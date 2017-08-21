Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула

Власти Алтайского края заинтересованы в том, чтобы после сентябрьских муниципальных выборов администрацию Барнаула возглавил опытный управленец с внятной хозяйственной программой. Такое заявление сделал губернатор региона Александр Карлин в ходе «Медиалога» 6 сентября.

По его словам, главой Барнаула должен стать человек с хорошим опытом управленческой деятельности, который знаком горожанам и пользуется их доверием. Кроме того, ему следует иметь «внятную программу решения широкого округа насущных проблем жизни крупного города», коим является Барнаул. «700 тысяч человек - это огромная ответственность и нагрузка», - констатировал Александр Карлин.

Стоит отметить, что губернатор отказался комментировать кадровые перспективы действующего главы горадминистрации Сергея Дугина, чьей контракт истекает вместе с полномочиями нынешнего созыва Барнаульской гордумы. «Если я на этот вопрос отвечу под камеры и диктофоны, это будет означать, что я плохо к Сергею Ивановичу (Дугину - прим. ред. БФ) отношусь и хочу создать ему дополнительные сложности. Вы знаете, что он участвует в избирательной кампании, а мне согласно законодательству и этическим нормам запрещено агитировать за конкретных кандидатов», - подчеркнул г-н Карлин.

Между тем наблюдатели убеждены, что г-н Дугин, возглавляющий список партии «Единая Россия» на выборах в БГД, намерен претендовать на пост главы горадминистрации. Напомним, что в соответствии с изменениями, внесенными в Устав Барнаула в октябре 2016 года, новый глава администрации будет именоваться главой города.