К середине голосования явка на выборах в Барнаульскую городскую думу перевалила за 14 %

10.09.2017 16:50
Явка на выборы депутатов Барнаульской городской думы к середине голосования, к 15:00 составила 14,65 %. При этом около 5,6 % избирателей проголосовали досрочно, следует из данных ГАС «Выборы» и источников ИА «Банкфакс».
Всего к указанному времени в Барнауле проголосовали около 75,6 тысяч человек. Наиболее активно избиратели шли на участки округа № 1 (17,37 %). Ниже всего явка на округе № 13 (12,48 %). На обоих округах выдвигаются кандидаты от «парламентской четверки» (КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия») и «Яблока».
Представитель движения «Голос» Станислав Андрейчук сообщает, что в середине дня на некоторых УИКах произошли отключения электричества, которые в том числе затронули участки, оборудованные электронными КОИБами. На одном из участков включилась пожарная сигнализация. «В случае отключения электроэнергии на участке, на котором голосование ведется с использованием КОИБ, голосование проходит в стационарный ящик для голосования. Как и произошло на данных участках», - уточнила в Facebook пресс-секретарь крайизбиркома Татьяна Синолиц.
В целом же выборы проходят относительно спокойно, за исключением разрозненных сообщений о том, что несколько избирателей, решивших отдать свой голос 10 сентября, с удивлением узнали, что уже записаны как проголосовавшие досрочно. Официальных подтверждений этому пока нет.
Добавим, что на выборах в гордуму Бийска к 15:00 проголосовали 14,58 % избирателей. На выборах в горсовет Рубцовска показатель составил 15,92 %. «Рекордсменом» среди всех округов трех городов пока является округ № 6 в Рубцовске. Отметим, что в этих городах не наблюдалось столь высокой явки на досрочное голосование, как в Барнауле.
10.09.2017 17:08
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10.09.2017 17:28
Рассказывает коммунист Дмитрий Ершов:
- После 14 часов было намечено здесь надомное голосование. Комиссия отправилась. Но взяли с собой НЕ урны для голосования, А бюллетени и конверт. В качестве сопровождающиз были наблюдатели от ЛДПР и "Единой России". Вернулись... - лежит пакетом, в пакете конверт, конверт - с проставленными голосами избирателей..... Никто не сознается сейчас. чей это пакет и окуда там взялись бюллетени. Пишем жалобу в избирательную комиссию.+
Соб. инф.
О Генри САН --- скоморохи вы их лЯППуновской конторки))))
10.09.2017 17:39
В Алтайском крае явка избирателей на участки, по данным на 15 часов, составила 18,14%. Больше 20% явка пока только в районах, в городах, где проходят более крупные кампании, на участки пока пришло около 15% избирателей.
Явка в Барнауле к 15 часам дня достигла 14,65%. Почти такой же показатель в Бийске - 14,58%, активнее всего избиратели в Рубцовске, там количество проголосовавших выросло до 15,92%.
ТЕПЕР РЕКЕТИРЫ воякам БУДУТ НЕ СТРАШНЫ - "Пигаря", наконец-то, закрыли.... избавили пехоту от поборов...
По данным ГАС "Выборы", самая большая явка на данный момент среди муниципалитетов в Алейском районе. Там выбирают депутатов районного собрания.+
Напомним, в крае сегодня проходит масштабная кампания по выборам в местные парламенты, будет замещено более 6 тысяч мандатов.
Кроме того, сегодня в крае проходят довыборы по округу №10 в Алтайское Заксобрание. Явка на довыборы почти 24%.
Источник: politsib.ru
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10.09.2017 17:40
10.09.2017 17:46
Ее суть состоит в том, что совершенно посторонний человек приходит на избирательный участок, подходит к «нужному» члену участковой избирательной комиссии подает свой паспорт и получает бюллетень за другого человека, проживающего на избирательном округе, но никогда на выборах не бывавшего. Таким образом, один человек может проголосовать неограниченное количество раз.
10.09.2017 19:10
10.09.2017 20:05