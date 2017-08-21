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Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

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Главная Лента новостей Председатель крайизбиркома призвала СМИ не торопиться с интерпретацией барнаульской «досрочки»

Председатель крайизбиркома призвала СМИ не торопиться с интерпретацией барнаульской «досрочки»

11.09.2017 16:29

Средняя явка в единый день голосования в Алтайском крае 10 сентября на муниципальных выборах составила 24,25 %. Несмотря на скромные на первый взгляд цифры, председатель крайизбиркома Ирина Акимова сочла их «достаточно достойными». Между тем глава комиссии отдельно охарактеризовала два скандальных эпизода, случившихся на выборах в Барнаульскую гордуму.

11 сентября в ходе пресс-конференции, посвященной единому дню голосования, председатель КИК Ирина Акимова подвела первые итоги завершившейся выборной кампании. По ее словам, пока избирком не готов дать полную картину по всем муниципальным кампаниям (всего разыгрывалось чуть более 6 тысяч мандатов), однако результатами выборов представительных органов по шести городам (Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, Яровое), а также районам КИК располагает. Всего здесь было замещено 978 мандатов. Из них 712 отошло в пользу «Единой России», 107 мест получили самовыдвиженцы, 85 мандатов достались КПРФ, 45 - «Справедливой России», 20 — ЛДПР. Еще пять мандатов неожиданно получила «Партия пенсионеров за социальную справедливость». Речь идет о Поспелихинском райсобрании депутатов.

Отдельно г-жа Акимова остановилась на многочисленных сообщениях о якобы допущенных в день выборов нарушениях в Барнауле по выборам местной думы. По ее словам, можно пока говорить только о двух фактах, однако считать их нарушениями неверно. На участке № 249 КОИБы отказались принимать отдельные бюллетени. Речь шла о проголосовавших досрочно. В момент опускания бумаги появлялась надпись: «Бюллетень неустановленной формы» (НУФ), и машина его возвращала назад. «Действительно, на этих бюллетенях в положенном месте отсутствовала печать комиссии. Речь идет о 44 экземплярах. При этом комиссия действовала совершенно верно. Она согласно методическим указаниям признала их НУФ», - пояснила председатель крайизбиркома. Таким образом Ирина Акимова дала понять, что не видит почвы для каких-то обвинений о предвзятости в адрес избиркома. Тем не менее она пообещала разобраться, как стала возможна такая ситуация, что часть бюллетеней осталась без печати УИКа.

Другая история, на которой остановилась спикер, связана с УИК № 203. Здесь в течение дня одним из наблюдателей было установлено, что четыре разных человека, придя 10 сентября на участок, нашли себя в списке для досрочно проголосовавших. На место для выяснения причин инцидента съехались эмиссар ЦИК Александр Кинев и представитель крайизбиркома от КПРФ Андрей Кривов. Кроме того, были вызваны сотрудники полиции, которые провели опрос членов комиссии. В настоящее время материалы направлены для исследования правоохранителям, пояснила Ирина Акимова. Тем не менее эта ситуация не повлияла на итоги выборов по данному УИКу, но была обозначена как «недопустимая оплошность» председателем крайизбиркома. «Мы в ближайшее время, думаю, дадим профессиональную оценку своим коллегам из данной комиссии», - анонсировала возможные санкции к членам УИК г-жа Акимова.

В то же время Ирина Акимова нарочито не стала говорить об общем вкладе «досрочки» в итоговое голосование в Барнауле. Пи этом спикер отказалась сопоставлять количество заранее проголосовавших в краевом центре с другими субъектами РФ. Председатель КИК настаивала, что данные, которые ранее фигурировали в прессе, еще могут быть скорректированы.Также высокие цифры в Барнауле (порядка 6 %) она по традиции объяснила доступностью «досрочки» и отсутствием необходимости ехать за бюллетенями в ТИК.

Кстати, по данным крайизбиркома, на всех 251 избирательном участке в Барнауле был проведен отдельный подсчет голосов по «досрочке». Однако пока сводными данными КИК не располагает, следовательно интерпретировать их не может. Согласно данным движения «Голос», количество проголосовавших за ЕР в Барнауле может составлять не менее 65 % при общем уровне поддержки в 49,5 %. Более того, на ряде УИКов и вовсе уровень поддержки «партии власти» среди досрочников зашкаливал до 85 %.

Особо Ирина Акимова отметила, что жалоб и обращений в Барнауле по поводу подсчета голосов комиссиями после 20:00 воскресенья не поступало. Правда, при этом партии не очень активно использовали наблюдателей. Всего было задействовано в данном статусе 367 человек. Между тем политобъединения сполна реализовали возможность направить на участки членов комиссии с правом совещательного голоса. Всего их было около 700, из них, например, 52 представляли «Яблоко». Еще около 240 наблюдателей задействовали кандидаты-одномандатники.

Добавим, итоговый расклад по всем типам выборов в Алтайском крае, включая уровень сельских поселений, будет известен к середине недели.

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Комментарий

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Комментариев 29
ВЫВОД:

11.09.2017 16:44

АКИМОВА-НЕДОПУСТИМАЯ ОПЛОШНОСТЬ!
и ПОДВЕДЁМ ЧЕРТУ!!!

11.09.2017 16:45

ВЫВОД: писал(а):
АКИМОВА-НЕДОПУСТИМАЯ ОПЛОШНОСТЬ
Выводу

11.09.2017 17:04

Сам бы попробовал хоть один раз отработать на выборах, а потом бы делал выводы...
Переживающий

11.09.2017 17:10

Другая история, на которой остановилась спикер, связана с УИК № 203. Здесь в течение дня одним из наблюдателей было установлено, что четыре разных человека, придя 10 сентября на участок, нашли себя в списке для досрочно проголосовавших. – из статьи.
- - - - - - - -
Эти 4 человека пришли голосовать, поэтому нашли себя в списке для досрочно проголосовавших , поэтому и инцидент вышел наружу….
А сколько интересно таких жителей, которые не ходили голосовать, но значатся в списках проголосовавших досрочно….
Вот теперь понятно, почему ходили ходоки по домам с вопросом "а вы пойдете голосовать ?"…
ДОСРОЧНИК!

11.09.2017 17:11

Пришли к нам в школу Господа с Администрации с урнами.
Выдали бюллетни.
Показали урну.
Дали подписать открепительные удостоверения с причиной ("не могу проголосовать, так как буду на картошке", "не могу проголосовать так как ложусь в больницу на обследование", ну и так далее...)
Сказали что "галочку" рисовать у ЕДИНОРОССОВ.
И проконтролировали сброс бюллетней.
Один плюс - у меня сегодня лишний выходной "по указанной причине".
Один минус - "совесть болит" и накатывает "безнадега" от творимого чиновниками беспредела.
БИЙСК. ОДНА ИЗ ШКОЛ.
Андрей

11.09.2017 17:11

Информация появилась. По итогам выборов 10 губернаторов в отставку отправят. Интересно, а как с нашим? Явка-то у нас просто жуть. Да и досрочное голосование супер.
Альба

11.09.2017 17:13

Смешно призывать "не делать выводы", когда все over 30 тысяч досрочников прекрасно знают, кто их загонял на участки и тряс за ворот, требуя привести по 5 " сторонников" ЕР.
Позор на всю страну устроили и делают вид, что всё ок.
Посмотрим, сбудутся ли обещания ЦИКа аннулировать результаты с тех участков, где проценты на досрочке на 15-20 и более процентов отличаются от результатов в день голосования.
Мой прогноз, что опять закроют глазки лапками и сделают вид, что так и надо.
кум

11.09.2017 17:25

Г-же Акимовой я бы посоветовал добровольную отставку, так хоть лицо сохранит. То, что произошло с досрочкой в АК даже в 100%-тно пропагандонском шоу Соловьева-Шапиро открыто назвали уголовным преступлением причем представители ВСЕХ партий(кроме ЕР ессссно). Сам Соловейка призывал всех причастных посадить. Это какбэ сигнальчик нехороший из столицы прилетел. В преддверие выборов Путина на новый срок ему может потребоваться жертвенный агнец из региона - показать справедливость и заботу так сказать?
Оценочное суждение конечно)
А скоко ты отработал, и всё на фальсификации результатов?

11.09.2017 17:29

Выводу писал(а):
Сам бы попробовал хоть один раз отработать на выборах



О себе: Был - честно! возглавлял УИК, был членом ТИК, Наблюдателем ... организатором, представителем. А ты хто такой?
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

11.09.2017 17:30

Альбе. Этот позор продолжается много лет.Карлина убирать не будут он нужный губернатор.
Заготовочка едирогих с бородой.

11.09.2017 17:32

Переживающий писал(а):
"а вы пойдете голосовать ?"…
И, безусловно,

11.09.2017 17:36

Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород писал(а):
не будут он нужный губернатор.


как выпускник - отличник Вылковской сш, плюс из прокурорских, он "стойку" по ветру держит -ушлый значит.
Тайга-Инфо для особо заумных Мгер- тролликов

11.09.2017 18:02

Результат «Единой России» на досрочном голосовании в Барнауле оказался почти в два раза выше, чем процент партии 10 сентября. Напомним, что досрочно проголосовала треть всех избирателей.

Алтайское отделение «Голоса» проанализировало итоговые данные 87 УИКов на выборах гордумы Барнаула. Оказалось, что при общем результате списка «ЕР» 51,2%, на досрочном голосовании за «партию власти» проголосовали 73,8%, сообщил глава реготделения ассоциации Станислав Андрейчук в фейсбуке.

При этом в сам день голосования единороссов поддержали только 43% пришедших на участки. Существенно отличаются и результаты оппозиции. Если 10 сентября за КПРФ проголосовали 19,9% (по подсчетам «Голоса» с 87 УИКов), то на «досрочке» коммунисты получили 8,1%.

«То есть результаты ЕР на досрочном в 1,7 раз выше чем в Единый день голосования, — уточнил Андрейчук. — Всего же досрочно проголосовало 28,4% от числа принявших участие в выборах в Барнаульскую городскую Думу. По Бийску и Рубцовску эта цифра соответственно 6,5% и 5,6%».

Тайга.инфо писала об аномально высокой явке на досрочном голосовании в Барнауле. Оппозиция грозила не признать выборы, если явка на «досрочке» превысит 5%. Этот показатель был существенно превышен. Коммунисты готовят протестный митинг.

Проголосовавшим за «ЕР» также обещали бесплатную шаурму и возможность поучаствовать в розыгрыше Iphone 7.

В общей сложности после подсчета 100% бюллетеней «ЕР» получила на скандальных барнаульских выборах 49,58% голосов по списку. КПРФ — 16,43, ЛДПР — 13,01%, «Справедливая Россия» — 12,83%. «Яблоко» не преодолело пятипроцентный барьер с 4,01% голосов. При этом кандидаты единороссов получают 19 из 20 мандатов на округах.
Владимир Ильич

11.09.2017 18:31

Раньше перед выборами в почтовом ящике всегда лежало адресное приглашение, в котором указывался адрес избирательного участка и время голосования.
Может, это только в нашем, Октябрьском районе, избирательная комиссия не посчитала нужным оповестить электорат?
Ильичу

11.09.2017 18:38

Владимир Ильич писал(а):
Может, это только в нашем, Октябрьском районе, избирательная комиссия не посчитала нужным оповестить электорат?


да нет, по всей стране такая хрень, устроенная технологами ПЖиВа
Кyм

11.09.2017 19:21

Конторка,с названием "Голос", финансируется Госдепом Пенддосстана,и ей вере-как Новой газете-в клозете
!
Внесистемщики,типо поноса и огрызка,просрали выборы в чистую,что не может не радовать!
Тут ни какой Голос не поможет,-мы другие,не любят у нас в Сибири розовых,голубых,предателей и либорастов!
ТАО

11.09.2017 19:30

Кум,а ты оказываеттсо,засранный казачёк,программу Соловьёва под одеялом в тихужку смотришь!
Не ожидал от тебя такого!
Уймись, придурок, не шарь под "кума" -17-25

11.09.2017 19:31

Кyм писал(а):
,типо поноса и огрызка
это пидарок баба Шура Рубанок

11.09.2017 19:36

гадит не первый месяц под чужими именами как в 19.21 и 19.30. И лайки сам себе накручивает. Местное говно, работающее на розжиге у редакции БФ.
МГЕР колекам для вечернего чтива

11.09.2017 20:12

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова считает, что результаты голосования 10 сентября в Бийске и Рубцовске показывают реальный расклад политических сил в крае. Напомним, в двух городах коммунисты буквально догнали «Единую Россию» по голосованию за партийные списки. Результаты выборов Прусакова прокомментировала «ПОЛИТСИБРУ».

«За последнее время мы провели очень большую работу в Рубцовске. Я считаю, что мы действительно были той силой, которая помогала людям, а не просто раздавала обещания. Все это, конечно, повлияло на результаты голосования. А в Бийске ключевую роль, на мой взгляд, сыграло то, что от нашей партии выдвинулись очень известные в городе общественники – Константин Шебалин, Евгений Корчагин. Люди устали от той власти, что сейчас нет, они готовы к переменам, за это они и проголосовали.

Думаю, что если бы не досрочное голосование в Барнауле, то мы бы и здесь набрали не менее 25 процентов, по крайней мере, именно такие данные нам показывали экзит-поллы. «Досрочка» спасла «Единую Россию» в Барнауле.

ЕР сдала позиции сразу в двух городах края. Это показатель кризиса власти не столько на этих территориях, сколько показатель кризиса власти в крае, недоверия к ней», - сказала Прусакова.
СР - Вакаев подитожил:

11.09.2017 20:28

«Самая главная проблема, с которой приходится сталкиваться на выборах, даже не административный ресурс, а пассивность людей, которая ведет к низкой явке. Она падает из года в год. Это говорит о тяжелом кризисе всей политической системы, грозит ее делигитимизацией. И с этим срочно нужно что-то делать».


кум пидарку-рубанку

11.09.2017 20:34

накрутило мне дизлайков, жЫвотное и успокоилось? какая ты, баба Шура коварная...
polkg.ru

11.09.2017 20:35

Отвлекитесь от политики.
Купите с горя агрегат!
http://polkg.ru/catalog/pivovarenie/
ИнТЕРпретируем не спеша и не торопясь. Идеалистка, вкурись))))

11.09.2017 20:37

«Голос» посчитал, как в Барнауле голосовали досрочно

Общественная организация «В защиту прав избирателей «Голос» сделала предварительный анализ итогов досрочного голосования на выборах в Барнаульскую гордуму, пишет altapress.ru. Так, по данным, полученным из колл-центра с 87 избирательных участков. Этой информацией поделился в соцсети руководитель регионального отделения «Голоса» Станислав Андрейчук.

По данным Крайизбиркома, на этих выборах в день голосования было выдано 70 717 бюллетеней в помещениях, 3 895 вне помещений и 28 253 бюллетеня выданы досрочно. Явка составила чуть меньше 20%. Всего же досрочно проголосовало 28,4% от числа принявших участие в выборах в Барнаульскую городскую Думу (это уже по данным ГАС «Выборы»). По Бийску и Рубцовску эта цифра соответственно 6,5% и 5,6%.

Как сообщил Андрейчук, данные итоговых протоколов по этим 87 проанализированным участкам таковы:

ЕР - 51,2%,

КПРФ - 16,7%,

ЛДПР - 13,5%,

СР - 12,6%,

Яблоко - 4,6%,

Патриоты России - 1,4%.

По данным «Голоса», 10 сентября на этих участках проголосовали следующим образом:

ЕР - 43%,

КПРФ - 19,9%,

ЛДПР - 15,2%,

СР - 14,8%,

Яблоко - 5,5%,

Патриоты России - 1,6%.

А по досрочному голосованию в «Голосе» насчитали:

ЕР - 73,8%,

КПРФ - 8,1%,

ЛДПР - 8,8%,

СР - 6,7%,

Яблоко - 1,9%,

Патриоты России - 0,7%.

То есть результаты ЕР на досрочном в 1,7 раз выше чем в единый день голосования.

Хотелось бы понять, какие показатели являются критическими и влекут за собой аннулирование результатов досрочного голосования.
Из Суртайки... кум, да успокойся ты

11.09.2017 20:40

кум пидарку-рубанку писал(а):
накрутило мне дизлайков

не переживай ))) Твоё отменное перо-блогеры здешние знают.... Я так - особливо)))
Да уж

11.09.2017 21:09

Какие интерпритации госпожа Акимова. Вы же прекрасно знаете если бы новелла с досрочкой, в Барнауле бы дети великих комбинаторов завет
В продолжение

11.09.2017 21:12

Ных мандатов бы не получили.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

11.09.2017 21:12

Глава Саратова покинул пост из за нарушений на выборах. Этот поступок до стоен уважения.В Алтайском крае нарушений с х горы но набраться мужества уйти. Нет, руками и зубами будут цеплятся. но хер уйдут Вот Вам и разница.Кто есть кто.
Цветы к памятнику

11.09.2017 21:26

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