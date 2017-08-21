Портрет таинственной незнакомки из Барнаула украсил огромное уличное панно в Бердске

Портрет барнаульской незнакомки

6 сентября 28-летний граффити-художник из Барнаула Евгений Алехин завершил многометровое настенное панно на улице Ленина, 33 в Бердске. На нем изображена землячка художника, лицо которой случайно оказалось у него на одном из снимков о Барнауле, сообщает «Бердск online».

В соответствии с задумкой автора на стене появилась девушка под синим зонтом, в руках у которой книга со стихами Бориса Пастернака. Известно, что рисунок выполнен в рамках проекта «Читай, любимый город», который уже стал самым обсуждаемым в Бердске в последние дни во многом потому, что арт-объект очень большой – его площадь составляет около 200 кв. м. Он находится в самом центре города. Кроме того, общественность Бердска распространила слухи, что художнику заплатили за работу 500 тысяч рублей, однако сам мастер данную информацию опроверг.

Евгений Алехин, барнаульский художник: Я сам захотел расписать одну из стен в Бердске. Но мне сначала предложили не очень амбициозные и не очень интересные проекты. Я сам вообще человек не амбициозный, но люблю сложные работы. Власти города согласились и с выбором стены, и с предложенным рисунком. Я поставил условие: наношу именно такой рисунок. Но по просьбам горожан я заменил цвет зонта у девушки с драматичного черного - на синий. Краску купил на свои деньги. Эти затраты, а также траты на бензин – всего порядка 40 тысяч рублей - впоследствии компенсируют спонсоры. Работал бесплатно – это было условием участия в проекте. Вообще я понимаю, откуда пошли разговоры о том, что рисунок стоит 500 тысяч рублей. Я говорил журналистам, что такой проект, будь он коммерческим, а не социальным, мог бы стоить от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей, но я работал бесплатно.

Со слов художника, для него наиболее интересной была именно техника работы - не просто валиком закрасить участки стены, а сотворить объемный эмоциональный рисунок. «Девушка эта – образ вымышленный. Но она имеет прототип – такая же девушка живет в Барнауле», - поделился секретом художник, смеясь над предположениями горожан, усмотревших в рисунке сходство с ним самим и решившим, что это автопортрет. С его слов, эскизом стал кадр из видеоролика, который он когда-то сам снимал. Но на кадре не было книги – она появилась в рамках проекта, призывающего бердчан больше читать. До последнего момента было загадкой, что же читает девушка под зонтом. Ходили разговоры о том, что художник нанесет на книгу свою фамилию. Однако книга не получила названия — лишь на торце появилось имя автора – Борис Пастернак. «Почему именно Пастернак? Просто я так захотел. А вообще книга эта не должна иметь названия. Пусть люди читают», - заключил граффитист.