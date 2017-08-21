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Главная Лента новостей В Барнауле на одном из участков аннулировали бюллетени для досрочного голосования

В Барнауле на одном из участков аннулировали бюллетени для досрочного голосования

10.09.2017 13:35

Избирательная комиссия аннулировала бюллетени, поданные в ходе досрочного голосования на одном из участков в Барнауле. Причиной стали нарушения в оформлении «досрочки», сообщает представитель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук в своем канале в Telegram «Админресурс».

По данным г-на Андрейчука, аннулированным оказалось досрочное голосование на избирательном участке № 249 (округ № 19) в лицее № 2 в Барнауле. «Как сообщил член окружной избирательной комиссии № 19 Жорж Михайлов, утром 10 сентября при вскрытии 42 конвертов с бюллетенями по досрочному голосованию выяснилось, что на бюллетенях нет печати участковой избирательной комиссии», - написал представитель «Голоса». Это нарушение стало поводом для признания всех бюллетеней недействительными. В соцсетях новость восприняли с воодушевлением, отметив, что при условии продолжения тренда аномально высокий процент явки по «досрочке» в Барнауле может быть нивелирован.

Отметим, что по округу № 19 баллотируются представители КПРФ, «Яблока», ЛДПР, «Единой России» и «Справедливой России» (в порядке, указанном в ГАС «Выборы»). Этот округ можно назвать одним из самых молодых: трем кандидатам еще не исполнился 31 год, самому старшему кандидату – 50 лет.


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Комментарий

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Комментариев 16
Макс

10.09.2017 14:26

Молодец Акимова.Теперь точно ясно,что выборы идут честно.Больше вопросов у меня нет.
ЕР - ЛОХИ ещё и лохуют)))

10.09.2017 14:26

Вскрыть все конверты....
Тяму не хватило - печать и пара подписей членов УИК это ещё в 90-х законом установлено.
Опять Душутка сибирьячка начнёшь визжать вместе с НОД дурочкой в платочке??!!
Анастасия

10.09.2017 14:27

Проблемы возникают, избежать их трудно, но они моментально решаются, а это главное для выборов.
Андрей,адвокат

10.09.2017 14:29

Печально конечно,что так произошло.
СОВЕТ

10.09.2017 14:30

В тюрьму пару-другую таких "организаторов" посадили бы,- глядишь пыл бы досрочновый и подостыл!
Читатель

10.09.2017 14:30

Выборы в этом году во всех регионах организованы нормально. Алтайский край в этом году, благодаря Памфиловой, покажет самую чистую кампанию. Поэтому говорить тут о "непонятных бюллетенях", пожалуй, некорректно.
Лена

10.09.2017 14:30

Мы только за открытые и честные выборы. Голосовать нужно за достойных кандидатов, за тех которые работают на протяжении всех лет, а не тех, которые ведут активную " работу" за неделю до выборов. В течение 5 лет о них не слышно. не поймешь даже , кто от них избирается, то ли дело едро..хорошие кандидаты с определенны опытом и поддержкой
Сеня

10.09.2017 14:32

Тут скорее всего ошибка членов участковый комиссия которые принимали досрочников. Но нам это не страшно, люди идут активно голодать?
А когда и кто родил эти проблемы?

10.09.2017 14:33

Анастасия писал(а):
Проблемы возникают


Демократическим выборам уже за 20 годков.
Сорок раз Законы о выборах единоросы-думцы под себя рихтовали и Всё проблемы возникают у жулья.
Ты бы это, тасиЯ, не скоморошничала бы.
Сене, Сенечке, сынку

10.09.2017 14:35

Сеня, гонорар за опечатку "Люди идут активно голоДать" не получишь.
Сеня ты почему усы сбрил?

10.09.2017 14:37

Сеня писал(а):
люди идут активно голодать


Как тебя понимать АКТИВНО ЧТО))) ГОЛО-давать или ГОЛО-совать. Совсем оххренели со своим групповым глупым тролением.
Ленок))) Это называется агитацией в день выборов!

10.09.2017 14:39

Лена писал(а):
то ли дело едро..хорошие кандидаты с определенны опытом и поддержкой


Уй , ти шалунья))))
Идеалистка

10.09.2017 14:41

Ну опечатка и опечатка. Вы то я смотрю филологический факультет закончили?И единственное место куда вас взяли работать, это строчить коментарии за 15 рублей ?
Краснов

10.09.2017 14:46

Вот,а вы всё продолжаете сочинять сказки про то,что идут нарушения на выборах.
Напечатай номер своей карточки или мобилы

10.09.2017 14:47

Идеалистка писал(а):
коментарии за 15 рублей


я тебе полтинник пришлю, только не лезь со своими идиотскими идеалами, хорошо
ТРОЛЬ контора ЛяППунова стоко платит?

10.09.2017 15:19

Идеалистка писал(а):
это строчить коментарии за 15 рублей ?