Каменские власти уповают на дождь в борьбе с масштабным пожаром на городской свалке

Пожар на каменской свалке

5 сентября жители Камня-на-Оби зафиксировали крупный пожар на городской свалке, который не смогли потушить до сих пор. Одна за одной к месту возгорания ТБО выезжают пожарные машины, однако для ликвидации огня нужны дополнительные средства, которых у муниципалитета просто нет, сообщают «Каменские известия». При этом из-за распространения дыма видимость на прилегающей трассе уже практически нулевая.

По словам начальника ФГКУ 8-го отряда ФПС по Алтайскому краю Александра Жаркова, на данный момент ситуация на городской свалке довольно серьезная - чтобы ликвидировать возгорание, требуются большие финансовые затраты. «Огонь распространяется по нижним слоям, а глубина залегания мусора составляет 9 м. Площадь горения исчисляется в квадратных километрах, огонь постоянно вырывается на поверхность. Пожарные автомобили в течение двух дней совершают по 5-8 выездов для тушения возгораний, но кардинально проблему этим не решить. Для ликвидации пожара требуется отсыпка пораженных участков грунтом, в противном случае пожар может прекратиться только с выпадением снега», - признается спасатель.

Руководитель МУП «Благоустройство» Иван Панченко в свою очередь поясняет, что причиной возгорания являются свалочные газы. Кроме того, ситуация усугубляется повышенной пожароопасностью, в связи с которой с 1 сентября в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. «Мы принимаем все зависящие от нас меры, но средств в бюджете для проведения серьезных работ на свалке ТБО не заложено. С 5 по 11 сентября въезд на свалку для физических лиц ограничен. Остается надеяться на милость погоды. Возможно, прогнозируемые в ближайшее время дожди помогут остановить распространение огня», - высказывает свое мнение представитель муниципалитета.

Между тем масштабный пожар продолжается, и горожане опасаются, что в ближайшее время может измениться направление ветра. В данном случае запах горящих отходов и сильный смог направятся в город. Кроме того, нулевая видимость на трассе может привести к серьезным ДТП, а огонь грозит перекинуться на заросли сухостоя, что еще более усложнит ситуацию.

Видимость на трассе Спасатели в деле Пожарные машины сменяют одна другую Большая площадь горит открытым огнем Горит городская свалка