2017 16:14
06.09.2017 16:31
06.09.2017 16:40
06.09.2017 17:40
06.09.2017 18:16
Там есть эпизод с разъяснениями...
06.09.2017 18:34
За год РФ потеряла еще 2 строчки в итоговом перечне, опустившись с 44-го на 46-е место (из 63 возможных) и пропустив вперед Казахстан, Латвию и Филиппины, – приводит выводы швейцарских экспертов издание finanz.ru.
Зафиксированный в 2017 году результат — самый низкий для России с 2012 года. Хуже всего в РФ обстоят дела с социальным благополучием. Его авторы рейтинга оценивают по степени защиты права на частную собственность, уровню преступности и имущественному неравенству. По этим показателям Россия заняла 57-е место из 63, оказавшись рядом с Монголией и Колумбией.
Отдельно упоминается состояние такой сферы, как здравоохранение. Здесь, согласно выводу авторов рейтинга, Россия занимает «почётное» 91-е место по уровню расходов ВВП на медицину (7%), находясь между Нигером и Суданом. По другим позициям наше государство, вопреки отчётам чиновников разных уровней, также выглядит не намного лучше.
06.09.2017 18:52
06.09.2017 18:56
06.09.2017 20:02