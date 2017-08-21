Председатель крайизбиркома призвала СМИ не торопиться с интерпретацией барнаульской «досрочки»

Средняя явка в единый день голосования в Алтайском крае 10 сентября на муниципальных выборах составила 24,25 %. Несмотря на скромные на первый взгляд цифры, председатель крайизбиркома Ирина Акимова сочла их «достаточно достойными». Между тем глава комиссии отдельно охарактеризовала два скандальных эпизода, случившихся на выборах в Барнаульскую гордуму.

11 сентября в ходе пресс-конференции, посвященной единому дню голосования, председатель КИК Ирина Акимова подвела первые итоги завершившейся выборной кампании. По ее словам, пока избирком не готов дать полную картину по всем муниципальным кампаниям (всего разыгрывалось чуть более 6 тысяч мандатов), однако результатами выборов представительных органов по шести городам (Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, Яровое), а также районам КИК располагает. Всего здесь было замещено 978 мандатов. Из них 712 отошло в пользу «Единой России», 107 мест получили самовыдвиженцы, 85 мандатов достались КПРФ, 45 - «Справедливой России», 20 — ЛДПР. Еще пять мандатов неожиданно получила «Партия пенсионеров за социальную справедливость». Речь идет о Поспелихинском райсобрании депутатов.

Отдельно г-жа Акимова остановилась на многочисленных сообщениях о якобы допущенных в день выборов нарушениях в Барнауле по выборам местной думы. По ее словам, можно пока говорить только о двух фактах, однако считать их нарушениями неверно. На участке № 249 КОИБы отказались принимать отдельные бюллетени. Речь шла о проголосовавших досрочно. В момент опускания бумаги появлялась надпись: «Бюллетень неустановленной формы» (НУФ), и машина его возвращала назад. «Действительно, на этих бюллетенях в положенном месте отсутствовала печать комиссии. Речь идет о 44 экземплярах. При этом комиссия действовала совершенно верно. Она согласно методическим указаниям признала их НУФ», - пояснила председатель крайизбиркома. Таким образом Ирина Акимова дала понять, что не видит почвы для каких-то обвинений о предвзятости в адрес избиркома. Тем не менее она пообещала разобраться, как стала возможна такая ситуация, что часть бюллетеней осталась без печати УИКа.

Другая история, на которой остановилась спикер, связана с УИК № 203. Здесь в течение дня одним из наблюдателей было установлено, что четыре разных человека, придя 10 сентября на участок, нашли себя в списке для досрочно проголосовавших. На место для выяснения причин инцидента съехались эмиссар ЦИК Александр Кинев и представитель крайизбиркома от КПРФ Андрей Кривов. Кроме того, были вызваны сотрудники полиции, которые провели опрос членов комиссии. В настоящее время материалы направлены для исследования правоохранителям, пояснила Ирина Акимова. Тем не менее эта ситуация не повлияла на итоги выборов по данному УИКу, но была обозначена как «недопустимая оплошность» председателем крайизбиркома. «Мы в ближайшее время, думаю, дадим профессиональную оценку своим коллегам из данной комиссии», - анонсировала возможные санкции к членам УИК г-жа Акимова.

В то же время Ирина Акимова нарочито не стала говорить об общем вкладе «досрочки» в итоговое голосование в Барнауле. Пи этом спикер отказалась сопоставлять количество заранее проголосовавших в краевом центре с другими субъектами РФ. Председатель КИК настаивала, что данные, которые ранее фигурировали в прессе, еще могут быть скорректированы.Также высокие цифры в Барнауле (порядка 6 %) она по традиции объяснила доступностью «досрочки» и отсутствием необходимости ехать за бюллетенями в ТИК.

Кстати, по данным крайизбиркома, на всех 251 избирательном участке в Барнауле был проведен отдельный подсчет голосов по «досрочке». Однако пока сводными данными КИК не располагает, следовательно интерпретировать их не может. Согласно данным движения «Голос», количество проголосовавших за ЕР в Барнауле может составлять не менее 65 % при общем уровне поддержки в 49,5 %. Более того, на ряде УИКов и вовсе уровень поддержки «партии власти» среди досрочников зашкаливал до 85 %.

Особо Ирина Акимова отметила, что жалоб и обращений в Барнауле по поводу подсчета голосов комиссиями после 20:00 воскресенья не поступало. Правда, при этом партии не очень активно использовали наблюдателей. Всего было задействовано в данном статусе 367 человек. Между тем политобъединения сполна реализовали возможность направить на участки членов комиссии с правом совещательного голоса. Всего их было около 700, из них, например, 52 представляли «Яблоко». Еще около 240 наблюдателей задействовали кандидаты-одномандатники.

Добавим, итоговый расклад по всем типам выборов в Алтайском крае, включая уровень сельских поселений, будет известен к середине недели.