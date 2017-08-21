Явка на выборы в Барнаульскую городскую думу не достигла 20 %, публикуются официальные итоги голосования

Менее чем каждый пятый житель Барнаула, обладающий активным избирательным правом, проголосовал на выборах в гордуму – и досрочно, и в день голосования 10 сентября. Несмотря на скромный результат, он оказался немного выше, чем на аналогичных выборах 2012 года. Появляются первые официальные данные об итогах голосования.

По информации в ГАС «Выборы», явка на выборы в Барнауле составила немногим более 19 %. Сейчас комиссии ведут подсчет бюллетеней. Уже появляются первые итоги. Согласно данным по голосованию за партии, «Единая Россия» набрала 49,6 % голосов, КПРФ – 16,43 %, ЛДПР – 13,03 %, «Справедливая Россия» - 12,84 %, Яблоко» - 4,01 %, «Патриоты России» - 1,25 %. Как и сообщалось предварительно, кандидаты от ЕР одержали победу на 19-и одномандатных округах из 20-и. На округе № 7 победу одержал Андрей Солодилов, формально считающийся самовыдвиженцем.

Для сравнения¸ на выборах 2012 года явка была и того меньше – всего 17,63 %. Тогда «Единая Россия» получила 50,17 % голосов и победила во всех одномандатных округах, КПРФ – 16,71 %, «Справедливая Россия» – 11,09 %, ЛДПР - 7,84 %, «РПР-ПАРНАС» – 5,44 %.

Также стали известны причины отключения электричества на некоторых участках, о котором ранее сообщал «Голос». По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю, кран поднимал самовольно установленные гаражи и зацепил провод высоковольтных линий электропередач. «В результате перехлеста проводов произошло короткое замыкание без последующего горения. В течение пяти минут электричество было восстановлено в полном объеме», - утверждается в сообщении.

В Бийске и Рубцовске ЕР и КПРФ набрали практически одинаковое число голосов. В обоих городах единороссы одержали победу, но их преимущество минимально. Так, в Бийске ЕР получила 32,45 % голосов, КПРФ – 32 %, ЛДПР – 16,69 %, СР – 13,94. Подтверждается информация о том, что скандальный коммунист Евгений Корчагин победил действующую главу города Лидию Громогласову на округе № 6, причем их итоговый результат разнится больше чем в два раза. В Рубцовске ЕР набрала 30 %, КПРФ – 29,73 %, ЛДПР – 27,43 %, СР – 5,38 %, «Яблоко» - 2,52 %, «Партия Великое Отечество» - 1,3 %.

На довыборах в Алтайское Заксобрание итоговая явка составила достаточно внушительные по сравнению с остальными муниципалитетами 30,5 %. Победу ожидаемо одержал кандидат от ЕР Анатолий Вытоптов, набравший 10 055 голосов против 2202 у ближайшего преследователя – Валерия Самодурова (КПРФ).

В целом явка на выборы в Алтайском крае пока не публикуется. Что интересно, по мнению крайизбиркома, день голосования в регионе прошел без серьезных инцидентов. Отметим, что в Барнауле уже несколько дней работает член ЦИК Александр Кинев.

Добавим, что всего 10 сентября в Алтайском крае прошли основные выборы депутатов представительных органов муниципальных в Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Яровом и 46 муниципальных районах. В 544 городских и сельских поселениях прошли основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов. Кроме того, прошли повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу № 10 (Ребрихинский и Павловский районы).

До выборов и в сам день голосования 10 сентября партии заявляли о множестве нарушений, которые стали поводом для обращения в правоохранительные органы и избирательные комиссии разных уровней. ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» могут не признать итоги выборов. Однако вероятность такого исхода наблюдателями оценивается как крайне низкая.