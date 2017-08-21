Жители Алтайского края отказались забрать тело сына, трагически погибшего в Кировской области

Погибший Вадим Петунин

Тело погибшего месяц назад в аварии под Кировом 26-летнего уроженца Алтайского края Вадима Петунина до сих пор не захоронили. Как удалось выяснить кировскому порталу Оmvesti.ru, родителям молодого человека сын был безразличен еще при жизни, а после смерти они вовсе не видят поводов тратить неподъемные для них суммы на похороны.

По данным правоохранителей, авария произошла 6 августа в 4:50 на 139-м км трассы направлением Киров — Пермь. Автомобили Renault Logan и Lada Largus столкнулись лоб в лоб. В результате ДТП водитель иномарки, житель Омутнинска, погиб на месте. Вместе с ним в машине ехал уроженец Алтайского края Вадим Петунин, который путешествовал автостопом. Врачи пытались спасти ему жизнь, однако при проведении реанимационных мероприятий 26-летний мужчина скончался.

С момента трагедии прошел месяц, однако тело погибшего барнаульца до сих пор находится в морге Омутнинска Кировской области. Сотрудники полиции установили родственников мужчины, но 2 сентября родители написали официальный отказ от захоронения. Как только документы придут в Омутнинск, похоронными делами займется городская ритуальная служба на бюджетные средства. Как стало известно, дешевые похороны обойдутся в 6 тысяч рублей, что меньше пособия на погребение.

Отец погибшего мужчины рассказал журналистам, что с супругой они не живут около 20 лет. Сын с шести до 16 лет жил с ним, и мать, которая имеет судимость, ни разу за это время не появлялась. Однако по достижении 16-летия юноша перебрался жить к матери, после чего о судьбе сына мужчине было неизвестно. Он знал лишь, что тот путешествует автостопом по городам. Сам отец временно нигде не работает и лишен возможности забрать тело сына из морга. Информацию об отказе от захоронения отец погибшего подтвердил. Мать Вадима Петунина в свою очередь сообщила, что семь лет не видела сына. После того, как она его забрала от отца, он сбежал и больше не появлялся. Женщина нигде не работает и перебивается случайными заработками. По ее словам, на поездку в Омутнинск ей необходимо 20 тысяч рублей, которых у нее нет. «Да зачем он мне нужен», – завершила разговор сердобольная мать.