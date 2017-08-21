Алтайские коммунисты обещают «приз» за доказательства преступной «досрочки»

08.09.2017 11:58
Персек алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова заявила, что председатель одной из участковых избирательных комиссий в Барнауле на условиях анонимности рассказал ей о готовящихся фальсификациях, связанных с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. Г-жа Прусакова намерена получить официальные доказательства. Председателям УИКов, которые готовы «вскрыть» и публично подтвердить эти сведения, коммунисты обещают 100 тысяч рублей, написала Мария Прусакова в Facebook.
По словам г-жи Прусаковой, неназванный председатель УИКа заявил о «команде «сверху» портить бюллетени, в которых проголосовали за КПРФ в ходе досрочного голосования, либо менять их на бюллетени за ЛДПР». Какой в этом смысл и почему бюллетени фальсифицируют именно в пользу ЛДПР, а не какой-либо другой партии, не поясняется.
Тем не менее сигнал оказался услышанным коммунистами. Теперь Мария Прусакова стремится получить официальное подтверждение приведенным сведениям.
Мария Прусакова, персек алтайского крайкома КПРФ:
Я обращаюсь ко всем председателям УИКов города Барнаула! Вас принуждают совершить преступление уголовное наказание за которое предусматривает лишение свободы до восьми лет! Если среди вас найдется тот, кто официально готов подтвердить поступившие указания, вам будет выплачена премия в 100 000 рублей от Алтайского краевого комитета КПРФ.
Под записью быстро начали появляться комментарии. В частности, один из пользователей спросил, почему сам председатель УИКа, изначально предоставивший информацию, не готов заявить об этом публично. «Он запуган, как все председатели УИКов», — ответила г-жа Прусакова.
Известный активист, сотрудник ТИКа Владимир Лямкин попытался прояснить, каким образом, по данным коммунистов, будет происходить фальсификация. «Откуда комиссия возьмет бюллетени для подмены? Был неучтенный тираж? В ОИКах будет недостача? Или заполненные за КПРФ бюллетени будут пытаться погасить вместе с неиспользованными? Планирует ли КПРФ в связи с этим уделить пристальное внимание подсчету и процедуре гашения неиспользованных бюллетеней?» — задал несколько важных вопросов г-н Лямкин. Ответов на эти вопросы персек крайкома пока не дала.
Отметим, что «Наши новости» со ссылкой на неназванный источник сообщили о подготовке в Барнауле некой «операции «Изотоп». В ее рамках якобы планируется выяснить, будет ли организована подмена бюллетеней с досрочным голосованием. «Некоторые бюллетени будут специальным образом помечены — чтобы их можно было обнаружить при подсчете», - утверждают журналисты. Кто дал полномочия на осуществление таких действий и кто является исполнителем — не сообщается.
08.09.2017 12:33
Бояться они,гады коммунистов, как чёрт ладана!
Удачи , вам и партии ,Мария!
08.09.2017 12:39
А я поясню почему именно в пользу ЛДПР со слов Прусаковой должна пройти "фальсификация". Потому что выборы в АКЗС КПРФ провалили и ЛДПР их ОБОШЛА!!! Сейчас практически никакой агитационной работы не ведётся: почти не раздаются газеты, не расклеиваются агитационные материалы. ЛДПР "пашет" на результат: доводит до сведения свои программу, раздаёт буклеты, агитки, работает с людьми по их проблемам... а КПРФ не занимается ничем! ПОЭТОМУ НУЖНО ОПРАВДАТЬ ПРОВАЛ ВЫБОРОВ ТЕМ, ЧТО ФАЛЬСИФИКАЦИИ БУДУТ В ПОЛЬЗУ ЛДПР, ТАК КАК УЖЕ И ТАК ПОНЯТНО, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛДПР БОЛЬШЕ, ЧЕМ КПРФ!
08.09.2017 12:41
КОММУНИСТОВ В КПРФ НЕТ!
08.09.2017 12:43
08.09.2017 12:43
Потому что у ЛДПР в регионе есть лидер, а у КПРФ нет.
08.09.2017 12:45
08.09.2017 12:45
Когда нет реальной работы, то это закономерно!
08.09.2017 12:45
08.09.2017 12:47
Да у них все тухлое, сама партия стухла. Буквально за два-три года все развалилось. Работы никакой. Это вы видите по отсутствию агитации.
08.09.2017 12:56
08.09.2017 12:59
Со всеми партиями уже перецралась.
08.09.2017 13:05
08.09.2017 13:07
08.09.2017 13:07
08.09.2017 13:09
08.09.2017 13:09
так вот куда идут деньги, предназначенные для агитации?
08.09.2017 13:11
ТО ЖЕ САМОЕ МОГУ СКАЗАТЬ О КПРФ, ОСОБЕННО ПОСЛЕ ЭТОЙ КЛЕВЕТЫ.
08.09.2017 13:13
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!
08.09.2017 13:17
08.09.2017 12:33
Забавно наблюдать,как моя патрия-КПРФ,чморит едросню!
Бояться они,гады коммунистов, как чёрт ладана!
Удачи , вам и партии ,Мария!
дело в том, что КПРФ "едросню" как раз и не чморит, КПРФ чморит ЛДПР.
исходя из вашей логики, потому что сильно боится хороших результатов ЛДПР.
08.09.2017 13:17
08.09.2017 13:21
судя по тексту именно это она и делает
08.09.2017 13:22
08.09.2017 13:28
КПРФ САМА СЕБЯ "ЗАМОЧИЛА" СВОИМ БЕЗДЕЛИЕМ И НАПЛЕВАТЕЛЬСКИМ ОТНОШЕНИЕМ К ЛЮДЯМ в том числе внутри самой партии. Результат: на КПРФ не кому работать на выборах, все нормальные вышли из партии, даже за деньги на них работать не хотят, судя по отсутствию агитационной деятельности. ИТОГ: ЗАКОНОМЕРНЫЙ (!) ПРОВАЛ НА ВЫБОРАХ.
08.09.2017 13:29
08.09.2017 13:31
Не смешите, кому КПРФ нужна? Боятся сильного, а КПРФ - политический трупп. Поэтому КПРФ боится ЛДПР. Кто сильный и уверенный - не будет клеветать, он и так победит.
08.09.2017 13:32
РЕСПЕКТ!!!
МАРИЕ НИКОЛАЕВНЕ -первому секретарю Алтайского регионального отделения политической партии (парламентской) Коммунистическая партия Российской Федерации.
08.09.2017 13:37
НЕ "МАРИЕ", а "МАРИИ". УЧИТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК, УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ КПРФ.
08.09.2017 13:39
с чего бы вдруг мы их удаляли?
08.09.2017 13:39
08.09.2017 13:40
Сосудт который сосут - В студию!
08.09.2017 13:43
Ну что ж поделать??? Старики уже не могут, а молодые не хотят (не хотят идти в эту партию, а те, что в партии в ней работать). Идут туда те, кто нигде больше не нужен. Единственная цель-засесть в депутатские кресла и ничего не делать.
08.09.2017 13:45
08.09.2017 13:46
08.09.2017 13:47
А еще: какой руководитель - такая и партия.
08.09.2017 13:50
на общественных началах или на платной штатной основе депутатом может быть назначен любой гражданин или несколько независимо от родственных связей Закон этого не оговаривает. Не надо провокационные свистки тут тиражировать. Посмотрите кто в помощниках у единороссов... Знаю факты - их море - смазливую девочку увидел - назначил помощницей, через неделю она -наложница любовница... неугодна в утехах или неподдающаяся - выгоняют
08.09.2017 13:51
Ни стыда, ни совести.
08.09.2017 13:52
08.09.2017 13:53
А Вы не из тех девочек? Мария Прусакова, кстати, тоже в своё время была помощником депутата на платной основе.
08.09.2017 13:55
Предъявите факты. Или слабо? Клеветать - нравственная особенность руковоства КПРФ?
08.09.2017 13:56
Уважаемый Юрий Юрьевич!
Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области и депутаты Совета депутатов города Новосибирска обращаются к Вам в связи с ситуацией, складывающейся на территории Центрального округа города Новосибирска где 10 сентября 2017 года будут проходить дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Новосибирской области по одномандатному избирательному округу №21.
Мы вынуждены констатировать что предвыборная кампания ведется «грязно», неоднократно фиксировались такие противоправные действия как порча и хищения агитационных баннеров кандидата в депутаты Клестова С.А., распространение незаконных агитационных материалов, порочащих честь и достоинство кандидата. Имеются факты задержания распространителей незаконной агитации, а также злоумышленника, уничтожавшего агитационные плакаты кандидата Клестова С.А.
По имеющейся информации в день выборов некими лицами планируются противоправные действия в виде так называемых «подвозов избирателей» и «скупки голосов», подпадающие под действие уголовного законодательства.
В связи с этим просим Вас взять под личный контроль проведение выборов 10 сентября 2017 года в городе Новосибирске, оперативно реагировать на все заявления граждан по фактам нарушения законодательства о выборах. В виду возможного подвоза избирателей к избирательным участкам, подкупа и иных возможных нарушениях, прошу рассмотреть возможность выставления на день голосования дежурных патрулей
08.09.2017 13:58
08.09.2017 13:58
https://youtu.be/N6eDcfyX1R0
https://youtu.be/pq39cbNfqNo
https://youtu.be/g0YxaoDMiPU
https://youtu.be/ZZVnYrL4tuk
08.09.2017 13:59
08.09.2017 14:00
С той же трагической судьбой, что у девочек-помощниц депутатов?
08.09.2017 14:02
Действительно забавно. Ведь происходящее похоже на цирк,а Прусакова на клоуна.
08.09.2017 14:03
Ну, ежели, РУКОВОСТВА?!!! )))
08.09.2017 14:06
08.09.2017 14:09
и некоторые, всё - таки, у параши гребешками бегали ... ага)))
Не хошь испытать удовольствие это после 11 го числа))))
08.09.2017 14:16
"За" РОССИЯ Единую голосуют 102 % - Оля Приходько голосует за шестёрку электората.
Саша Романенко, не забудь, пожалуйста, экс ура коммунячке Оле послать утешительный приз. Она ж вам симпатии добавляла.
08.09.2017 14:20
08.09.2017 14:23
Нет, спасибо, я - нормальный человек. Это Ваш с Машей удел.
08.09.2017 14:24
Выступая на Восточном экономическом форуме, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил о возможности роста за несколько лет объемов экспортируемого зерна с 30-40 до 60-70 миллионов тонн. Для этого, по словам министра, необходимо увеличить в несколько раз урожайность зерна с каждого гектара используемой посевной площади.
Однако сами аграрии вместо готовности, засучив рукава, взяться за рост урожайности, предлагают самому министру во всех смыслах спуститься на землю, считая озвученные объемы совершенно невыполнимыми в нынешних условиях.
– Министр может мечтать о скольких угодно миллионах, хоть о миллиарде тонн, о какой угодно урожайности — его право, – говорит директор ООО «Зубковское» Краснозерского района Валентин Журин. – Однако, в нынешних условиях это останется не более, чем мечтами, совершенно далекими от реальности. В большинстве хозяйств техника изношена, стареет. Отечественная промышленность не успевает наполнять рынок комплектующими, да и сами они дорогие. По семенам: львиную долю семян мы получаем из-за границы. Горюче-смазочные материалы и запчасти дорожают. Идет бешеный рост цен на минеральные удобрения. В этих условиях аграрию не то чтобы увеличить урожайность, а сохранить хотя бы нынешние объемы не так-то просто. Если бы были проще механизмы предоставления в рамках госпрограмм каких-то денежных субсидий, если бы кредиты были бы менее жесткими, о каком-то росте еще можно бы было говорить. Но опять же — при условии реальных цен на те же ГСМ, удобрения и прочее.
Еще один фактор, который по мнению агрария мог бы повлиять на рост урожайности — это ценовая политика, которая вынуждает сельских товаропроизводителей зачастую работать себе в убыток.+
– Помимо субсидий и дотаций, должна быть сбалансированность и разумность цен. Логистика все съедает.
08.09.2017 14:27
у тебя всё впереди ещё)))
08.09.2017 14:28
А у тебя позади в в заде.
08.09.2017 14:30
08.09.2017 14:41
Это все к тому, что за 1 000 000 рублей и уверенность, что меня потом возьмут в КПРФ на зарплату какую- никакую, то может быть. Ну где Вы найдете дурака, у которого жена, дети, ипотека, кредиты и который рискнет стать бомжом за 100 000 рублей?!
С этими выборами с ума сошли уже. Раньше надо было суетиться. Допустим, о том же Сингаче слышно с его парком спорта и проектом пляж, хоть что- то. А что вы слышали про Локтева А.? А про директора строительной компании Алгоритм, которая идет на выборы? Я реально не понимаю, как они сделают мою жизнь лучше- построят жилье по себестоимости 15 000 р/м2 и продадут за 35 000 р/м2, кааааааккккккккк бл*ха муха?!
08.09.2017 14:52
08.09.2017 14:54
Дактельная же у тебя речь)))
08.09.2017 15:06
высирай под своим никим, пидорас!
08.09.2017 15:12
08.09.2017 15:13
Баб Шура Ткачева из марксистской секты, как тебе не стыдно такое писать?
08.09.2017 15:15
Жириновщина - явление, которое невозможно не заметить и нельзя игнорировать в общественно-политической жизни современной России. Получив название от имени основателя и бессменного лидера ЛДПР, оно, как явление социальной действительности, имеет объективную природу своего происхождения. Возникло на закате горбачевской перестройки, а дальнейшее развитие получило в процессе реставрации капитализма в России: с появлением олигархического, крупного компрадорского, капитала реставрировалась и многочисленная мелкобуржуазная среда. Она - социальная почва жириновщины, являющейся одним из течений или разновидностей политического мещанства
08.09.2017 15:15
08.09.2017 15:34
08.09.2017 16:20
КПРФ бьют себя в грудь и выступают за чистоту избирательного процесса, а тут вдруг по уши в говне оказались? затупила тетя маша.....
08.09.2017 16:54
Когда КОММУНИСТЫ ПОКАЮТСЯ ЗА СВОЙ ПРИЗ 90 ГОДОВ В РОССИИ ?? Или Вы ХОТИТЕ ЕГО ПОВТОРИТЬ, и поэтому начинаете уходить от ответственности и объявлять ПРИЗЫ ЗА ОКУЧИВАЕМОСТЬ ПО НОВОЙ??
08.09.2017 17:15
Чтобы понять ответ на твой вопрос, нужен мозг, а не отходы жизнедеятельности.
08.09.2017 17:30