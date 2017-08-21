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Главная Лента новостей Рецидивист из Бийска может вернуться в колонию за криминальный обед по-украински

Рецидивист из Бийска может вернуться в колонию за криминальный обед по-украински

07.09.2017 08:29

Полицейские межмуниципального управления МВД России «Бийское» задержали ранее судимого горожанина, которого подозревают в краже копченого сала. Теперь ему грозит реальное лишение свободы, следует из сообщения ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полиции уточнили, что житель Бийска пришел в магазин фермерских продуктов и приглядел на прилавке копченое сало, которое решил украсть. Угрожая продавцу расправой, он схватил с витрины лакомый кусок и бросился бежать. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию, и злоумышленника задержали в тот же день. Однако изъять похищенное не удалось, так как, по словам задержанного, он успел плотно пообедать.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. За обед, добытый общественно опасным способом, подозреваемому грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

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Комментарий

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Комментариев 7
ФигВам

07.09.2017 09:20

Хм... Приятного аппетита!
1

07.09.2017 10:11

жрать хотел, вот и украл.
Массаж мозга

07.09.2017 11:41

Хероям-сала!
Кум

07.09.2017 12:05

Как эта коммунистическая тварь,покусилаль на святое,для меня,не на флаг или гимн, мне не важен,САЛО,вот,что может воссоединить территоррию 404!
пидарку-рубанку

07.09.2017 12:38

Кум писал(а):
Как эта коммунистическая тварь,покусилаль на святое,для меня,не на флаг или гимн, мне не важен,САЛО,вот,что может воссоединить территоррию 404!


Чтоб ты подавилась своими высерами старая падаль.
федор

07.09.2017 14:59

Так как мы в конфликте с Украиной и то, что этот отважный молодец скоропостижно съел любимое блюдо наших соседей, ему причитаются бонусы, а вы наказать это раз , и то, что он любит соло, значит в его жилах...., правильно, и работать он не будет, а садить его, так нам же его и кормить, вообще отпустить, а утерянную выгоду удержать с продавца, как не обеспечившую надлежащую сохранность материальных ценностей. Вот так мы тут посоветывались и я решил.
феде и редактору

07.09.2017 15:10

Копченое сало - суть рецепт скорее венгерский чем хохляцкий. У тех в тренде все-таки соленое. А заглавие похоже на сознательный розжиг редакции на болезненную для граждан тему.