Председатель крайизбиркома призвала СМИ не торопиться с интерпретацией барнаульской «досрочки»

11.09.2017 16:29
Средняя явка в единый день голосования в Алтайском крае 10 сентября на муниципальных выборах составила 24,25 %. Несмотря на скромные на первый взгляд цифры, председатель крайизбиркома Ирина Акимова сочла их «достаточно достойными». Между тем глава комиссии отдельно охарактеризовала два скандальных эпизода, случившихся на выборах в Барнаульскую гордуму.
11 сентября в ходе пресс-конференции, посвященной единому дню голосования, председатель КИК Ирина Акимова подвела первые итоги завершившейся выборной кампании. По ее словам, пока избирком не готов дать полную картину по всем муниципальным кампаниям (всего разыгрывалось чуть более 6 тысяч мандатов), однако результатами выборов представительных органов по шести городам (Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, Яровое), а также районам КИК располагает. Всего здесь было замещено 978 мандатов. Из них 712 отошло в пользу «Единой России», 107 мест получили самовыдвиженцы, 85 мандатов достались КПРФ, 45 - «Справедливой России», 20 — ЛДПР. Еще пять мандатов неожиданно получила «Партия пенсионеров за социальную справедливость». Речь идет о Поспелихинском райсобрании депутатов.
Отдельно г-жа Акимова остановилась на многочисленных сообщениях о якобы допущенных в день выборов нарушениях в Барнауле по выборам местной думы. По ее словам, можно пока говорить только о двух фактах, однако считать их нарушениями неверно. На участке № 249 КОИБы отказались принимать отдельные бюллетени. Речь шла о проголосовавших досрочно. В момент опускания бумаги появлялась надпись: «Бюллетень неустановленной формы» (НУФ), и машина его возвращала назад. «Действительно, на этих бюллетенях в положенном месте отсутствовала печать комиссии. Речь идет о 44 экземплярах. При этом комиссия действовала совершенно верно. Она согласно методическим указаниям признала их НУФ», - пояснила председатель крайизбиркома. Таким образом Ирина Акимова дала понять, что не видит почвы для каких-то обвинений о предвзятости в адрес избиркома. Тем не менее она пообещала разобраться, как стала возможна такая ситуация, что часть бюллетеней осталась без печати УИКа.
Другая история, на которой остановилась спикер, связана с УИК № 203. Здесь в течение дня одним из наблюдателей было установлено, что четыре разных человека, придя 10 сентября на участок, нашли себя в списке для досрочно проголосовавших. На место для выяснения причин инцидента съехались эмиссар ЦИК Александр Кинев и представитель крайизбиркома от КПРФ Андрей Кривов. Кроме того, были вызваны сотрудники полиции, которые провели опрос членов комиссии. В настоящее время материалы направлены для исследования правоохранителям, пояснила Ирина Акимова. Тем не менее эта ситуация не повлияла на итоги выборов по данному УИКу, но была обозначена как «недопустимая оплошность» председателем крайизбиркома. «Мы в ближайшее время, думаю, дадим профессиональную оценку своим коллегам из данной комиссии», - анонсировала возможные санкции к членам УИК г-жа Акимова.
В то же время Ирина Акимова нарочито не стала говорить об общем вкладе «досрочки» в итоговое голосование в Барнауле. Пи этом спикер отказалась сопоставлять количество заранее проголосовавших в краевом центре с другими субъектами РФ. Председатель КИК настаивала, что данные, которые ранее фигурировали в прессе, еще могут быть скорректированы.Также высокие цифры в Барнауле (порядка 6 %) она по традиции объяснила доступностью «досрочки» и отсутствием необходимости ехать за бюллетенями в ТИК.
Кстати, по данным крайизбиркома, на всех 251 избирательном участке в Барнауле был проведен отдельный подсчет голосов по «досрочке». Однако пока сводными данными КИК не располагает, следовательно интерпретировать их не может. Согласно данным движения «Голос», количество проголосовавших за ЕР в Барнауле может составлять не менее 65 % при общем уровне поддержки в 49,5 %. Более того, на ряде УИКов и вовсе уровень поддержки «партии власти» среди досрочников зашкаливал до 85 %.
Особо Ирина Акимова отметила, что жалоб и обращений в Барнауле по поводу подсчета голосов комиссиями после 20:00 воскресенья не поступало. Правда, при этом партии не очень активно использовали наблюдателей. Всего было задействовано в данном статусе 367 человек. Между тем политобъединения сполна реализовали возможность направить на участки членов комиссии с правом совещательного голоса. Всего их было около 700, из них, например, 52 представляли «Яблоко». Еще около 240 наблюдателей задействовали кандидаты-одномандатники.
Добавим, итоговый расклад по всем типам выборов в Алтайском крае, включая уровень сельских поселений, будет известен к середине недели.
11.09.2017 16:44
11.09.2017 16:45
11.09.2017 17:04
11.09.2017 17:10
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Эти 4 человека пришли голосовать, поэтому нашли себя в списке для досрочно проголосовавших , поэтому и инцидент вышел наружу….
А сколько интересно таких жителей, которые не ходили голосовать, но значатся в списках проголосовавших досрочно….
Вот теперь понятно, почему ходили ходоки по домам с вопросом "а вы пойдете голосовать ?"…
11.09.2017 17:11
Выдали бюллетни.
Показали урну.
Дали подписать открепительные удостоверения с причиной ("не могу проголосовать, так как буду на картошке", "не могу проголосовать так как ложусь в больницу на обследование", ну и так далее...)
Сказали что "галочку" рисовать у ЕДИНОРОССОВ.
И проконтролировали сброс бюллетней.
Один плюс - у меня сегодня лишний выходной "по указанной причине".
Один минус - "совесть болит" и накатывает "безнадега" от творимого чиновниками беспредела.
БИЙСК. ОДНА ИЗ ШКОЛ.
11.09.2017 17:11
11.09.2017 17:13
Позор на всю страну устроили и делают вид, что всё ок.
Посмотрим, сбудутся ли обещания ЦИКа аннулировать результаты с тех участков, где проценты на досрочке на 15-20 и более процентов отличаются от результатов в день голосования.
Мой прогноз, что опять закроют глазки лапками и сделают вид, что так и надо.
11.09.2017 17:25
Оценочное суждение конечно)
11.09.2017 17:29
О себе: Был - честно! возглавлял УИК, был членом ТИК, Наблюдателем ... организатором, представителем. А ты хто такой?
11.09.2017 17:30
11.09.2017 17:32
11.09.2017 17:36
как выпускник - отличник Вылковской сш, плюс из прокурорских, он "стойку" по ветру держит -ушлый значит.
11.09.2017 18:02
Алтайское отделение «Голоса» проанализировало итоговые данные 87 УИКов на выборах гордумы Барнаула. Оказалось, что при общем результате списка «ЕР» 51,2%, на досрочном голосовании за «партию власти» проголосовали 73,8%, сообщил глава реготделения ассоциации Станислав Андрейчук в фейсбуке.
При этом в сам день голосования единороссов поддержали только 43% пришедших на участки. Существенно отличаются и результаты оппозиции. Если 10 сентября за КПРФ проголосовали 19,9% (по подсчетам «Голоса» с 87 УИКов), то на «досрочке» коммунисты получили 8,1%.
«То есть результаты ЕР на досрочном в 1,7 раз выше чем в Единый день голосования, — уточнил Андрейчук. — Всего же досрочно проголосовало 28,4% от числа принявших участие в выборах в Барнаульскую городскую Думу. По Бийску и Рубцовску эта цифра соответственно 6,5% и 5,6%».
Тайга.инфо писала об аномально высокой явке на досрочном голосовании в Барнауле. Оппозиция грозила не признать выборы, если явка на «досрочке» превысит 5%. Этот показатель был существенно превышен. Коммунисты готовят протестный митинг.
Проголосовавшим за «ЕР» также обещали бесплатную шаурму и возможность поучаствовать в розыгрыше Iphone 7.
В общей сложности после подсчета 100% бюллетеней «ЕР» получила на скандальных барнаульских выборах 49,58% голосов по списку. КПРФ — 16,43, ЛДПР — 13,01%, «Справедливая Россия» — 12,83%. «Яблоко» не преодолело пятипроцентный барьер с 4,01% голосов. При этом кандидаты единороссов получают 19 из 20 мандатов на округах.
11.09.2017 18:31
Может, это только в нашем, Октябрьском районе, избирательная комиссия не посчитала нужным оповестить электорат?
11.09.2017 18:38
да нет, по всей стране такая хрень, устроенная технологами ПЖиВа
11.09.2017 19:21
!
Внесистемщики,типо поноса и огрызка,просрали выборы в чистую,что не может не радовать!
Тут ни какой Голос не поможет,-мы другие,не любят у нас в Сибири розовых,голубых,предателей и либорастов!
11.09.2017 19:30
Не ожидал от тебя такого!
11.09.2017 19:31
11.09.2017 19:36
11.09.2017 20:12
«За последнее время мы провели очень большую работу в Рубцовске. Я считаю, что мы действительно были той силой, которая помогала людям, а не просто раздавала обещания. Все это, конечно, повлияло на результаты голосования. А в Бийске ключевую роль, на мой взгляд, сыграло то, что от нашей партии выдвинулись очень известные в городе общественники – Константин Шебалин, Евгений Корчагин. Люди устали от той власти, что сейчас нет, они готовы к переменам, за это они и проголосовали.
Думаю, что если бы не досрочное голосование в Барнауле, то мы бы и здесь набрали не менее 25 процентов, по крайней мере, именно такие данные нам показывали экзит-поллы. «Досрочка» спасла «Единую Россию» в Барнауле.
ЕР сдала позиции сразу в двух городах края. Это показатель кризиса власти не столько на этих территориях, сколько показатель кризиса власти в крае, недоверия к ней», - сказала Прусакова.
11.09.2017 20:28
11.09.2017 20:34
11.09.2017 20:35
Купите с горя агрегат!
http://polkg.ru/catalog/pivovarenie/
11.09.2017 20:37
Общественная организация «В защиту прав избирателей «Голос» сделала предварительный анализ итогов досрочного голосования на выборах в Барнаульскую гордуму, пишет altapress.ru. Так, по данным, полученным из колл-центра с 87 избирательных участков. Этой информацией поделился в соцсети руководитель регионального отделения «Голоса» Станислав Андрейчук.
По данным Крайизбиркома, на этих выборах в день голосования было выдано 70 717 бюллетеней в помещениях, 3 895 вне помещений и 28 253 бюллетеня выданы досрочно. Явка составила чуть меньше 20%. Всего же досрочно проголосовало 28,4% от числа принявших участие в выборах в Барнаульскую городскую Думу (это уже по данным ГАС «Выборы»). По Бийску и Рубцовску эта цифра соответственно 6,5% и 5,6%.
Как сообщил Андрейчук, данные итоговых протоколов по этим 87 проанализированным участкам таковы:
ЕР - 51,2%,
КПРФ - 16,7%,
ЛДПР - 13,5%,
СР - 12,6%,
Яблоко - 4,6%,
Патриоты России - 1,4%.
По данным «Голоса», 10 сентября на этих участках проголосовали следующим образом:
ЕР - 43%,
КПРФ - 19,9%,
ЛДПР - 15,2%,
СР - 14,8%,
Яблоко - 5,5%,
Патриоты России - 1,6%.
А по досрочному голосованию в «Голосе» насчитали:
ЕР - 73,8%,
КПРФ - 8,1%,
ЛДПР - 8,8%,
СР - 6,7%,
Яблоко - 1,9%,
Патриоты России - 0,7%.
То есть результаты ЕР на досрочном в 1,7 раз выше чем в единый день голосования.
Хотелось бы понять, какие показатели являются критическими и влекут за собой аннулирование результатов досрочного голосования.
11.09.2017 20:40
не переживай ))) Твоё отменное перо-блогеры здешние знают.... Я так - особливо)))
11.09.2017 21:09
11.09.2017 21:12
11.09.2017 21:12
11.09.2017 21:26