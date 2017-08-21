Известная барнаульская спортсменка-бодибилдер оказалась в эпицентре мощного урагана в Америке

08.09.2017 09:15
Мастер спорта России по фитнесу и единственная в Сибири профессиональная спортсменка класса IFBB PRO Fitness из Барнаула Аурика Тыргалэ и ее супруг Николай Буянов стали свидетелями мощнейшего за последние 10 лет урагана во Флориде. Чета культуристов в настоящее время находится на острове Ки-Уэст, практически в эпицентре урагана Ирма, который обрушился на побережье Атлантики, о чем она ежедневно сообщает в своем профиле «ВКонтакте».
Первые сведения о приближающемся вихре и возможной эвакуации всех местных жителей прозвучали в ее видеообращении 5 сентября текущего года. «Нас сегодня оповестили о возможной эвакуации с острова Ки-Уэст (штат Флорида). На нас движется ураган под именем Ирма, на данный момент он оценивается в 4–5 баллов, пока в разных источниках Интернета разная цифра. Его пик придется примерно на выходные, если он не поменяет свою дорогу. Вопрос об эвакуации населения пока решается», - сообщила спортсменка. Позже ей стало известно, что на остров, где проживает она с мужем, ураган со скоростью 130 км/ч и мощностью в четыре балла обрушится уже 9 сентября. Местные власти предупредили население, что он может срывать крыши, разбивать окна, выдергивать пальмы. Специалисты уверены, что по мере продвижения ураган будет только набирать силу.
Между тем барнаульцы, несмотря на объявленную накануне военную эвакуацию, приняли решение остаться на привычном месте и встретить ураган с улыбкой. Аурика Тыргалэ с юмором отмечает, что их семья уже во всеоружии: «Мы приняли решение остаться на острове. Черт побери! У нас будет романтический ураган Ирма». Однако уроженцы Барнаула все же высказывают опасения за свою жизнь, наблюдая, как ко встрече со стихией готовятся американцы. «Сегодня в магазин завезли целую гору воды, но она тает на глазах , хлеб и консервы раскупили. Воду вывозят прямо тележками», - рассказала она. 8 сентября рано утром она опубликовала последние сведения о приближающейся Ирме. «Сегодня официально закрываются все магазины. Полки с едой пустеют, но надо отдать должное, товар постоянно пополняют. Люди волнуются, но при этом вполне спокойны. Погода пока у нас не сильно изменилась. Тепло и хорошо. Немного ветрено. И вчера немного поднялся океан», - пишет Аурика Тыргалэ. Однако они предполагают, что с приходом урагана океан все же выйдет из берегов и на какое-то время затопит остров.
Фото, видео: Аурика Тыргалэ «ВКонтакте»
08.09.2017 09:55
Надо выступать на всех соревнованиях , у нас , в России,а не в этом вонючем Пенндосттане!
08.09.2017 10:04
08.09.2017 11:05
08.09.2017 11:45
засохни старое говно. подрочи на портрет своего лысого ВОШЬдя. скоро санитар с уколом придет
08.09.2017 12:03
Брысь в школу,сопель зелёный!
08.09.2017 12:17
08.09.2017 12:31
08.09.2017 13:50
08.09.2017 15:10
скоро ты мой член будешь нежно обнимать губами пидорас
08.09.2017 17:04
08.09.2017 17:28
баба Шура, всем своим однопартийцам сегодня дала? а Таракановой отлизала на партсобрании? пидараска опущенная