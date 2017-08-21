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Главная Лента новостей Исландский климат: школу в Барнауле начнут отапливать за счет геотермальных источников

Исландский климат: школу в Барнауле начнут отапливать за счет геотермальных источников

07.09.2017 10:28

Школу № 93 в поселке Лебяжьем, входящем в городской округ Барнаула, этой зимой начнут отапливать с помощью геотермальных источников. В учреждении образования уже установили необходимое оборудование, пуск системы запланирован на середину сентября. Власти убеждены, что затраты вскоре окупятся, поскольку тепло будет почти бесплатным, сообщает ГТРК «Алтай».

Раньше школу № 93 отапливал местный лесхоз, но недавно там приняли решение прекратить подачу тепла. Городские ведомства нашли выход в применении новых технологий. По словам руководителя комитета по энергоресурсам администрации Барнаула Александра Кощеева, в школе теперь будет применяться геотермальное отопление. «Было принято решение использовать тепло земли, так называемые геотермальные источники. С помощью тепловых насосов мы планируем извлекать тепло из земли. Такая технология не новая, она применяется в Скандинавских странах, и даже у нас в регионе. В прошлом году мы утеплили здание школы, заменили систему отопления, провели изоляцию стен и сейчас монтируем оборудование, которое будет брать тепло из земли и с помощью насосов передавать его для обогрева внутри школы. Мы эту школу называем «школой бережливости», — заявил чиновник.

В модернизацию вложено 17 млн рублей, но средства, как считают власти, окупятся быстро, поскольку учебному заведению не придется платить за отопление. Тепло по новым технологиям начнет поступать в здание школы уже в середине сентября, однако для непредвиденных ситуаций предусмотрен резервный источник отопления — электрокотел. В будущем альтернативное отопление может появиться и в других школах региона, сообщает ГТРК «Алтай».

К этому можно добавить, что большую часть затрат на эксплуатацию системы действительно будет составлять оплата электроэнергии, обеспечивающей работу насосов. Согласно информации с профильных сайтов, принцип работы таких систем заключается в «закачивании» нагретых в глубинах земли грунтовых вод в систему отопления, либо в установке под землей специальных теплообменников, которые забирают подповерхностное тепло. Главным преимуществом является то, что тепловая отдача в несколько раз превышает количество затраченной электроэнергии. Для сравнения, обычный кондиционер не способен преобразовать 1 кВт электроэнергии в 1 кВт тепловой энергии из-за относительно низкого КПД.

Параметры шахты, в которой устанавливается необходимое оборудование, рассчитываются для каждого случая отдельно. Ее габариты зависят от климата, типа грунта, особенностей строения коры земли, отапливаемой площади и других факторов. Как правило, глубина шахты составляет от 25 м до 100 м. Отметим, что такие геотермальные системы на Западе относительно дешевы и активно используются, к примеру, в частных домовладениях в США и некоторых районах Европы.

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Комментарий

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Комментариев 10
Барнаулец

07.09.2017 10:58

Бедные школьники, будут учится в холоде (((
Гость

07.09.2017 11:03

Интересный эксперимент на детях! Может для начала Администрацию к геотермальности приблизить, а пока в срочном порядке классические котлы оборудовать?
ФигВам

07.09.2017 11:36

Хм... 17 миллионов на модернизацию. Че-то я пропустил... Откеда ""деньги Зин"? и эта уверенность, что "быстро окупятся", как-то смущает.
Кум

07.09.2017 11:49

Твои останки и на Черницком,тоже будут отапливать геотермальными источниками?
Переживающий

07.09.2017 12:01

"Такая технология не новая, она применяется в Скандинавских странах" – из статьи.
- - - - - - -
А кто-нибудь сравнивал климат Скандинавских стран и Алтайского края?
Ради интереса решили узнать сами…
Вот что мы нашли:

Исландия:

"Зима в Исландии мягкая, средняя температура около 0°С. Летом средняя температура около +10 °C.

Швеция:

"С декабря по март радует снежная зима. Зимние дни коротки, а средняя температура от +2 до -7 С."

Финляндия:

"Самый холодный месяц в Финляндии – февраль. Средняя температура здесь составляет от -3º С. до -15º С."

Дания:

"В феврале, самом холодном месяце в году, днём столбик термометра не опускается ниже отметки +6 °С. Зимы в Дании малоснежные, поэтому если снег и выпадает, то обживается он не более чем на 2-3 недели, а после сразу тает. Те редкие снегопады, которые случаются в стране, воспринимаются датчанами как настоящая катастрофа."
Что-то забыли сказать

07.09.2017 13:29

Чтобы при такой системе получить 4 кВт тепла нужно затратить 1 кВт электричества. Оно что у них бесплатное? Эксплуатацией кто заниматься будет, сколько это стоит?
пидарку-рубанку от кума настоящего

07.09.2017 13:58

Кум писал(а):
Твои останки и на Черницком,тоже будут отапливать геотермальными источниками?


Вот на твои останки, старая перхоть, я точно помочусь. И ГЛАВРЕД тебе там уже не поможет как здесь.
федор

07.09.2017 14:35

Вот бы такую шахту в тихую замандрячить под домом и пей чай круглый год токо заварки подсыпай.
местный

07.09.2017 18:24

Не чего страшного лес рядом согреются
гость

07.09.2017 18:32

"Интересный эксперимент на детях! Может для начала Администрацию к геотермальности приблизить, а пока в срочном порядке классические котлы оборудовать?"
- Классические это какие? На дровах, угле? Поделитесь знанием. Газ подвести нельзя. Что же в тендере не участвовали? Он был открытый, поделились бы мудрым решением. Из 17 миллионов само геотермальное отопление только около 6 млн. Остальное - замена освещения, сайдинг, благоустройство, вентиляция, утепление и т.д.
Не везде в городе можно подвести газ или центральное отопление. А такая технология работает уже несколько лет в компании Дюйм на Строителей.