Явка на выборы в Барнаульскую городскую думу не достигла 20 %, публикуются официальные итоги голосования

11.09.2017 08:10
Менее чем каждый пятый житель Барнаула, обладающий активным избирательным правом, проголосовал на выборах в гордуму – и досрочно, и в день голосования 10 сентября. Несмотря на скромный результат, он оказался немного выше, чем на аналогичных выборах 2012 года. Появляются первые официальные данные об итогах голосования.
По информации в ГАС «Выборы», явка на выборы в Барнауле составила немногим более 19 %. Сейчас комиссии ведут подсчет бюллетеней. Уже появляются первые итоги. Согласно данным по голосованию за партии, «Единая Россия» набрала 49,6 % голосов, КПРФ – 16,43 %, ЛДПР – 13,03 %, «Справедливая Россия» - 12,84 %, Яблоко» - 4,01 %, «Патриоты России» - 1,25 %. Как и сообщалось предварительно, кандидаты от ЕР одержали победу на 19-и одномандатных округах из 20-и. На округе № 7 победу одержал Андрей Солодилов, формально считающийся самовыдвиженцем.
Для сравнения¸ на выборах 2012 года явка была и того меньше – всего 17,63 %. Тогда «Единая Россия» получила 50,17 % голосов и победила во всех одномандатных округах, КПРФ – 16,71 %, «Справедливая Россия» – 11,09 %, ЛДПР - 7,84 %, «РПР-ПАРНАС» – 5,44 %.
Также стали известны причины отключения электричества на некоторых участках, о котором ранее сообщал «Голос». По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю, кран поднимал самовольно установленные гаражи и зацепил провод высоковольтных линий электропередач. «В результате перехлеста проводов произошло короткое замыкание без последующего горения. В течение пяти минут электричество было восстановлено в полном объеме», - утверждается в сообщении.
В Бийске и Рубцовске ЕР и КПРФ набрали практически одинаковое число голосов. В обоих городах единороссы одержали победу, но их преимущество минимально. Так, в Бийске ЕР получила 32,45 % голосов, КПРФ – 32 %, ЛДПР – 16,69 %, СР – 13,94. Подтверждается информация о том, что скандальный коммунист Евгений Корчагин победил действующую главу города Лидию Громогласову на округе № 6, причем их итоговый результат разнится больше чем в два раза. В Рубцовске ЕР набрала 30 %, КПРФ – 29,73 %, ЛДПР – 27,43 %, СР – 5,38 %, «Яблоко» - 2,52 %, «Партия Великое Отечество» - 1,3 %.
На довыборах в Алтайское Заксобрание итоговая явка составила достаточно внушительные по сравнению с остальными муниципалитетами 30,5 %. Победу ожидаемо одержал кандидат от ЕР Анатолий Вытоптов, набравший 10 055 голосов против 2202 у ближайшего преследователя – Валерия Самодурова (КПРФ).
В целом явка на выборы в Алтайском крае пока не публикуется. Что интересно, по мнению крайизбиркома, день голосования в регионе прошел без серьезных инцидентов. Отметим, что в Барнауле уже несколько дней работает член ЦИК Александр Кинев.
Добавим, что всего 10 сентября в Алтайском крае прошли основные выборы депутатов представительных органов муниципальных в Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Яровом и 46 муниципальных районах. В 544 городских и сельских поселениях прошли основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов. Кроме того, прошли повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу № 10 (Ребрихинский и Павловский районы).
До выборов и в сам день голосования 10 сентября партии заявляли о множестве нарушений, которые стали поводом для обращения в правоохранительные органы и избирательные комиссии разных уровней. ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» могут не признать итоги выборов. Однако вероятность такого исхода наблюдателями оценивается как крайне низкая.
11.09.2017 08:28
11.09.2017 08:33
11.09.2017 08:44
11.09.2017 08:58
11.09.2017 09:06
11.09.2017 09:09
ВОТ ЭТО РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ГУБЕРНАТОРА, ВЕРНЕЕ ОТСУТСТВИЕ ЕГО РАБОТЫ!!!
11.09.2017 09:10
11.09.2017 09:14
11.09.2017 09:25
...Однако вероятность такого исхода наблюдателями оценивается как крайне низкая...
полагаю начинается вероятность высокого предложения "о позиционным" депутатам получившим мандат депутата разного рода финансовых предложений и грантов от ПЖиВ, от которых они попросту не смогут отказаться в виду слабости своих убеждений /своя рубашка то ближе к .../ и полагаю до конца года начнётся массовый исход якобы оппозиционных депутатов иных партий в ПЖиВ. Такая практика уже есть. И ПЖиВ получил абсолютное большинство при принятии решений.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
11.09.2017 09:29
11.09.2017 09:29
11.09.2017 09:30
11.09.2017 09:33
11.09.2017 09:36
11.09.2017 09:41
своими хозяевами слушатели школы детской журналистики -мгЕР троляшки.
Идиотская их риторика -междусабойчик -один из приёмов политтехнологов -отвращение интересов электората
11.09.2017 09:49
11.09.2017 09:50
Ни кто возможно из порядочных людей не голосовал за ЕР!
11.09.2017 09:52
то есть ...ты хотел сказать - корпоративчику чиновников из поздних членов КПСС и ВЛКСМ
11.09.2017 09:53
Цифры из года в год одинаковые! 146 %
Слава партии Медведева!
11.09.2017 09:57
11.09.2017 10:13
из партии "Сиди дома" -вечные "умники".
Активные же избиратели в тч члены партиЙ -реалисты.
Если только отмороженная УРА - коммунячка будет продолжать визжать о некоем "позоре". Да НОД -дурочка будет призывать к покоянию и дополнительным вожжам главковерху
11.09.2017 10:28
11.09.2017 10:30
11.09.2017 10:36
Ну, а политтехнологам придворным за всяческие усердия для корпорантов чиновников "Единая Россия" - премногая благодарность)))
11.09.2017 10:49
11.09.2017 10:51
11.09.2017
8 сентября известный публикациями расследований и разоблачений сайт The Insider опубликовал большой материал о "внутренней кухне" телеканала НТВ. В нем приводятся рассказы двух скрывших свои имена сотрудников этой телекомпании.
Один из них, предположительно работавший в программе Деловое утро, помимо прочего, подробно рассказал о подготовке там в апреле 2017 года заказного телесюжета, посвященного активно освещавшемуся тогда на Алтае СМИ предпринимательской семьи Прокопьевых (группа Эвалар) скандалу вокруг перинатального центра ДАР в Барнауле. По словам сотрудника НТВ, целью размещения сюжета в эфире федеральной телекомпании было использование материалов вокруг пафосно принятого в эксплуатацию губернаторской командой недостроенного ДАРа для дискредитации губернатора Алтайского края Александра Карлина.
Сотрудник НТВ не называет авторов заказа, пришедшего исполнителям по цепочке, упоминая о них лишь как о "серьезных людях", заплативших "огромные деньги".
"Помню, был огромный заказной сюжет про барнаульский роддом, там какие-то огромные деньги платили каналу (в эфире, конечно, ни слова про рекламу). Это был вброс против губернатора, заказывали серьезные люди через директора «Студии Утро» Марину Романцову. Потом был скандал, режиссеры в курилке рассказывали, что попросился высказаться губернатор — ну, типа, оправдаться, вышел аж через Земского (гендиректор НТВ), и тогда Романцова дала задание Татьяне Суворовой нарезать его так, чтоб было неубедительно, типа он говорит чушь", - так описывает автор ситуацию вокруг заказного телесюжета.
11.09.2017 10:58
11.09.2017 10:59
11.09.2017 11:04
11.09.2017 11:20
Эмоция праздника прям присутствует)))
11.09.2017 11:38
11.09.2017 12:09
Моё личное мнение - всю команду Карлина надо освободить от занимаемых должностей в связи с утратой доверия, аналогично по всем муниципалитетам.
Низкая явка на выборы граждан около 20% в Барнауле говорит о недоверии власти оставшихся дома 80% граждан.
11.09.2017 12:13
А кто говорил что не ожидаемО??? Ожидаемо. Но подхвостку вам краелинчиком хорошо помазали ... До 18 марта вонять будете...Если будете)))
А вы мне: МГЕР+ЕР +ваша главная сила партия "СИДИ ДОМА" = глубоко по фиг)))
11.09.2017 12:27
11.09.2017 12:31
11.09.2017 12:34
Марии,персеку КПРФ-мои искреннии поздравления!
В Бийске -мы победим!
11.09.2017 12:36