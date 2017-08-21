Исландский климат: школу в Барнауле начнут отапливать за счет геотермальных источников

Школу № 93 в поселке Лебяжьем, входящем в городской округ Барнаула, этой зимой начнут отапливать с помощью геотермальных источников. В учреждении образования уже установили необходимое оборудование, пуск системы запланирован на середину сентября. Власти убеждены, что затраты вскоре окупятся, поскольку тепло будет почти бесплатным, сообщает ГТРК «Алтай».

Раньше школу № 93 отапливал местный лесхоз, но недавно там приняли решение прекратить подачу тепла. Городские ведомства нашли выход в применении новых технологий. По словам руководителя комитета по энергоресурсам администрации Барнаула Александра Кощеева, в школе теперь будет применяться геотермальное отопление. «Было принято решение использовать тепло земли, так называемые геотермальные источники. С помощью тепловых насосов мы планируем извлекать тепло из земли. Такая технология не новая, она применяется в Скандинавских странах, и даже у нас в регионе. В прошлом году мы утеплили здание школы, заменили систему отопления, провели изоляцию стен и сейчас монтируем оборудование, которое будет брать тепло из земли и с помощью насосов передавать его для обогрева внутри школы. Мы эту школу называем «школой бережливости», — заявил чиновник.

В модернизацию вложено 17 млн рублей, но средства, как считают власти, окупятся быстро, поскольку учебному заведению не придется платить за отопление. Тепло по новым технологиям начнет поступать в здание школы уже в середине сентября, однако для непредвиденных ситуаций предусмотрен резервный источник отопления — электрокотел. В будущем альтернативное отопление может появиться и в других школах региона, сообщает ГТРК «Алтай».

К этому можно добавить, что большую часть затрат на эксплуатацию системы действительно будет составлять оплата электроэнергии, обеспечивающей работу насосов. Согласно информации с профильных сайтов, принцип работы таких систем заключается в «закачивании» нагретых в глубинах земли грунтовых вод в систему отопления, либо в установке под землей специальных теплообменников, которые забирают подповерхностное тепло. Главным преимуществом является то, что тепловая отдача в несколько раз превышает количество затраченной электроэнергии. Для сравнения, обычный кондиционер не способен преобразовать 1 кВт электроэнергии в 1 кВт тепловой энергии из-за относительно низкого КПД.

Параметры шахты, в которой устанавливается необходимое оборудование, рассчитываются для каждого случая отдельно. Ее габариты зависят от климата, типа грунта, особенностей строения коры земли, отапливаемой площади и других факторов. Как правило, глубина шахты составляет от 25 м до 100 м. Отметим, что такие геотермальные системы на Западе относительно дешевы и активно используются, к примеру, в частных домовладениях в США и некоторых районах Европы.