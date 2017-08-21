Автомобилисты обнаружили на алтайской трассе погибшего 30-летнего путника

10 сентября рано утром в Завьяловском районе Алтайского края на автодороге обнаружили тело молодого мужчины, которого сбила машина. Виновник происшествия с места аварии скрылся, информирует сообщество Barnaul22 «ВКонтакте».

Правоохранители установили, что инцидент случился в 5:56 на 116-м км дороги направлением Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка. Погибшим оказался 30-летний местный житель, который шел по краю проезжей части попутно направлению движения из села Завьялово в село Гилевка. Неизвестный на неустановленном автомобиле сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда «скорой помощи». В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП, а также разыскивает виновника аварии. Обстоятельства произошедшего пока еще устанавливаются.