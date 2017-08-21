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Главная Лента новостей «Взгляд был страшный»: мать скончавшейся в Усть-Калманской ЦРБ девушки описала, как умирала дочь

«Взгляд был страшный»: мать скончавшейся в Усть-Калманской ЦРБ девушки описала, как умирала дочь

06.09.2017 15:32

Юлия Казначеева (справа) со своей дочерью Ярославой были счастливы и строили планы на будущее
Юлия Казначеева (справа) со своей дочерью Ярославой были счастливы и строили планы на будущее

Юлия Казначеева, мать 23-девушки, скончавшейся в Усть-Калманской районной больнице, считает, что врачи действительно оказали пациентке некачественную медпомощь и повинны в ее смерти. Как указывает женщина, ее дочери не предоставили реанимобиль, который мог бы доставить болевшую диабетом девушку в Барнаул, а действия районных врачей привели лишь к ухудшению состояния погибшей. Ее рассказ приводит «Комсомольская правда — Барнаул».

Как рассказала г-да Казначеева, в 10 лет ее дочери Ярославе поставили диагноз «сахарный диабет». Девушка научилась справляться с болезнью и жила полноценной жизнью. Она училась на заочном отделении Санкт-Петербургского института экономики и права, ждала из армии жениха и планировала свадьбу. Однако 2 августа у нее резко ухудшилось состояние — сильно упало давление — из-за чего девушку экстренно госпитализировали. Из больничных стен она в итоге не вышла.

Госпитализация пришлась на позднюю ночь, а около 9:30 следующего дня Ярославу осмотрел заведующий отделением и назначил лечение. Однако за весь день, по словам Юлии Казначеевой, давление поднялось только один раз, но тут же резко упало. «Я тревожилась, ведь в нашей больнице часто умирают. Сказала, что хочу отвезти дочь в краевую больницу. Мне выдали направление. Вскоре пришел хирург, в антисанитарных условиях, на грязной табуретке сделал три разреза на ноге дочери, чтобы отек дальше не пошел. И это при ее слабости и низком давлении. Славянке (так Ярославу называет мать — прим. ред. БФ) после этих разрезов стало совсем плохо», — приводит издание слова женщины.

Юлия Казначеева решила напрямую позвонить начальнику медицинской части ЦРБ и попросить предоставить реанимобиль. «Мне ответили, что «скорая» наутро уже занята другими больными, дав понять, что доставка — это мои проблемы», — пересказала мать погибшей диалог с врачами.

По словам матери, когда она вернулась в больницу, дочь лежала вялая, кровавую повязку на ноге никто не поменял. Этот вечер стал последним в жизни Ярославы.

Юлия Казначеева, мать погибшей:

Давление было 60 на 40. В 21:00 медики созвали консилиум. Приехали начмед, анестезиолог-реаниматолог, хирург, заведующий терапевтическим отделением. Вечером дочери поставили какой-то укол, после которого стало очень плохо, загорелось все тело, дыхание стало затрудненным, губы посинели. Ее кидало то в жар, то в холод. Взгляд был страшный, зрачки расширенные.

Врачи консилиума вошли в палату, объявили, что будут делать тесты — поднимали подбородок дочери, смотрели реакцию, измеряли пульс. В какой-то момент я оттолкнула всех, в страхе стала хлопать дочь по щекам, она пришла в сознание, после чего врачи развернулись и ушли. Дочка говорит: «Мам, все будет хорошо, что ты плачешь?». Она даже улыбнулась, что меня успокоило.

Потом меня вызвали к врачам в кабинет, когда шла, в коридоре раздался крик медсестры. Все побежали в палату, анестезиолог кричал сестре про адреналин, вместе с терапевтом они пытались провести реанимационные действия. А потом прозвучало это страшное: «Она умерла, что кричите, идите, готовьтесь…»

В заключении патологоанатома причиной смерти назван отек легкого, сообщает издание. Юлия Казначеева обвиняет врачей в халатности, в том, что дочь при катастрофически низком давлении не поместили сразу в реанимационную палату, в том, что отказались предоставить реанимобиль в критический момент. «Не известно, что ей кололи, может, эти препараты и вызвали отек легкого. Надеюсь, что следствие выяснит это. Врачи по закону должны были вызвать сотрудника полиции (если пациент умирает в течение суток), в таком случае в криминалистическом центре выяснили бы, какие лекарства ей вкололи, но они этого не сделали», — приводит издание слова матери.

Девушку кремировали, будут ее хоронить в Москве. «Там у нас родня, я уволилась сегодня (работала учителем физкультуры. – прим. авт.) и хочу сбежать из этого края», — сказала женщина.

Напомним, Алейский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту смерти 23-летней девушки в Усть-Калманской районной больнице. Сейчас в ЦРБ проводится проверка. Следователям предстоит оценить полноту и правильность оказанных пациентке услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: «Комсомольская правда — Барнаул», архив героев публикации

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Комментарий

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Комментариев 4
ШОПЕН

06.09.2017 16:19

Соболезную матери, но, исходя из собственного жизненного опыта, знаю, что вряд ли признают вину врачей. Такая вот у нас медицина, морг Барнаула вообще забит, некуда класть трупы. Спасибо ЕР!
Караул устал

06.09.2017 16:20

Зато какие хорошие дороги строит партия власти
гость

06.09.2017 17:19

Опять выгородят врачей убийц!
Я слышал разговор двух дам в администрации-Одна другой говорила-надо препараты хорошие,аппаратуру а другая ей ответила-ты что-слышала что сказали на собрании нельзя понижать смертность в АК, нам тогда не будет дотаций.Вот так.Так что мы как коровы на бойне.
И опять

06.09.2017 18:26

Ключевое - ЕДИНСТВЕННЫЙ (на сколько районов?!) автомобиль оптимизированной скорой помощи был занят! А потому доставить девушку до разрекламированной высокотехнологичной медицины было попросту не на чем. Но оптимизаторы в тюрьму не сядут, они получат очередную премию за открытие очередного высокотехнологичного суперДара. И отчитаются "где надо" о выдающихся успехах местной высокотехнологичной медицины. И наплевать на то, что большинству жителей края эта медицина попросту недоступна, потому что "на своих двоих" доковылять до нее они не состоянии, а скорая успешно оптимизирована и денежки растворились в чьих-то бездонных карманах.