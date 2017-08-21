Рецидивист из Бийска может вернуться в колонию за криминальный обед по-украински

Полицейские межмуниципального управления МВД России «Бийское» задержали ранее судимого горожанина, которого подозревают в краже копченого сала. Теперь ему грозит реальное лишение свободы, следует из сообщения ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полиции уточнили, что житель Бийска пришел в магазин фермерских продуктов и приглядел на прилавке копченое сало, которое решил украсть. Угрожая продавцу расправой, он схватил с витрины лакомый кусок и бросился бежать. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию, и злоумышленника задержали в тот же день. Однако изъять похищенное не удалось, так как, по словам задержанного, он успел плотно пообедать.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. За обед, добытый общественно опасным способом, подозреваемому грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов, либо лишение свободы на срок до четырех лет.