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Главная Лента новостей Алтайские чиновники «разобрались» с давлением на кандидатов от оппозиции

Алтайские чиновники «разобрались» с давлением на кандидатов от оппозиции

09.09.2017 16:09

В Алтайском крае прошла проверка по жалобам оппозиционных политпартий, ранее заявивших о том, что на их кандидатов в депутаты в ходе муниципальных выборов оказывают давление представители местной власти.

В заявлении, подготовленном пресс-службой краевого правительства, сообщается, что в ходе проверки, которую по поручению губернатора края Александра Карлина провел региональный департамент по внутренней политике, информация о давлении  на кандидатов не подтвердилась. «По ряду случаев не подтвердился сам факт каких-либо контактов между представителями власти и кандидатами от названных партий. В большинстве ситуаций взаимодействие носило исключительно информационный характер», - говорится в сообщении «голубого дома».

Со слов самих кандидатов, основными причинами их отказа от дальнейшего участия в выборах являются семейные обстоятельства, отсутствие желания тратить время и средства на избирательную кампанию,
занятость по основному месту работы, а также участие в избирательной кампании по другому округу. «В целом подавляющее большинство снявшихся кандидатов отмечают, что вначале поддались «уговорам» со стороны  партийных структур на выдвижение своей кандидатуры, но в дальнейшем, осознав степень ответственности занятия данной должности и количество усилий которые потребуются для работы, отказались от борьбы за депутатский мандат», - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в конце прошлой недели председатель «Справедливой России» Сергей Миронов сделал заявление о том, что в Алтайском крае в восьми сельских районах и двух городах на кандидатов СР оказывается давление с целью воспрепятствовать их работе. При этом он подчеркнул, что губернатор Алтайского края, скорее всего, не в курсе данной ситуации. В связи с этим «политический» вице-губернатор Виталий Снесарь обратился к исполкому регионального отделения эсеров с предложением предоставить ему информацию о каждом таком факте для принятия, в случае необходимости, соответствующих мер. По всей видимости, такая информация все же  была предоставлена и была использована в ходе вышеупомянутой чиновничьей проверки.

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Комментарий

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Комментариев 6
Статист

09.09.2017 16:45

Было бы смешно, если бы кто-то из бюджетников заявил, что его попросили снять кандидатуру. Конечно всё по уважительным причинам...
Deckman

09.09.2017 17:42

Ну посмотрим на выборах,гдя я в ик 12 буду присутствовать наблюдателем от КПРФ,время покажет!
гость

09.09.2017 18:56

Кто бы сомневался!
Избиратель

09.09.2017 20:42

Цитата "в ходе проверки, которую по поручению губернатора края Александра Карлина провел региональный департамент по внутренней политике, информация о давлении на кандидатов не подтвердилась."
Какой бред! Кто из представителей власти будет давить на кандидатов? Все это делается через руководителей организаций.
Юрий Павлов

09.09.2017 21:40

Кинев и Акимова обещали всем партиям , что сегодня на сайте избирательной комиссии Алтайского края опубликуют итоги по досрочному голосованию в разрезе участковых комиссий. Где это? Увы, не наблюдаю. Есть институт исполнительной власти. Есть судебная власть. Нет института совести. Проблема… Москва уже получила свое?
Да

09.09.2017 22:26

Не выставлены данные по досрочке.