Известная барнаульская спортсменка-бодибилдер оказалась в эпицентре мощного урагана в Америке

Синим кружком слева помечен Ки-Уэст

Мастер спорта России по фитнесу и единственная в Сибири профессиональная спортсменка класса IFBB PRO Fitness из Барнаула Аурика Тыргалэ и ее супруг Николай Буянов стали свидетелями мощнейшего за последние 10 лет урагана во Флориде. Чета культуристов в настоящее время находится на острове Ки-Уэст, практически в эпицентре урагана Ирма, который обрушился на побережье Атлантики, о чем она ежедневно сообщает в своем профиле «ВКонтакте».

Первые сведения о приближающемся вихре и возможной эвакуации всех местных жителей прозвучали в ее видеообращении 5 сентября текущего года. «Нас сегодня оповестили о возможной эвакуации с острова Ки-Уэст (штат Флорида). На нас движется ураган под именем Ирма, на данный момент он оценивается в 4–5 баллов, пока в разных источниках Интернета разная цифра. Его пик придется примерно на выходные, если он не поменяет свою дорогу. Вопрос об эвакуации населения пока решается», - сообщила спортсменка. Позже ей стало известно, что на остров, где проживает она с мужем, ураган со скоростью 130 км/ч и мощностью в четыре балла обрушится уже 9 сентября. Местные власти предупредили население, что он может срывать крыши, разбивать окна, выдергивать пальмы. Специалисты уверены, что по мере продвижения ураган будет только набирать силу.

Подготовка к урагану в американских магазинах

Между тем барнаульцы, несмотря на объявленную накануне военную эвакуацию, приняли решение остаться на привычном месте и встретить ураган с улыбкой. Аурика Тыргалэ с юмором отмечает, что их семья уже во всеоружии: «Мы приняли решение остаться на острове. Черт побери! У нас будет романтический ураган Ирма». Однако уроженцы Барнаула все же высказывают опасения за свою жизнь, наблюдая, как ко встрече со стихией готовятся американцы. «Сегодня в магазин завезли целую гору воды, но она тает на глазах , хлеб и консервы раскупили. Воду вывозят прямо тележками», - рассказала она. 8 сентября рано утром она опубликовала последние сведения о приближающейся Ирме. «Сегодня официально закрываются все магазины. Полки с едой пустеют, но надо отдать должное, товар постоянно пополняют. Люди волнуются, но при этом вполне спокойны. Погода пока у нас не сильно изменилась. Тепло и хорошо. Немного ветрено. И вчера немного поднялся океан», - пишет Аурика Тыргалэ. Однако они предполагают, что с приходом урагана океан все же выйдет из берегов и на какое-то время затопит остров.