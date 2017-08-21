Алтайские коммунисты обещают «приз» за доказательства преступной «досрочки»

Мария Прусакова объявила награду за «признательные показания»

Персек алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова заявила, что председатель одной из участковых избирательных комиссий в Барнауле на условиях анонимности рассказал ей о готовящихся фальсификациях, связанных с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. Г-жа Прусакова намерена получить официальные доказательства. Председателям УИКов, которые готовы «вскрыть» и публично подтвердить эти сведения, коммунисты обещают 100 тысяч рублей, написала Мария Прусакова в Facebook.

По словам г-жи Прусаковой, неназванный председатель УИКа заявил о «команде «сверху» портить бюллетени, в которых проголосовали за КПРФ в ходе досрочного голосования, либо менять их на бюллетени за ЛДПР». Какой в этом смысл и почему бюллетени фальсифицируют именно в пользу ЛДПР, а не какой-либо другой партии, не поясняется.

Тем не менее сигнал оказался услышанным коммунистами. Теперь Мария Прусакова стремится получить официальное подтверждение приведенным сведениям.

Мария Прусакова, персек алтайского крайкома КПРФ: Я обращаюсь ко всем председателям УИКов города Барнаула! Вас принуждают совершить преступление уголовное наказание за которое предусматривает лишение свободы до восьми лет! Если среди вас найдется тот, кто официально готов подтвердить поступившие указания, вам будет выплачена премия в 100 000 рублей от Алтайского краевого комитета КПРФ.

Под записью быстро начали появляться комментарии. В частности, один из пользователей спросил, почему сам председатель УИКа, изначально предоставивший информацию, не готов заявить об этом публично. «Он запуган, как все председатели УИКов», — ответила г-жа Прусакова.

Известный активист, сотрудник ТИКа Владимир Лямкин попытался прояснить, каким образом, по данным коммунистов, будет происходить фальсификация. «Откуда комиссия возьмет бюллетени для подмены? Был неучтенный тираж? В ОИКах будет недостача? Или заполненные за КПРФ бюллетени будут пытаться погасить вместе с неиспользованными? Планирует ли КПРФ в связи с этим уделить пристальное внимание подсчету и процедуре гашения неиспользованных бюллетеней?» — задал несколько важных вопросов г-н Лямкин. Ответов на эти вопросы персек крайкома пока не дала.

Отметим, что «Наши новости» со ссылкой на неназванный источник сообщили о подготовке в Барнауле некой «операции «Изотоп». В ее рамках якобы планируется выяснить, будет ли организована подмена бюллетеней с досрочным голосованием. «Некоторые бюллетени будут специальным образом помечены — чтобы их можно было обнаружить при подсчете», - утверждают журналисты. Кто дал полномочия на осуществление таких действий и кто является исполнителем — не сообщается.