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Главная Лента новостей Смятые автомобили разбросало по трассе после лобового столкновения под Белокурихой

Смятые автомобили разбросало по трассе после лобового столкновения под Белокурихой

11.09.2017 09:18

Одно из пострадавших авто
Одно из пострадавших авто

10 сентября 2017 года во второй половине дня на трассе направлением Белокуриха - Смоленское произошла авария с участием двух иномарок. В результатет один из водителей серьезно пострадал, его увезли в больницу, сообщили участники групп «Инцидент Бийск» и Barnaul22 «ВКонтакте».

Со слов очевидцев дорожно-транспортного происществия, инцидент случился около 17:00 на автодороге направлением Белокуриха - Бийск (перекресток перед селом Старая Белокуриха). В лобовом столкновении пострадали автомобили Mitsubishi Pajero и Merсedes. Свидетели происшествия утверждают, что виновником стал водитель Merсedes, который на перекрестке должен был уступить внедорожнику, однако он не стал ждать и выехал навстречу.

В результате удар оказался таким сильным, что машины разбросало по разным сторонам дороги. Водителя Mitsubishi с серьезными травмами увезли в больницу. Водитель Merсedes и его пассажиры отделались ушибами, от госпитализации они отказались.

Фото: «Инцидент Бийск» «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 3
Вспышки на солнце...

11.09.2017 09:23

Никто не хотел уступать -крутые на иномарах одетые в кредит.
На дороге утром рано

11.09.2017 10:05

повстречались два барана
Вспышки...

11.09.2017 10:42

Ога!.. Никто не хотел умирать ))))))