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Бийчан перепугал агрессивный барсук


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Главная Лента новостей «Барсук-диверсант» остановил производственное предприятие и переполошил полицию Бийска

«Барсук-диверсант» остановил производственное предприятие и переполошил полицию Бийска

08.09.2017 16:30

Вечером 7 сентября на одном из предприятий Бийска, расположенном в районе «Детского мира», произошел инцидент, который в буквальном смысле остановил производство и привел к необходимости вызывать экстренные службы. На территорию предприятия проник упитанный барсук, который принялся делать подкопы под разные стены. Поймать зверя так и не удалось, сообщает «Бийский рабочий».

Как изданию рассказали работники этого предприятия, к ним на территорию забрел барсук. Животное, по словам очевидца, вело себя очень агрессивно. Не исключено, что барсук пришел в город в поисках пищи. «Живность прибежала, персонал, конечно, немного испугался. Сначала не поняли, что это, кто это. Знатоки определили, что это барсук. Вел он себя агрессивно… Все начали звонить в разные службы. Ну, конечно, неприятно было, потому что неизвестно, чего ждать от животного», — рассказал очевидец Владимир Захаров.

На видео, которое засняли работники предприятия, заметно, что барсук пытался сделать подкоп и выбраться с территории, но сделать ему этого не удалось. Животное долгое время пряталось в кустах. По словам Владимира Захарова, сначала очевидцы подумали, что барсук сбежал из приезжего зоопарка. Однако позвонив туда, бийчане узнали, что никаких зверей в зоопарке не теряли. После этого горожане пробовали вызвать различные экстренные службы города. На звонок отреагировали сотрудники полиции, но поймать животное они не успели: барсук оказался слишком активным — нашел лазейку и убежал. Теперь, похоже, зверек продолжает «скитаться» по городу.

Каким образом он оказался в оживленном районе Бийска, до сих пор не понятно. Либо кто-то из бийчан держал дома барсука и не уследил за ним, либо животное забрело в город из леса. Отметим, что эти животные могут переносить опасные для человека и домашних животных заболевания, такие как бешенство и туберкулез.

Добавим, что за последние три года обитатели лесов все чаще пугают бийчан. В частности, на жителей Заречья страх навел медведь, в районе квартала АБ лось помял автомобили, а жители многоквартирного дома на улице Ударной столкнулись с заползшей в подъезд гадюкой.

Видео: «Бийское телевидение»

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Комментарий

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Комментариев 1
Фыва

08.09.2017 16:44

Охренеть какая помойка на этом предприятии! Можно снимать постапокалипсис или Берлин в 45!