В Барнауле на одном из участков аннулировали бюллетени для досрочного голосования

Избирательная комиссия аннулировала бюллетени, поданные в ходе досрочного голосования на одном из участков в Барнауле. Причиной стали нарушения в оформлении «досрочки», сообщает представитель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук в своем канале в Telegram «Админресурс».

По данным г-на Андрейчука, аннулированным оказалось досрочное голосование на избирательном участке № 249 (округ № 19) в лицее № 2 в Барнауле. «Как сообщил член окружной избирательной комиссии № 19 Жорж Михайлов, утром 10 сентября при вскрытии 42 конвертов с бюллетенями по досрочному голосованию выяснилось, что на бюллетенях нет печати участковой избирательной комиссии», - написал представитель «Голоса». Это нарушение стало поводом для признания всех бюллетеней недействительными. В соцсетях новость восприняли с воодушевлением, отметив, что при условии продолжения тренда аномально высокий процент явки по «досрочке» в Барнауле может быть нивелирован.

Отметим, что по округу № 19 баллотируются представители КПРФ, «Яблока», ЛДПР, «Единой России» и «Справедливой России» (в порядке, указанном в ГАС «Выборы»). Этот округ можно назвать одним из самых молодых: трем кандидатам еще не исполнился 31 год, самому старшему кандидату – 50 лет.