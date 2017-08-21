Алтайская полиция разыскивает пропавшего в начале лета «приметного» молодого мужчину

Юрий Кабарчин

Межмуниципальный отдел МВД России «Майминский» устанавливает местонахождение 28-летнего местного жителя Юрия Кабарчина. Как уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по РА, в последний раз он выходил на связь с родственниками в июне текущего года, после чего бесследно пропал.

Полицейские информируют, что указанный мужчина является уроженцем села Курай Кош-Агачского района. На вид ему можно дать 25-30 лет, рост его составляет около 175 см. Сельчанин имеет худощавое телосложение, прямые темные волосы и карие глаза. Близкие добавляют, что он может носить усы и бороду. Как оказалось, у пропавшего есть и особые приметы: на левом предплечье имеется татуировка в виде узора, а под нижней губой - шрам размером около 1-2 см.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить об этом в Управление уголовного розыска МВД по Республике Алтай по телефону 8 (388-22) 9-23-28, межмуниципальный отдел МВД России «Майминский» по телефону 8 (38844) 21-8-43, либо по телефону 02.