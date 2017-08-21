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Главная Лента новостей «Ростелеком» организовал в Горно-Алтайске уличный Wi-Fi

«Ростелеком» организовал в Горно-Алтайске уличный Wi-Fi

07.09.2017 10:54

В рамках празднования Дня Города «Ростелеком» развернул в Горно-Алтайске бесплатные зоны Wi-Fi в самых популярных местах города. Услуга была запущена по инициативе городских властей.

Беспроводной доступ к скоростному Интернету открыт для жителей города 2 сентября и будет действовать на постоянной основе. Услуга «Wi-Fi HotSpot» представляет собой бесплатный доступ в Интернет со скоростью до 50 Мбит/с с обязательной авторизацией пользователей (в рамках требований постановления правительства об идентификации пользователей Интернета). «Wi-Fi HotSpot» действует 24 часа в сутки семь дней в неделю в трех точках города:

•​ Площадь Ленина (зона действия – в радиусе 100 м в районе ТВ-монитора)

• Центральный парк культуры и отдыха (зона действия – в радиусе 100 м справа от фонтана)

•​ Городской парк культуры и отдыха (зона действия – в радиусе 100 м в районе городского Дворца культуры)

Воспользоваться бесплатным Wi-Fi просто: с любого гаджета, поддерживающего технологию беспроводного доступа (ноутбука, планшета, смартфона) необходимо зайти в настройки Wi-Fi, выбрать «Rostelecom Free», затем ввести номер телефона, получить по sms пароль и завершить авторизацию введением в предложенную форму пароля.

«Это пилотный проект, который мы реализовали фактически за две недели: разработали техническое решение, построили линии связи, заказали, привезли, установили и настроили оборудование, прописали схему авторизации в соответствии с требованиями законодательства. И теперь надеемся, что уличный Wi-Fi «Ростелекома» станет важной составляющей жизни республиканской столицы и будет помогать горожанам в нужный момент быть всегда онлайн», – сообщила заместитель директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» на территории Республики Алтай Лариса Имедоева.

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Комментарий

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Комментариев 1
Горыныч

07.09.2017 15:56

Замечательная инициатива, дай Бог, чтобы действительно 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а главное - на долгие годы и с образованием других зон свободного вайфая