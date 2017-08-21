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Главная Лента новостей К середине голосования явка на выборах в Барнаульскую городскую думу перевалила за 14 %

К середине голосования явка на выборах в Барнаульскую городскую думу перевалила за 14 %

10.09.2017 16:50

Явка на выборы депутатов Барнаульской городской думы к середине голосования, к 15:00 составила 14,65 %. При этом около 5,6 % избирателей проголосовали досрочно, следует из данных ГАС «Выборы» и источников ИА «Банкфакс».

Всего к указанному времени в Барнауле проголосовали около 75,6 тысяч человек. Наиболее активно избиратели шли на участки округа № 1 (17,37 %). Ниже всего явка на округе № 13 (12,48 %). На обоих округах выдвигаются кандидаты от «парламентской четверки» (КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия») и «Яблока».

Представитель движения «Голос» Станислав Андрейчук сообщает, что в середине дня на некоторых УИКах произошли отключения электричества, которые в том числе затронули участки, оборудованные электронными КОИБами. На одном из участков включилась пожарная сигнализация. «В случае отключения электроэнергии на участке, на котором голосование ведется с использованием КОИБ, голосование проходит в стационарный ящик для голосования. Как и произошло на данных участках», - уточнила в Facebook пресс-секретарь крайизбиркома Татьяна Синолиц.

В целом же выборы проходят относительно спокойно, за исключением разрозненных сообщений о том, что несколько избирателей, решивших отдать свой голос 10 сентября, с удивлением узнали, что уже записаны как проголосовавшие досрочно. Официальных подтверждений этому пока нет.

Добавим, что на выборах в гордуму Бийска к 15:00 проголосовали 14,58 % избирателей. На выборах в горсовет Рубцовска показатель составил 15,92 %. «Рекордсменом» среди всех округов трех городов пока является округ № 6 в Рубцовске. Отметим, что в этих городах не наблюдалось столь высокой явки на досрочное голосование, как в Барнауле.


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Комментарий

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Комментариев 13
Макс

10.09.2017 17:08

Хорошая явка. А когда результаты будут?
Наталья Валикова

10.09.2017 17:10

Достойные нынче кандидаты у ер. Надеюсь,что все пройдут.
Анастасия

10.09.2017 17:14

Отличный результат, видно, что народ вырос в плане политической культуры
Генри

10.09.2017 17:14

Население идет голосовать. Напор есть, кандидаты тоже. Теперь главное, чтобы горожане сделали правильный выбор!
САН

10.09.2017 17:15

Люди находят время ,голосуют и это главное. Осталось совсем немного до конца голосования.
гость

10.09.2017 17:24

Хорошая явка - это 50% как минимум. Все остальное - полная лажа.
Нас@рать!

10.09.2017 17:26

Скоро объявят что победила нужная партия и нужные кандидаты. Уррра товарищи!!!
Кощей:- Утка в зайце... Яйцо в утке... иголка в яйце))))

10.09.2017 17:28

Почти детективная история произошла сегодня на барнаульском избирательном участке № 179 (улица Эмилии Алексеевой, 84).

Рассказывает коммунист Дмитрий Ершов:

- После 14 часов было намечено здесь надомное голосование. Комиссия отправилась. Но взяли с собой НЕ урны для голосования, А бюллетени и конверт. В качестве сопровождающиз были наблюдатели от ЛДПР и "Единой России". Вернулись... - лежит пакетом, в пакете конверт, конверт - с проставленными голосами избирателей..... Никто не сознается сейчас. чей это пакет и окуда там взялись бюллетени. Пишем жалобу в избирательную комиссию.+

Соб. инф.


О Генри САН --- скоморохи вы их лЯППуновской конторки))))
Дружно пришла к урнам Олейская бронекопытная на конной тяге

10.09.2017 17:39


В Алтайском крае явка избирателей на участки, по данным на 15 часов, составила 18,14%. Больше 20% явка пока только в районах, в городах, где проходят более крупные кампании, на участки пока пришло около 15% избирателей.

Явка в Барнауле к 15 часам дня достигла 14,65%. Почти такой же показатель в Бийске - 14,58%, активнее всего избиратели в Рубцовске, там количество проголосовавших выросло до 15,92%.

ТЕПЕР РЕКЕТИРЫ воякам БУДУТ НЕ СТРАШНЫ - "Пигаря", наконец-то, закрыли.... избавили пехоту от поборов...



По данным ГАС "Выборы", самая большая явка на данный момент среди муниципалитетов в Алейском районе. Там выбирают депутатов районного собрания.+

Напомним, в крае сегодня проходит масштабная кампания по выборам в местные парламенты, будет замещено более 6 тысяч мандатов.

Кроме того, сегодня в крае проходят довыборы по округу №10 в Алтайское Заксобрание. Явка на довыборы почти 24%.

Источник: politsib.ru









































































































Актуально
































коренной житель

10.09.2017 17:40

Чудес не бывает, выборы в Алтайском крае провалены.
ТЯНЕМ явку и результаты "веером"

10.09.2017 17:46

На УИК города - высока вероятность использования незаконной избирательной технологии «веерное голосование».
Ее суть состоит в том, что совершенно посторонний человек приходит на избирательный участок, подходит к «нужному» члену участковой избирательной комиссии подает свой паспорт и получает бюллетень за другого человека, проживающего на избирательном округе, но никогда на выборах не бывавшего. Таким образом, один человек может проголосовать неограниченное количество раз.
Неголосующий

10.09.2017 19:10

Вот дармоеды, причем от всех партий и во всех городах и сёлах, всех бы вас на Дальний Восток...гектары осваивать...красных, жёлтых, синих....
Федор

10.09.2017 20:05

Явка, никакая. Чихал народ, на нынешние выборы.