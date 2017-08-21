На Алтае беременная женщина ограбила пожилую подругу

Чемальский районный суд признал виновной 48-летнюю жительницу Алтайского края, которая украла у доверившейся ей пенсионерки ювелирные изделия и продукты. На момент оглашения приговора женщина была беременна, из-за чего наказание ей смягчили, сообщается на сайте прокуратуры региона.

В суде установлено, что в январе 2017 года женщина увидела на улице Чемала престарелую женщину и предложила «подлечить» ее. Пенсионерка отказалась от «щедрого» предложения, но 48-летняя женщина и не думала оставлять ее в покое. Через некоторое время она увидела, в какой дом зашла пожилая собеседница и проследовала за ней. Оказавшись внутри, преступница поняла, что жертва уснула, и похитила ювелирные изделия и продукты питания на сумму более 7 тысяч рублей. После этого она скрылась с места совершения преступления.

Вскоре личность злоумышленницы установили. Ей предъявили обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 58 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище). Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств нахождение на иждивении осужденной малолетнего ребенка, ее беременность, возмещение причиненного преступлением ущерба, и назначил ей наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года два месяца. Приговор вступил в законную силу.