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Главная Лента новостей Портрет таинственной незнакомки из Барнаула украсил огромное уличное панно в Бердске

Портрет таинственной незнакомки из Барнаула украсил огромное уличное панно в Бердске

08.09.2017 08:29

Портрет барнаульской незнакомки
Портрет барнаульской незнакомки

6 сентября 28-летний граффити-художник из Барнаула Евгений Алехин завершил многометровое настенное панно на улице Ленина, 33 в Бердске. На нем изображена землячка художника, лицо которой случайно оказалось у него на одном из снимков о Барнауле, сообщает «Бердск online».

В соответствии с задумкой автора на стене появилась девушка под синим зонтом, в руках у которой книга со стихами Бориса Пастернака. Известно, что рисунок выполнен в рамках проекта «Читай, любимый город», который уже стал самым обсуждаемым в Бердске в последние дни во многом потому, что арт-объект очень большой – его площадь составляет около 200 кв. м. Он находится в самом центре города. Кроме того, общественность Бердска распространила слухи, что художнику заплатили за работу 500 тысяч рублей, однако сам мастер данную информацию опроверг.

Евгений Алехин, барнаульский художник:

Я сам захотел расписать одну из стен в Бердске. Но мне сначала предложили не очень амбициозные и не очень интересные проекты. Я сам вообще человек не амбициозный, но люблю сложные работы. Власти города согласились и с выбором стены, и с предложенным рисунком. Я поставил условие: наношу именно такой рисунок. Но по просьбам горожан я заменил цвет зонта у девушки с драматичного  черного - на синий. Краску купил на свои деньги. Эти затраты, а также траты на бензин – всего порядка 40 тысяч рублей - впоследствии компенсируют спонсоры. Работал бесплатно – это было условием участия в проекте. Вообще я понимаю, откуда пошли разговоры о том, что рисунок стоит 500 тысяч рублей. Я говорил журналистам, что такой проект, будь он коммерческим, а не социальным, мог бы стоить от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей, но я работал бесплатно.

Со слов художника, для него наиболее интересной была именно техника работы - не просто валиком закрасить участки стены, а сотворить объемный эмоциональный рисунок. «Девушка эта – образ вымышленный. Но она имеет прототип – такая же девушка живет в Барнауле», - поделился секретом художник, смеясь над предположениями горожан, усмотревших в рисунке сходство с ним самим и решившим, что это автопортрет. С его слов, эскизом стал кадр из видеоролика, который он когда-то сам снимал. Но на кадре не было книги – она появилась в рамках проекта, призывающего бердчан больше читать. До последнего момента было загадкой, что же читает девушка под зонтом. Ходили разговоры о том, что художник нанесет на книгу свою фамилию. Однако книга не получила названия — лишь на торце появилось имя автора – Борис Пастернак. «Почему именно Пастернак? Просто я так захотел. А вообще книга эта не должна иметь названия. Пусть люди читают», - заключил граффитист.

Фото: «Бердск online»

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Комментарий

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Комментариев 9
Ru.банок

08.09.2017 09:22

Красиво,что скажешь,как на работу езжу,вижу,молодец!
Настоящий патриот,в отличии от ваших алтайских кумовей и прочих дерьмократов!
рубанку

08.09.2017 09:32

вы у нас известный патриот из фирмы пепси-кола . кто бы сомневался .
госдеп вами доволен .только ваши державные маски с междусобойчиками с гозманами и пр рыжковыми
уже мало кого впечатляют .
ФигВам

08.09.2017 09:34

Соглашусь. Красиво и со вкусом. Малорик парень - вызывает уважение
гость

08.09.2017 10:07

Красиво! Респект Евгению Алехину!
Худойжник из Златодрищенска

08.09.2017 12:33

А реальная девушка-женщина сможет ли узнать якобы себя?
Горыныч

08.09.2017 12:35

Жива Россия, жива...
Директор СССР

08.09.2017 16:43

вообще не плохо, только девушку можно было посимпотнее выбрать. А у нас в барнауле получится такое нарисовать на Ленина где-нибудь? я бы только за
Кум

08.09.2017 17:13

У нас в РА,такие красотки не водяться!
Завидки

08.09.2017 17:40

Кум писал(а):
такие красотки не водяться

берут? Вроде старый пень, а туда же...