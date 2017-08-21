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Главная Лента новостей Известная барнаульская спортсменка-бодибилдер оказалась в эпицентре мощного урагана в Америке

Известная барнаульская спортсменка-бодибилдер оказалась в эпицентре мощного урагана в Америке

08.09.2017 09:15

Синим кружком слева помечен Ки-Уэст
Синим кружком слева помечен Ки-Уэст

Мастер спорта России по фитнесу и единственная в Сибири профессиональная спортсменка класса IFBB PRO Fitness из Барнаула Аурика Тыргалэ и ее супруг Николай Буянов стали свидетелями мощнейшего за последние 10 лет урагана во Флориде. Чета культуристов в настоящее время находится на острове Ки-Уэст, практически в эпицентре урагана Ирма, который обрушился на побережье Атлантики, о чем она ежедневно сообщает в своем профиле «ВКонтакте».

Первые сведения о приближающемся вихре и возможной эвакуации всех местных жителей прозвучали в ее видеообращении 5 сентября текущего года. «Нас сегодня оповестили о возможной эвакуации с острова Ки-Уэст (штат Флорида). На нас движется ураган под именем Ирма, на данный момент он оценивается в 4–5 баллов, пока в разных источниках Интернета разная цифра. Его пик придется примерно на выходные, если он не поменяет свою дорогу. Вопрос об эвакуации населения пока решается», - сообщила спортсменка. Позже ей стало известно, что на остров, где проживает она с мужем, ураган со скоростью 130 км/ч и мощностью в четыре балла обрушится уже 9 сентября. Местные власти предупредили население, что он может срывать крыши, разбивать окна, выдергивать пальмы. Специалисты  уверены, что по мере продвижения ураган будет только набирать силу.

Подготовка к урагану в американских магазинах
Подготовка к урагану в американских магазинах

Между тем барнаульцы, несмотря на объявленную накануне военную эвакуацию, приняли решение остаться на привычном месте и встретить ураган с улыбкой. Аурика Тыргалэ с юмором отмечает, что их семья уже во всеоружии: «Мы приняли решение остаться на острове. Черт побери! У нас будет романтический ураган Ирма». Однако уроженцы Барнаула все же высказывают опасения за свою жизнь, наблюдая, как ко встрече со стихией готовятся американцы. «Сегодня в магазин завезли целую гору воды, но она тает на глазах , хлеб и консервы раскупили. Воду вывозят прямо тележками», - рассказала она. 8 сентября рано утром она опубликовала последние сведения о приближающейся Ирме. «Сегодня официально закрываются все магазины. Полки с едой пустеют, но надо отдать должное, товар постоянно пополняют. Люди волнуются, но при этом вполне спокойны. Погода пока у нас не сильно изменилась. Тепло и хорошо. Немного ветрено. И вчера немного поднялся океан», - пишет Аурика Тыргалэ. Однако они предполагают, что с приходом урагана океан все же выйдет из берегов и на какое-то время затопит остров.

Фото, видео: Аурика Тыргалэ «ВКонтакте»

Справка:

Аурика Тыргалэ – мастер спорта России по фитнесу, единственная в Сибири профессиональная спортсменка класса фитнес - IFBB PRO Fitness, главный тренер женской сборной Алтайского края по фитнес, бодифитнес, фитнес-бикини, абсолютная чемпионка Арнольд Классик в США.

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Комментарий

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Комментариев 11
Кyм

08.09.2017 09:55

Я,как истенный православный хрисьтянин,могу только по этому поводу привести поговорку-бог шельму метит!
Надо выступать на всех соревнованиях , у нас , в России,а не в этом вонючем Пенндосттане!
Напильник

08.09.2017 10:04

Какая интересная и содержательная новость! А будет ли продолжение про приключения Аурики Тыргалэ и еёшного мужа Николая Буянова в Америке?
Кто ищет

08.09.2017 11:05

тот всегда найдет , в том числе и на свою пятую точку
пидарку-рубанку от кума

08.09.2017 11:45

Кyм писал(а):
Я,как истенный православный хрисьтянин,могу только по этому поводу привести поговорку-бог шельму метит!


засохни старое говно. подрочи на портрет своего лысого ВОШЬдя. скоро санитар с уколом придет
Кyм

08.09.2017 12:03

Мой кумир-Сталин,а ты молодая моча от Ивана Кузьмича,думаежь,что он-лысый?
Брысь в школу,сопель зелёный!
СашОК

08.09.2017 12:17

Кум-изгиб кастрюли медной,ты обнимаежь нежно?
Горыныч

08.09.2017 12:31

Гордиться надо, что наши спортсмены побеждают на таких соревнованиях как Арнольд классик, а не на первенстве какого-нибудь Мухосранска
ГЛАВРЕДУ

08.09.2017 13:50

По-прежнему наслаждаетесь высерами этого ублюдка-рубанка, гадящего под ворованными никами и накручивающего лайки самому себе? Был о Вас лучшего мнения. Увы.
пидарку-рубанку

08.09.2017 15:10

СашОК писал(а):
Кум-изгиб кастрюли медной,ты обнимаежь нежно?


скоро ты мой член будешь нежно обнимать губами пидорас
Гонец из Пензы

08.09.2017 17:04

Куму-иди дружок на хуторок!
пидарку-рубанку

08.09.2017 17:28

Гонец из Пензы писал(а):
Куму-иди дружок на хуторок!


баба Шура, всем своим однопартийцам сегодня дала? а Таракановой отлизала на партсобрании? пидараска опущенная