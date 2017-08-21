Алтайские чиновники «разобрались» с давлением на кандидатов от оппозиции

В Алтайском крае прошла проверка по жалобам оппозиционных политпартий, ранее заявивших о том, что на их кандидатов в депутаты в ходе муниципальных выборов оказывают давление представители местной власти.

В заявлении, подготовленном пресс-службой краевого правительства, сообщается, что в ходе проверки, которую по поручению губернатора края Александра Карлина провел региональный департамент по внутренней политике, информация о давлении на кандидатов не подтвердилась. «По ряду случаев не подтвердился сам факт каких-либо контактов между представителями власти и кандидатами от названных партий. В большинстве ситуаций взаимодействие носило исключительно информационный характер», - говорится в сообщении «голубого дома».

Со слов самих кандидатов, основными причинами их отказа от дальнейшего участия в выборах являются семейные обстоятельства, отсутствие желания тратить время и средства на избирательную кампанию,

занятость по основному месту работы, а также участие в избирательной кампании по другому округу. «В целом подавляющее большинство снявшихся кандидатов отмечают, что вначале поддались «уговорам» со стороны партийных структур на выдвижение своей кандидатуры, но в дальнейшем, осознав степень ответственности занятия данной должности и количество усилий которые потребуются для работы, отказались от борьбы за депутатский мандат», - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в конце прошлой недели председатель «Справедливой России» Сергей Миронов сделал заявление о том, что в Алтайском крае в восьми сельских районах и двух городах на кандидатов СР оказывается давление с целью воспрепятствовать их работе. При этом он подчеркнул, что губернатор Алтайского края, скорее всего, не в курсе данной ситуации. В связи с этим «политический» вице-губернатор Виталий Снесарь обратился к исполкому регионального отделения эсеров с предложением предоставить ему информацию о каждом таком факте для принятия, в случае необходимости, соответствующих мер. По всей видимости, такая информация все же была предоставлена и была использована в ходе вышеупомянутой чиновничьей проверки.