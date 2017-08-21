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Главная Лента новостей Алтайские коммунисты обещают «приз» за доказательства преступной «досрочки»

Алтайские коммунисты обещают «приз» за доказательства преступной «досрочки»

08.09.2017 11:58

Мария Прусакова объявила награду за «признательные показания»
Мария Прусакова объявила награду за «признательные показания»

Персек алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова заявила, что председатель одной из участковых избирательных комиссий в Барнауле на условиях анонимности рассказал ей о готовящихся фальсификациях, связанных с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. Г-жа Прусакова намерена получить официальные доказательства. Председателям УИКов, которые готовы «вскрыть» и публично подтвердить эти сведения, коммунисты обещают 100 тысяч рублей, написала Мария Прусакова в Facebook.

По словам г-жи Прусаковой, неназванный председатель УИКа заявил о «команде «сверху» портить бюллетени, в которых проголосовали за КПРФ в ходе досрочного голосования, либо менять их на бюллетени за ЛДПР». Какой в этом смысл и почему бюллетени фальсифицируют именно в пользу ЛДПР, а не какой-либо другой партии, не поясняется.

Тем не менее сигнал оказался услышанным коммунистами. Теперь Мария Прусакова стремится получить официальное подтверждение приведенным сведениям.

Мария Прусакова, персек алтайского крайкома КПРФ:

Я обращаюсь ко всем председателям УИКов города Барнаула! Вас принуждают совершить преступление уголовное наказание за которое предусматривает лишение свободы до восьми лет! Если среди вас найдется тот, кто официально готов подтвердить поступившие указания, вам будет выплачена премия в 100 000 рублей от Алтайского краевого комитета КПРФ.

Под записью быстро начали появляться комментарии. В частности, один из пользователей спросил, почему сам председатель УИКа, изначально предоставивший информацию, не готов заявить об этом публично. «Он запуган, как все председатели УИКов», — ответила г-жа Прусакова.

Известный активист, сотрудник ТИКа Владимир Лямкин попытался прояснить, каким образом, по данным коммунистов, будет происходить фальсификация. «Откуда комиссия возьмет бюллетени для подмены? Был неучтенный тираж? В ОИКах будет недостача? Или заполненные за КПРФ бюллетени будут пытаться погасить вместе с неиспользованными? Планирует ли КПРФ в связи с этим уделить пристальное внимание подсчету и процедуре гашения неиспользованных бюллетеней?» — задал несколько важных вопросов г-н Лямкин. Ответов на эти вопросы персек крайкома пока не дала.

Отметим, что «Наши новости» со ссылкой на неназванный источник сообщили о подготовке в Барнауле некой «операции «Изотоп». В ее рамках якобы планируется выяснить, будет ли организована подмена бюллетеней с досрочным голосованием. «Некоторые бюллетени будут специальным образом помечены — чтобы их можно было обнаружить при подсчете», - утверждают журналисты. Кто дал полномочия на осуществление таких действий и кто является исполнителем — не сообщается.


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Комментарий

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Комментариев 68
Кум

08.09.2017 12:33

Забавно наблюдать,как моя патрия-КПРФ,чморит едросню!
Бояться они,гады коммунистов, как чёрт ладана!
Удачи , вам и партии ,Мария!
ПРЕДСКАЗУЕМО

08.09.2017 12:39

По словам г-жи Прусаковой, неназванный председатель УИКа заявил о «команде «сверху» портить бюллетени, в которых проголосовали за КПРФ в ходе досрочного голосования, либо менять их на бюллетени за ЛДПР». Какой в этом смысл и почему бюллетени фальсифицируют именно в пользу ЛДПР, а не какой-либо другой партии, не поясняется.

А я поясню почему именно в пользу ЛДПР со слов Прусаковой должна пройти "фальсификация". Потому что выборы в АКЗС КПРФ провалили и ЛДПР их ОБОШЛА!!! Сейчас практически никакой агитационной работы не ведётся: почти не раздаются газеты, не расклеиваются агитационные материалы. ЛДПР "пашет" на результат: доводит до сведения свои программу, раздаёт буклеты, агитки, работает с людьми по их проблемам... а КПРФ не занимается ничем! ПОЭТОМУ НУЖНО ОПРАВДАТЬ ПРОВАЛ ВЫБОРОВ ТЕМ, ЧТО ФАЛЬСИФИКАЦИИ БУДУТ В ПОЛЬЗУ ЛДПР, ТАК КАК УЖЕ И ТАК ПОНЯТНО, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛДПР БОЛЬШЕ, ЧЕМ КПРФ!
ПРУСАКОВА ТАКАЯ ЖЕ КОММУНИСТКА, КАК СЛОН - БАЛЕРИНА

08.09.2017 12:41

Кум писал(а):
Забавно наблюдать,как моя патрия-КПРФ,чморит едросню!
Бояться они,гады коммунистов, как чёрт ладана!
Удачи , вам и партии ,Мария!


КОММУНИСТОВ В КПРФ НЕТ!
читатель

08.09.2017 12:43

ПРУСАКОВА В ОТКРЫТУЮ ЗАНИМАЕТСЯ ПОДКУПОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!!! ЭТО ЖЕ ПРОСТО УЖАС!!
Причина ясна

08.09.2017 12:43

ПРЕДСКАЗУЕМО писал(а):
ТАК КАК УЖЕ И ТАК ПОНЯТНО, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛДПР БОЛЬШЕ, ЧЕМ КПРФ!


Потому что у ЛДПР в регионе есть лидер, а у КПРФ нет.
Димка

08.09.2017 12:45

Приз?)) пачку тухлого майонеза!?
Гражданин

08.09.2017 12:45

читатель писал(а):
БИРАТЕЛЕЙ!!! ЭТО ЖЕ ПРОСТ


Когда нет реальной работы, то это закономерно!
коммунист

08.09.2017 12:45

до чего же деградировала коммунистическая партия, что просто перестала работать с людьми. вся работа строится исключительно на пиаре и более ни на чём... грустно и очень больно
Именно

08.09.2017 12:47

Димка писал(а):
Приз?)) пачку тухлого майонеза!?



Да у них все тухлое, сама партия стухла. Буквально за два-три года все развалилось. Работы никакой. Это вы видите по отсутствию агитации.
Да уж

08.09.2017 12:56

КПРФ в прошлом году гнала на Справедливую Россию. В этом году Прусак заявляет, что "фальсификаторы" ЛДПР. И ЛДПР, и СР - оппозиционные партии. Может лучше оборотится на свою организацию и начать наконец-то работать, а не оговаривать оппозицию.
Татьяна Л.

08.09.2017 12:59

Да уж писал(а):
КПРФ в прошлом году гнала на Справедливую Россию. В этом году Прусак заявляет, что "фальсификаторы" ЛДПР. И ЛДПР, и СР - оппозиционные партии. Может лучше оборотится на свою организацию и начать наконец-то работать, а не оговаривать оппозицию.


Со всеми партиями уже перецралась.
Докатились.

08.09.2017 13:05

Оклеветать человека или организацию для Прусаковой, наверно, дело обычное.
кошмар

08.09.2017 13:07

почему все молчат, что Прусакова за бюджетные деньги назначила своим помощником с окладом в 40 тыс.р. своего престарелого больного отца? Это-ж братцы КПРФовцы, пардон, наглость. Или я чем-то как Егер, не к ночи помянутый, заблуждаюсь?!!
понятливый

08.09.2017 13:07

ну с единой россией-то понятно, это партия власти, но лдпр-то тут причем??????
ОТВЕТ

08.09.2017 13:09

Голосовать за ЛДПР ,- себя не уважать. В расклеенных по городу жириковских листовках напечатана такая гнусность и гадость про усопших бывших руководителей края и города, М. Евдокимова, В. Ваварина, золотого фонда и гордости края Золотухина, Шукшина, что все они алкоголики, лишь Карлин,- золотце. Как такую мерзость вообще умудрились отпечатать в типографии? Теперь горожане точно будут голосовать против этих пропагандистов-мерзавцев!!!!
а ларчик просто открывался!

08.09.2017 13:09

кошмар писал(а):
почему все молчат, что Прусакова за бюджетные деньги назначила своим помощником с окладом в 40 тыс.р. своего престарелого больного отца? Это-ж братцы КПРФовцы, пардон, наглость. Или я чем-то как Егер, не к ночи помянутый, заблуждаюсь?!!


так вот куда идут деньги, предназначенные для агитации?
ИЗБИРАТЕЛЬ

08.09.2017 13:11

ОТВЕТ писал(а):
Голосовать за ЛДПР ,- себя не уважат


ТО ЖЕ САМОЕ МОГУ СКАЗАТЬ О КПРФ, ОСОБЕННО ПОСЛЕ ЭТОЙ КЛЕВЕТЫ.
ИЗБИРАТЕЛЬ

08.09.2017 13:13

ПРЕДСКАЗУЕМО писал(а):
По словам г-жи Прусаковой, неназванный председатель УИКа заявил о «команде «сверху» портить бюллетени, в которых проголосовали за КПРФ в ходе досрочного голосования, либо менять их на бюллетени за ЛДПР». Какой в этом смысл и почему бюллетени фальсифицируют именно в пользу ЛДПР, а не какой-либо другой партии, не поясняется.

А я поясню почему именно в пользу ЛДПР со слов Прусаковой должна пройти "фальсификация". Потому что выборы в АКЗС КПРФ провалили и ЛДПР их ОБОШЛА!!! Сейчас практически никакой агитационной работы не ведётся: почти не раздаются газеты, не расклеиваются агитационные материалы. ЛДПР "пашет" на результат: доводит до сведения свои программу, раздаёт буклеты, агитки, работает с людьми по их проблемам... а КПРФ не занимается ничем! ПОЭТОМУ НУЖНО ОПРАВДАТЬ ПРОВАЛ ВЫБОРОВ ТЕМ, ЧТО ФАЛЬСИФИКАЦИИ БУДУТ В ПОЛЬЗУ ЛДПР, ТАК КАК УЖЕ И ТАК ПОНЯТНО, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛДПР БОЛЬШЕ, ЧЕМ КПРФ!


ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!
работать надо

08.09.2017 13:17

Цитировать
08.09.2017 12:33
Забавно наблюдать,как моя патрия-КПРФ,чморит едросню!
Бояться они,гады коммунистов, как чёрт ладана!
Удачи , вам и партии ,Мария!

дело в том, что КПРФ "едросню" как раз и не чморит, КПРФ чморит ЛДПР.
исходя из вашей логики, потому что сильно боится хороших результатов ЛДПР.
Вредный

08.09.2017 13:17

Прусакова говорит верно. ЛДПР- партия обманка, призванная оттягивать голоса у коммунистов, что она все время и успешно делает, имитируя борьбу "за бедных и за русских", под руководством ловко актерствующего старого жида и при поддержке административного ресурса. В пользу этой партии, после партии "Едим Россию" и будут фальсифицировать выборы, другая резиновая баба- Справедливая Россия похоже сдувается . Бедные и русские в очередной раз не ошибитесь!
...

08.09.2017 13:21

читатель писал(а):
ПРУСАКОВА В ОТКРЫТУЮ ЗАНИМАЕТСЯ ПОДКУПОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!!! ЭТО ЖЕ ПРОСТО УЖАС!!


судя по тексту именно это она и делает
Горожанин

08.09.2017 13:22

Забавно, тролли едросни вдруг начали мочить коммунистов и поднимать жириновцев. Это наглядно доказательство, что на этих выборах ЛДПР - главный союзник "Единой России". Люди, делайте выводы! Не давайте этим двум антинародным партиям дурить вас!
На себя посмотрите

08.09.2017 13:28

Горожанин писал(а):
Забавно, тролли едросни вдруг начали мочить коммунистов и поднимать жириновцев. Это наглядно доказательство, что на этих выборах ЛДПР - главный союзник "Единой России". Люди, делайте выводы! Не давайте этим двум антинародным партиям дурить вас!


КПРФ САМА СЕБЯ "ЗАМОЧИЛА" СВОИМ БЕЗДЕЛИЕМ И НАПЛЕВАТЕЛЬСКИМ ОТНОШЕНИЕМ К ЛЮДЯМ в том числе внутри самой партии. Результат: на КПРФ не кому работать на выборах, все нормальные вышли из партии, даже за деньги на них работать не хотят, судя по отсутствию агитационной деятельности. ИТОГ: ЗАКОНОМЕРНЫЙ (!) ПРОВАЛ НА ВЫБОРАХ.
другой горожанин

08.09.2017 13:29

ещё забавнее, что БФ снимает комменты о том, что Прсакова назначила помощником с оклаом в 40 тыр своеог престарелого больного отца. не в жилу, обьективное СМИ?
Иван

08.09.2017 13:31

Горожанин писал(а):
Цитировать
08.09.2017 13:22
Забавно, тролли едросни вдруг начали мочить коммунистов и поднимать жириновцев. Это наглядно доказательство, что на этих выборах ЛДПР - главный союзник "Единой России". Люди, делайте выводы! Не давайте этим двум антинародным партиям дурить вас!


Не смешите, кому КПРФ нужна? Боятся сильного, а КПРФ - политический трупп. Поэтому КПРФ боится ЛДПР. Кто сильный и уверенный - не будет клеветать, он и так победит.
Педироссам и их фолловерам

08.09.2017 13:32

Какой мерой мерите такой и вам отмеряется! Заповедь эту не забывайте.

РЕСПЕКТ!!!
МАРИЕ НИКОЛАЕВНЕ -первому секретарю Алтайского регионального отделения политической партии (парламентской) Коммунистическая партия Российской Федерации.
РОССИЯНИН

08.09.2017 13:37

Педироссам и их фолловерам писал(а):
Какой мерой мерите такой и вам отмеряется! Заповедь эту не забывайте.

РЕСПЕКТ!!!
МАРИЕ НИКОЛАЕВНЕ -первому секретарю Алтайского регионального отделения политической партии (парламентской) Коммунистическая партия Российской Федерации.


НЕ "МАРИЕ", а "МАРИИ". УЧИТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК, УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ КПРФ.
Главред

08.09.2017 13:39

другой горожанин писал(а):
ещё забавнее, что БФ снимает комменты о том, что Прсакова назначила помощником с оклаом в 40 тыр своеог престарелого больного отца. не в жилу, обьективное СМИ?

с чего бы вдруг мы их удаляли?
Россиянину

08.09.2017 13:39

РОССИЯНИН писал(а):
Педироссам и их фолловерам писал(а):
Какой мерой мерите такой и вам отмеряется! Заповедь эту не забывайте.

РЕСПЕКТ!!!
МАРИЕ НИКОЛАЕВНЕ -первому секретарю Алтайского регионального отделения политической партии (парламентской) Коммунистическая партия Российской Федерации.

Да у них, видимо, все там тупые и неграмотные.


НЕ "МАРИЕ", а "МАРИИ". УЧИТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК, УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ КПРФ.
Дарю тибе призик000))))

08.09.2017 13:40

РОССИЯНИН писал(а):
а "МАРИИ". УЧИТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК


Сосудт который сосут - В студию!
РОССИЯНИН

08.09.2017 13:43

Россиянину писал(а):

Да у них, видимо, все там тупые и неграмотные.


Ну что ж поделать??? Старики уже не могут, а молодые не хотят (не хотят идти в эту партию, а те, что в партии в ней работать). Идут туда те, кто нигде больше не нужен. Единственная цель-засесть в депутатские кресла и ничего не делать.
Уровень КПРФ

08.09.2017 13:45

Дарю тибе призик000)))) писал(а):
РОССИЯНИН писал(а):
а "МАРИИ". УЧИТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК


Сосудт который сосут - В студию!
0 0
РОССИЯНИН
08.09.2017 13:43
ПОРА ОБЪЯВИТЬ ПРИЗ ТОМУ КТО В СОСТОЯНИИ ПРЕДЪЯВИТЬ СЧЁТ ОТ !??

08.09.2017 13:46

ГРАЖДАН СССР и РОССИИ КОММУНИСТАМ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПАНИИ по ПЕРЕСТРОЙКЕ, УСКОРЕНИЮ и.т.п ЭКСПЕРИМЕНТОВ, результатом которых стала потеря СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ... и катастрофическое падение жизненного уровня россиян....
Россиянину

08.09.2017 13:47

РОССИЯНИН писал(а):
Сосудт который сосут - В студию!
0 0
РОССИЯНИН
08.09.2017 13:43
Россиянину писал(а):

Да у них, видимо, все там тупые и неграмотные.


Ну что ж поделать??? Старики уже не могут, а молодые не хотят (не хотят идти в эту партию, а те, что в партии в ней работать). Идут туда те, кто нигде больше не нужен. Единственная цель-засесть в депутатские кресла и ничего не делать.


А еще: какой руководитель - такая и партия.
Помощником депутата

08.09.2017 13:50

Главред писал(а):
с чего бы вдруг мы их удаляли?


на общественных началах или на платной штатной основе депутатом может быть назначен любой гражданин или несколько независимо от родственных связей Закон этого не оговаривает. Не надо провокационные свистки тут тиражировать. Посмотрите кто в помощниках у единороссов... Знаю факты - их море - смазливую девочку увидел - назначил помощницей, через неделю она -наложница любовница... неугодна в утехах или неподдающаяся - выгоняют
Ну а что?

08.09.2017 13:51

читатель писал(а):
ПРУСАКОВА В ОТКРЫТУЮ ЗАНИМАЕТСЯ ПОДКУПОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!!! ЭТО ЖЕ ПРОСТО УЖАС!!


Ни стыда, ни совести.
НЮ - НЮ)))

08.09.2017 13:52

Уровень КПРФ писал(а):
Дарю тибе призик000
Вопрос

08.09.2017 13:53

Помощником депутата писал(а):
Главред писал(а):
с чего бы вдруг мы их удаляли?


на общественных началах или на платной штатной основе депутатом может быть назначен любой гражданин или несколько независимо от родственных связей Закон этого не оговаривает. Не надо провокационные свистки тут тиражировать. Посмотрите кто в помощниках у единороссов... Знаю факты - их море - смазливую девочку увидел - назначил помощницей, через неделю она -наложница любовница... неугодна в утехах или неподдающаяся - выгоняют


А Вы не из тех девочек? Мария Прусакова, кстати, тоже в своё время была помощником депутата на платной основе.
Любитель фактов

08.09.2017 13:55

Помощником депутата писал(а):
Посмотрите кто в помощниках у единороссов... Знаю факты - их море - смазливую девочку увидел - назначил помощницей, через неделю она -наложница любовница... неугодна в утехах или неподдающаяся - выгоняют


Предъявите факты. Или слабо? Клеветать - нравственная особенность руковоства КПРФ?
Единороссы они в " Африке "педироссы

08.09.2017 13:56

12 депутатов от КПРФ Совета депутатов города Новосибирска, 16 членов фракции КПРФ в Заксобрании области и депутат Государственной думы Вера Ганзя написали обращение в адрес начальник ГУ МВД России по Новосибирской области, генерал-лейтенант полиции Юрия Стерликова с просьбой взять возможные нарушения в день голосования под личный контроль. В документе говорится также, что депутаты-коммунисты примут участие в контроле за соблюдением избирательного законодательства в день выборов. Сайт КПРФНск публикует данное обращение без сокращений.
Уважаемый Юрий Юрьевич!
Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области и депутаты Совета депутатов города Новосибирска обращаются к Вам в связи с ситуацией, складывающейся на территории Центрального округа города Новосибирска где 10 сентября 2017 года будут проходить дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Новосибирской области по одномандатному избирательному округу №21.

Мы вынуждены констатировать что предвыборная кампания ведется «грязно», неоднократно фиксировались такие противоправные действия как порча и хищения агитационных баннеров кандидата в депутаты Клестова С.А., распространение незаконных агитационных материалов, порочащих честь и достоинство кандидата. Имеются факты задержания распространителей незаконной агитации, а также злоумышленника, уничтожавшего агитационные плакаты кандидата Клестова С.А.

По имеющейся информации в день выборов некими лицами планируются противоправные действия в виде так называемых «подвозов избирателей» и «скупки голосов», подпадающие под действие уголовного законодательства.
В связи с этим просим Вас взять под личный контроль проведение выборов 10 сентября 2017 года в городе Новосибирске, оперативно реагировать на все заявления граждан по фактам нарушения законодательства о выборах. В виду возможного подвоза избирателей к избирательным участкам, подкупа и иных возможных нарушениях, прошу рассмотреть возможность выставления на день голосования дежурных патрулей
Не... я из мальчиков ))))

08.09.2017 13:58

Вопрос писал(а):
А Вы не из тех девочек
На видео идеолог Алтайского крайкома КПРФ - Зулина Дарья Николаевна

08.09.2017 13:58

РОССИЯНИН писал(а):
Россиянину писал(а):

Да у них, видимо, все там тупые и неграмотные.


https://youtu.be/N6eDcfyX1R0

https://youtu.be/pq39cbNfqNo

https://youtu.be/g0YxaoDMiPU

https://youtu.be/ZZVnYrL4tuk
гость

08.09.2017 13:59

реклама идет только одной партии - выводы делайте сами. Ответ как всегда на поверхности. Вот поэтому всем ВСЕМ надо прийти и проголосовать.
Вопрос

08.09.2017 14:00

Не... я из мальчиков )))) писал(а):
Вопрос писал(а):
А Вы не из тех девочек


С той же трагической судьбой, что у девочек-помощниц депутатов?
Соглашусь

08.09.2017 14:02

Кум писал(а):
Забавно наблюдать,как моя патрия-КПРФ,чморит едросню!


Действительно забавно. Ведь происходящее похоже на цирк,а Прусакова на клоуна.
Аффективная ригидность

08.09.2017 14:03

Любитель фактов писал(а):
особенность руковоства


Ну, ежели, РУКОВОСТВА?!!! )))
ЕР Арлекино соглашается)))

08.09.2017 14:06

Соглашусь писал(а):
а Прусакова на клоуна.
Не -а, судьба ко мне была благосклонна)))

08.09.2017 14:09

Вопрос писал(а):
трагической судьбой,


и некоторые, всё - таки, у параши гребешками бегали ... ага)))

Не хошь испытать удовольствие это после 11 го числа))))
Верх Суетка даёт явку 99, 9

08.09.2017 14:16

На себя посмотрите писал(а):
ЗАКОНОМЕРНЫЙ (!) ПРОВАЛ НА ВЫБОРАХ


"За" РОССИЯ Единую голосуют 102 % - Оля Приходько голосует за шестёрку электората.
Саша Романенко, не забудь, пожалуйста, экс ура коммунячке Оле послать утешительный приз. Она ж вам симпатии добавляла.
Барнаулец

08.09.2017 14:20

Похоже Машенька листовочки то черные на ЛДПР и СР выпустила))))) позорище...
Откажусь

08.09.2017 14:23

Не -а, судьба ко мне была благосклонна))) писал(а):
Вопрос писал(а):
трагической судьбой,


и некоторые, всё - таки, у параши гребешками бегали ... ага)))

Не хошь испытать удовольствие это после 11 го числа))))


Нет, спасибо, я - нормальный человек. Это Ваш с Машей удел.
Едироссы рулят сельским хозяйством -2017

08.09.2017 14:24

Прогнозы министра сельского хозяйства России относительно увеличения экспорта зерна в несколько раз, аграрии называют не более чем мечтами, невыполнимыми в нынешних условиях.
Выступая на Восточном экономическом форуме, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил о возможности роста за несколько лет объемов экспортируемого зерна с 30-40 до 60-70 миллионов тонн. Для этого, по словам министра, необходимо увеличить в несколько раз урожайность зерна с каждого гектара используемой посевной площади.
Однако сами аграрии вместо готовности, засучив рукава, взяться за рост урожайности, предлагают самому министру во всех смыслах спуститься на землю, считая озвученные объемы совершенно невыполнимыми в нынешних условиях.
– Министр может мечтать о скольких угодно миллионах, хоть о миллиарде тонн, о какой угодно урожайности — его право, – говорит директор ООО «Зубковское» Краснозерского района Валентин Журин. – Однако, в нынешних условиях это останется не более, чем мечтами, совершенно далекими от реальности. В большинстве хозяйств техника изношена, стареет. Отечественная промышленность не успевает наполнять рынок комплектующими, да и сами они дорогие. По семенам: львиную долю семян мы получаем из-за границы. Горюче-смазочные материалы и запчасти дорожают. Идет бешеный рост цен на минеральные удобрения. В этих условиях аграрию не то чтобы увеличить урожайность, а сохранить хотя бы нынешние объемы не так-то просто. Если бы были проще механизмы предоставления в рамках госпрограмм каких-то денежных субсидий, если бы кредиты были бы менее жесткими, о каком-то росте еще можно бы было говорить. Но опять же — при условии реальных цен на те же ГСМ, удобрения и прочее.

Еще один фактор, который по мнению агрария мог бы повлиять на рост урожайности — это ценовая политика, которая вынуждает сельских товаропроизводителей зачастую работать себе в убыток.+

– Помимо субсидий и дотаций, должна быть сбалансированность и разумность цен. Логистика все съедает.
Ну, как хошь,

08.09.2017 14:27

Откажусь писал(а):
Нет, спасибо, я - нормальный человек.


у тебя всё впереди ещё)))
Зааднеприводному

08.09.2017 14:28

Ну, как хошь, писал(а):
Цитировать
08.09.2017 14:27
Откажусь писал(а):
Нет, спасибо, я - нормальный человек.


у тебя всё впереди ещё)))


А у тебя позади в в заде.
Какой дебилизм!

08.09.2017 14:30

На видео идеолог Алтайского крайкома КПРФ - Зулина Дарья Николаевна писал(а):
РОССИЯНИН писал(а):
Россиянину писал(а):

Да у них, видимо, все там тупые и неграмотные.


https://youtu.be/N6eDcfyX1R0

https://youtu.be/pq39cbNfqNo

https://youtu.be/g0YxaoDMiPU

https://youtu.be/ZZVnYrL4tuk
Еврей

08.09.2017 14:41

Допустим, что я знаю. Я работаю в УИК. Моя зарплата, наверное, тысяч 20 ?! Ну пусть даже 50 000 рублей. Что предлагает КПРФ- 100 000 рублей и сдать всех официально. ОК, сдаю всех и получаю 100 000 рублей. При всех тарифах ЖКХ, еде, воде, расходах на бензин и ловкости экономии (плати меньше, живи меньше) я смогу выжить на 15 000 рублей. Я же в УИК, я не знаю как люди и на 7 000 рублей существуют....
Это все к тому, что за 1 000 000 рублей и уверенность, что меня потом возьмут в КПРФ на зарплату какую- никакую, то может быть. Ну где Вы найдете дурака, у которого жена, дети, ипотека, кредиты и который рискнет стать бомжом за 100 000 рублей?!

С этими выборами с ума сошли уже. Раньше надо было суетиться. Допустим, о том же Сингаче слышно с его парком спорта и проектом пляж, хоть что- то. А что вы слышали про Локтева А.? А про директора строительной компании Алгоритм, которая идет на выборы? Я реально не понимаю, как они сделают мою жизнь лучше- построят жилье по себестоимости 15 000 р/м2 и продадут за 35 000 р/м2, кааааааккккккккк бл*ха муха?!
ПЛЮССУЮ! ЛДПР - РУЛИТ!

08.09.2017 14:52

ПРЕДСКАЗУЕМО писал(а):
По словам г-жи Прусаковой, неназванный председатель УИКа заявил о «команде «сверху» портить бюллетени, в которых проголосовали за КПРФ в ходе досрочного голосования, либо менять их на бюллетени за ЛДПР». Какой в этом смысл и почему бюллетени фальсифицируют именно в пользу ЛДПР, а не какой-либо другой партии, не поясняется.

А я поясню почему именно в пользу ЛДПР со слов Прусаковой должна пройти "фальсификация". Потому что выборы в АКЗС КПРФ провалили и ЛДПР их ОБОШЛА!!! Сейчас практически никакой агитационной работы не ведётся: почти не раздаются газеты, не расклеиваются агитационные материалы. ЛДПР "пашет" на результат: доводит до сведения свои программу, раздаёт буклеты, агитки, работает с людьми по их проблемам... а КПРФ не занимается ничем! ПОЭТОМУ НУЖНО ОПРАВДАТЬ ПРОВАЛ ВЫБОРОВ ТЕМ, ЧТО ФАЛЬСИФИКАЦИИ БУДУТ В ПОЛЬЗУ ЛДПР, ТАК КАК УЖЕ И ТАК ПОНЯТНО, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛДПР БОЛЬШЕ, ЧЕМ КПРФ!
я верю тебе))) что ты всё это ощущаешь.

08.09.2017 14:54

Зааднеприводному писал(а):
А у тебя позади в в заде.


Дактельная же у тебя речь)))
пидарку-рубанку

08.09.2017 15:06

Кум писал(а):
Забавно наблюдать,как моя патрия-КПРФ,чморит едросню!


высирай под своим никим, пидорас!
Рубанок

08.09.2017 15:12

Да, я старый пидорас и горжусь этим!!! У нас в кружке все такие!!! Должна быть толерантность к секс-меньшинствам!!!
0_0

08.09.2017 15:13

Рубанок писал(а):
Да, я старый пидорас и горжусь этим!!! У нас в кружке все такие!!! Должна быть толерантность к секс-меньшинствам!!!


Баб Шура Ткачева из марксистской секты, как тебе не стыдно такое писать?
ЖЕРИНОВЩИНА -продукт заката горбачёвщины

08.09.2017 15:15

Вредный писал(а):
Прусакова говорит верно. ЛДПР- партия обманка,


Жириновщина - явление, которое невозможно не заметить и нельзя игнорировать в общественно-политической жизни современной России. Получив название от имени основателя и бессменного лидера ЛДПР, оно, как явление социальной действительности, имеет объективную природу своего происхождения. Возникло на закате горбачевской перестройки, а дальнейшее развитие получило в процессе реставрации капитализма в России: с появлением олигархического, крупного компрадорского, капитала реставрировалась и многочисленная мелкобуржуазная среда. Она - социальная почва жириновщины, являющейся одним из течений или разновидностей политического мещанства
ЕВРЕЮ

08.09.2017 15:15

В КПРФ можно стучать АНОНИМНО, иди, стучи!
РУБЦОВЧАНИН

08.09.2017 15:34

Почему про Рубцовск ничего не пишут у нас на 6 участке за водочку кандидатка водит людей!
Вопрос

08.09.2017 16:20

А это не подкуп избирателей???
КПРФ бьют себя в грудь и выступают за чистоту избирательного процесса, а тут вдруг по уши в говне оказались? затупила тетя маша.....
РЕАЛЬНЫЙ ПРИЗ КОММУНИСТОВ ДЛЯ НАРОДОВ РОССИИ СОСТАВИЛ??

08.09.2017 16:54

По разным подсчётам от 1 (одного) до 11 (одиннадцати) миллионов человек в России преждевременно умерли по причине утраты веры в себя и свою страну, ощущения выброшенности из жизни в период дикого капитализма 90 годов....
Когда КОММУНИСТЫ ПОКАЮТСЯ ЗА СВОЙ ПРИЗ 90 ГОДОВ В РОССИИ ?? Или Вы ХОТИТЕ ЕГО ПОВТОРИТЬ, и поэтому начинаете уходить от ответственности и объявлять ПРИЗЫ ЗА ОКУЧИВАЕМОСТЬ ПО НОВОЙ??
Те че спросить то хотел???? Тролик копеечный.))))

08.09.2017 17:15

Вопрос писал(а):
А это не подкуп избирателей???


Чтобы понять ответ на твой вопрос, нужен мозг, а не отходы жизнедеятельности.
ТАК ЧТО РЕАЛЬНЫЙ ПРИЗ КОММУНИСТОВ НУЖДАЕТСЯ в ??

08.09.2017 17:30

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ.... развёрнутых начиная от ХРУЩЕВИЗАЦИИ ??