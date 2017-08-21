Смятые автомобили разбросало по трассе после лобового столкновения под Белокурихой

Одно из пострадавших авто

10 сентября 2017 года во второй половине дня на трассе направлением Белокуриха - Смоленское произошла авария с участием двух иномарок. В результатет один из водителей серьезно пострадал, его увезли в больницу, сообщили участники групп «Инцидент Бийск» и Barnaul22 «ВКонтакте».

Со слов очевидцев дорожно-транспортного происществия, инцидент случился около 17:00 на автодороге направлением Белокуриха - Бийск (перекресток перед селом Старая Белокуриха). В лобовом столкновении пострадали автомобили Mitsubishi Pajero и Merсedes. Свидетели происшествия утверждают, что виновником стал водитель Merсedes, который на перекрестке должен был уступить внедорожнику, однако он не стал ждать и выехал навстречу.

В результате удар оказался таким сильным, что машины разбросало по разным сторонам дороги. Водителя Mitsubishi с серьезными травмами увезли в больницу. Водитель Merсedes и его пассажиры отделались ушибами, от госпитализации они отказались.