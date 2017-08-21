К середине голосования явка на выборах в Барнаульскую городскую думу перевалила за 14 %

Явка на выборы депутатов Барнаульской городской думы к середине голосования, к 15:00 составила 14,65 %. При этом около 5,6 % избирателей проголосовали досрочно, следует из данных ГАС «Выборы» и источников ИА «Банкфакс».

Всего к указанному времени в Барнауле проголосовали около 75,6 тысяч человек. Наиболее активно избиратели шли на участки округа № 1 (17,37 %). Ниже всего явка на округе № 13 (12,48 %). На обоих округах выдвигаются кандидаты от «парламентской четверки» (КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия») и «Яблока».

Представитель движения «Голос» Станислав Андрейчук сообщает, что в середине дня на некоторых УИКах произошли отключения электричества, которые в том числе затронули участки, оборудованные электронными КОИБами. На одном из участков включилась пожарная сигнализация. «В случае отключения электроэнергии на участке, на котором голосование ведется с использованием КОИБ, голосование проходит в стационарный ящик для голосования. Как и произошло на данных участках», - уточнила в Facebook пресс-секретарь крайизбиркома Татьяна Синолиц.

В целом же выборы проходят относительно спокойно, за исключением разрозненных сообщений о том, что несколько избирателей, решивших отдать свой голос 10 сентября, с удивлением узнали, что уже записаны как проголосовавшие досрочно. Официальных подтверждений этому пока нет.

Добавим, что на выборах в гордуму Бийска к 15:00 проголосовали 14,58 % избирателей. На выборах в горсовет Рубцовска показатель составил 15,92 %. «Рекордсменом» среди всех округов трех городов пока является округ № 6 в Рубцовске. Отметим, что в этих городах не наблюдалось столь высокой явки на досрочное голосование, как в Барнауле.