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Главная Лента новостей Алтайский тракторист разбился, возвращаясь домой после рабочего дня

Алтайский тракторист разбился, возвращаясь домой после рабочего дня

11.09.2017 14:30

Обнаруженный за дорогой трактор
Обнаруженный за дорогой трактор

10 сентября вечером в Шебалинском районе Республики Алтай врачи «скорой помощи» пытались спасти жизнь 65-летнему местному жителю, который попал в аварию. Несмотря на усилия медиков, выжить мужчине не удалось, информирует пресс-служба ГУ МВД по РА.

В полиции уточнили, что авария произошла около 20:15 на 10-м км автодороги направлением Актел — Камай. Пожилой мужчина, проживающий в селе Камай, возвращался на тракторе «МТЗ-82» к себе домой. На указанном участке пути он не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, после чего трактор отбросило на дерево. В результате происшествия водитель получил серьезные травмы, от которых он скончался в автомобиле «скорой помощи» по пути в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: ГУ МВД по РА

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Комментарий

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Комментариев 1
Верх - Апшуяхтинец

11.09.2017 15:48

Видать домой на камайский маральник поднимался... Мир праху его.