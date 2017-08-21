Следователь рассказал, как «безропотных» алейских контрактников 1,5 года терроризировала местная ОПГ

В Алтайском краевом суде начался процесс над организованной преступной группой из 11 человек, занимавшейся вымогательством денег у военнослужащих войсковой части, дислоцированной в Алейске. Мишенью преступников стали в основном солдаты-контрактники, а также некоторые офицеры, пишет «Российская газета».

Уголовники не брезговали мошенничеством, грабежами, торговлей наркотиками, физическим насилием и даже похищением людей. О том, что «банда Пигаря» терроризирует военнослужащих мотострелковой бригады, знал едва ли не весь городок, но все молчали. Молчали и пострадавшие. Таких, по данным следствия, набралось 36 человек. Установлено, что с января 2014 года по август 2015-го обвиняемые совершили 43 тяжких и особо тяжких преступления. В августе 2015 года их деятельность пресекли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью краевого управления уголовного розыска после того, как один из военнослужащих обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Костяк преступной группы составляли ранее неоднократно судимые, среди которых были и наркоманы. Возглавлял банду рецидивист Олег Пигарев. «Десятого числа каждого месяца контрактники получали зарплату, о чем прекрасно знали обвиняемые, - рассказал следователь по особо важным делам первого отдела СУ СКР по Алтайскому краю Антон Рурич. - Знали они и о том, когда военнослужащие возвращались из командировок и с полигонов. Схема, как правило, была такой: получив деньги, часть контрактников направлялась в увеселительные заведения. Если военный доходил до состояния сильного опьянения, утром его разыскивали и предъявляли претензии - мол, по пьянке ты избил нашего знакомого, плати. Тем, кто поначалу отказывался, угрожали расправой. Также использовались долговые обязательства. Если один контрактник задолжал деньги другому, преступники «напрягали» должника».

Кроме того, шантажировали тех, кто пользовался услугами проституток. Такса за неразглашение интимной тайны колебалась от 15 до 20 тысяч рублей. Искали любой повод, после которого человека можно было «поставить на счетчик». Запросто могли остановить военного на улице и в агрессивной манере наговорить ему всяких небылиц о том, что он когда-то якобы кого-то оскорбил и теперь обязан ответить. Вымогатели требовали, как правило, 20 тысяч рублей. Тех, кто давал слабину, сразу везли либо в организацию, занимающуюся микрозаймами, либо к человеку, который живет с того, что «дает взаймы».

Одного из офицеров шантажировали обещаниями обнародовать сведения, порочащие его жену. Требовали 30 тысяч рублей, но мужчина отказался платить. Зато другой офицер отдал вымогателям сразу 120 тысяч рублей (деньги в кредит брала мать). Преступник «развел» военнослужащего, сообщив, что некие уголовники хотят жестоко избить его и отобрать Toyota, но он готов решить эту проблему за 120 тысяч рублей. В скором времени все военнослужащие части знали, что есть Пигарь, Суслик, Агент и прочие отморозки, с которыми если столкнешься, то лучше сразу отдать все, что они потребуют, какими бы беспочвенными ни были обвинения.

В конце концов преступники совсем обнаглели. Одному из контрактников-должников было сказано: «Ты теперь должен не 30 тысяч, а 60 - и платить будешь нам». Чтобы «сломать» человека, «пигаревцы» выкрали его, возили в багажнике, избивали битой. Поздно ночью потерпевшему удалось сбежать - бандиты забыли заблокировать дверцу машины. Беглец уехал домой в одно из сел Новосибирской области, а затем обратился с заявлением к алтайским правоохранителям. 14 сентября 2015 года оперативники УБОП задержали Пигаря в момент получения требуемой взятки. Вскоре произвели обыск у «доброго человека», который давал взаймы. Было изъято большое количество паспортов, военных билетов и денежных расписок военнослужащих. Чтобы доказать остальные преступления, следователям пришлось провести немало допросов. Жителей Алтайского края среди потерпевших было не так уж много - в основном пострадали контрактники из Республики Алтай, Башкортостана, Ингушетии, Новосибирской области и других регионов.

Как отмечает РГ, вызывает удивление тот факт, что профессиональные военные не смогли дать отпор кучке ранее судимых и наркоманов, среди которых нет никого, кто бы выделялся могучим телосложением или навыками бойцов спецназа. Кроме того, почему бездействовала полиция Алейска, если в городе очень многие знали, что «Пигарь обирает военных»?

«Мы спрашивали потерпевших, отчего те не могли дать организованный отпор, почему не обращались в правоохранительные органы, но не получили ни одного вразумительного ответа. Представьте, некоторые отцы-командиры знали о том, что происходит, и даже ходили «на стрелки» с преступниками, пытаясь защитить своих подчиненных, - отметил следователь Антон Рурич. - У нас множество вопросов к местной полиции. Допустим, почему преступники не боялись разъезжать на машинах, не стоявших на регистрационном учете? Почему один из обвиняемых запросто рулил незарегистрированной машиной, если он состоит на учете как опийный наркоман? Почему член этой преступной группы, находившийся под административным арестом, прямо из камеры временного содержания звонил со своего мобильного телефона и требовал от военнослужащего немедленно отдать деньги своему подельнику».

11 членам преступной группы предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, среди которых преобладает ст. 163 ч. 3 п. «а» (вымогательство, совершенное организованной группой). Самый молодой член ОПГ еще не достиг совершеннолетия, организатору и самому возрастному члену банды исполнилось 40 лет. Всем участникам группы, ранее судимым за преступления против личности, собственности и в сфере незаконного оборота наркотиков, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.