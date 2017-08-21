В Барнауле на одном из участков аннулировали бюллетени для досрочного голосования

10.09.2017 13:35
Избирательная комиссия аннулировала бюллетени, поданные в ходе досрочного голосования на одном из участков в Барнауле. Причиной стали нарушения в оформлении «досрочки», сообщает представитель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук в своем канале в Telegram «Админресурс».
По данным г-на Андрейчука, аннулированным оказалось досрочное голосование на избирательном участке № 249 (округ № 19) в лицее № 2 в Барнауле. «Как сообщил член окружной избирательной комиссии № 19 Жорж Михайлов, утром 10 сентября при вскрытии 42 конвертов с бюллетенями по досрочному голосованию выяснилось, что на бюллетенях нет печати участковой избирательной комиссии», - написал представитель «Голоса». Это нарушение стало поводом для признания всех бюллетеней недействительными. В соцсетях новость восприняли с воодушевлением, отметив, что при условии продолжения тренда аномально высокий процент явки по «досрочке» в Барнауле может быть нивелирован.
Отметим, что по округу № 19 баллотируются представители КПРФ, «Яблока», ЛДПР, «Единой России» и «Справедливой России» (в порядке, указанном в ГАС «Выборы»). Этот округ можно назвать одним из самых молодых: трем кандидатам еще не исполнился 31 год, самому старшему кандидату – 50 лет.
10.09.2017 14:26
10.09.2017 14:26
Тяму не хватило - печать и пара подписей членов УИК это ещё в 90-х законом установлено.
Опять Душутка сибирьячка начнёшь визжать вместе с НОД дурочкой в платочке??!!
10.09.2017 14:27
10.09.2017 14:29
10.09.2017 14:30
10.09.2017 14:30
10.09.2017 14:30
10.09.2017 14:32
10.09.2017 14:33
Демократическим выборам уже за 20 годков.
Сорок раз Законы о выборах единоросы-думцы под себя рихтовали и Всё проблемы возникают у жулья.
Ты бы это, тасиЯ, не скоморошничала бы.
10.09.2017 14:35
10.09.2017 14:37
Как тебя понимать АКТИВНО ЧТО))) ГОЛО-давать или ГОЛО-совать. Совсем оххренели со своим групповым глупым тролением.
10.09.2017 14:39
Уй , ти шалунья))))
10.09.2017 14:41
10.09.2017 14:46
10.09.2017 14:47
я тебе полтинник пришлю, только не лезь со своими идиотскими идеалами, хорошо
10.09.2017 15:19