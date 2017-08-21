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Главная Лента новостей Явка на выборы в Барнаульскую городскую думу не достигла 20 %, публикуются официальные итоги голосования

Явка на выборы в Барнаульскую городскую думу не достигла 20 %, публикуются официальные итоги голосования

11.09.2017 08:10

Менее чем каждый пятый житель Барнаула, обладающий активным избирательным правом, проголосовал на выборах в гордуму – и досрочно, и в день голосования 10 сентября. Несмотря на скромный результат, он оказался немного выше, чем на аналогичных выборах 2012 года. Появляются первые официальные данные об итогах голосования.

По информации в ГАС «Выборы», явка на выборы в Барнауле составила немногим более 19 %. Сейчас комиссии ведут подсчет бюллетеней. Уже появляются первые итоги. Согласно данным по голосованию за партии, «Единая Россия» набрала 49,6 % голосов, КПРФ – 16,43 %, ЛДПР – 13,03 %, «Справедливая Россия» - 12,84 %, Яблоко» - 4,01 %, «Патриоты России» - 1,25 %. Как и сообщалось предварительно, кандидаты от ЕР одержали победу на 19-и одномандатных округах из 20-и. На округе № 7 победу одержал Андрей Солодилов, формально считающийся самовыдвиженцем.

Для сравнения¸ на выборах 2012 года явка была и того меньше – всего 17,63 %. Тогда «Единая Россия» получила 50,17 % голосов и победила во всех одномандатных округах, КПРФ – 16,71 %, «Справедливая Россия» – 11,09 %, ЛДПР - 7,84 %, «РПР-ПАРНАС» – 5,44 %.

Также стали известны причины отключения электричества на некоторых участках, о котором ранее сообщал «Голос». По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю, кран поднимал самовольно установленные гаражи и зацепил провод высоковольтных линий электропередач. «В результате перехлеста проводов произошло короткое замыкание без последующего горения. В течение пяти минут электричество было восстановлено в полном объеме», - утверждается в сообщении.

В Бийске и Рубцовске ЕР и КПРФ набрали практически одинаковое число голосов. В обоих городах единороссы одержали победу, но их преимущество минимально. Так, в Бийске ЕР получила 32,45 % голосов, КПРФ – 32 %, ЛДПР – 16,69 %, СР – 13,94. Подтверждается информация о том, что скандальный коммунист Евгений Корчагин победил действующую главу города Лидию Громогласову на округе № 6, причем их итоговый результат разнится больше чем в два раза. В Рубцовске ЕР набрала 30 %, КПРФ – 29,73 %, ЛДПР – 27,43 %, СР – 5,38 %, «Яблоко» - 2,52 %, «Партия Великое Отечество» - 1,3 %.

На довыборах в Алтайское Заксобрание итоговая явка составила достаточно внушительные по сравнению с остальными муниципалитетами 30,5 %. Победу ожидаемо одержал кандидат от ЕР Анатолий Вытоптов, набравший 10 055 голосов против 2202 у ближайшего преследователя – Валерия Самодурова (КПРФ).

В целом явка на выборы в Алтайском крае пока не публикуется. Что интересно, по мнению крайизбиркома, день голосования в регионе прошел без серьезных инцидентов. Отметим, что в Барнауле уже несколько дней работает член ЦИК Александр Кинев.

Добавим, что всего 10 сентября в Алтайском крае прошли основные выборы депутатов представительных органов муниципальных в Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Яровом и 46 муниципальных районах. В 544 городских и сельских поселениях прошли основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов. Кроме того, прошли повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу № 10 (Ребрихинский и Павловский районы).

До выборов и в сам день голосования 10 сентября партии заявляли о множестве нарушений, которые стали поводом для обращения в правоохранительные органы и избирательные комиссии разных уровней. ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» могут не признать итоги выборов. Однако вероятность такого исхода наблюдателями оценивается как крайне низкая.


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Комментарий

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Комментариев 37
поздравление

11.09.2017 08:28

С.В.Мамаеву с убедительной победой
Гость

11.09.2017 08:33

Можно сказать формируется "Эффект" Корчагина. Дай бог на такой как у Евдокимова...
поздравление

11.09.2017 08:44

Синдром мандата был совсем близко)4% это тоже неплохо)))))))))ну ничего в следующий раз повезет)
поздравление

11.09.2017 08:58

Ю.Павлову - вы заслужили такого высокого результата
Победа

11.09.2017 09:06

и всего навсего при явке менее 20% голосующего населения!!!! А где 80% избирателей? Вот об этом надо будет поподумать избранным депутатам.
хахаха

11.09.2017 09:09

если бы не досрочка - явки вообще не было бы!
ВОТ ЭТО РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ГУБЕРНАТОРА, ВЕРНЕЕ ОТСУТСТВИЕ ЕГО РАБОТЫ!!!
Ну, что хвосты поджали, мгЕР педрисята?

11.09.2017 09:10

Где ваши детские идиотские восторженности по поводу итогов голосования в Бийске и Рубцовске?

В стране барнеаполе за счёт пригнанных на пинках досрочников!

11.09.2017 09:14

-Согласно данным по голосованию за партии, «Единая Россия» набрала 49,6 % голосов,
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

11.09.2017 09:25

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...Однако вероятность такого исхода наблюдателями оценивается как крайне низкая...
полагаю начинается вероятность высокого предложения "о позиционным" депутатам получившим мандат депутата разного рода финансовых предложений и грантов от ПЖиВ, от которых они попросту не смогут отказаться в виду слабости своих убеждений /своя рубашка то ближе к .../ и полагаю до конца года начнётся массовый исход якобы оппозиционных депутатов иных партий в ПЖиВ. Такая практика уже есть. И ПЖиВ получил абсолютное большинство при принятии решений.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Победе 9.06

11.09.2017 09:29

А 80% будут кричать на каждом углу :"Почему так плохо живем?"
Вася Васин

11.09.2017 09:29

Досрочники - почти 100% за "Единую Россию". Акты о дополнительной подсчете покажут это.
Егеру... Но это уже не проблема избирателя!

11.09.2017 09:30

«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер писал(а):
в виду слабости своих убеждений
задумался

11.09.2017 09:33

С учетом, что предварительное голосование по барнеаполю перевалило за 4,5 %, получается, что каждый четвертый из проголосовавших -досрочник, которые по моему сугубо оценочному субъективному мнению проголосовали как бессловесные бараны сами знаете за кого. Отнимем досрочников и получим результат ПЖИВ в 15-17%. Ура!!!
&&&

11.09.2017 09:36

Где явка ниже 16%, везде побеждает партия "Сиди дома"
На этот феномен и были нацелены

11.09.2017 09:41

&&& писал(а):
везде побеждает партия "Сиди дома"


своими хозяевами слушатели школы детской журналистики -мгЕР троляшки.
Идиотская их риторика -междусабойчик -один из приёмов политтехнологов -отвращение интересов электората
М. Горький

11.09.2017 09:49

Голосу- не голосуй, всеравно получишь ЕР...
гость

11.09.2017 09:50

За Единую Россию, голоса только самих себя.
Ни кто возможно из порядочных людей не голосовал за ЕР!
Алёше Пешкову

11.09.2017 09:52

М. Горький писал(а):
всеравно получишь ЕР...


то есть ...ты хотел сказать - корпоративчику чиновников из поздних членов КПСС и ВЛКСМ
Гость

11.09.2017 09:53

Самое главное!!!
Цифры из года в год одинаковые! 146 %
Слава партии Медведева!
гость

11.09.2017 09:57

ну а теперь настало время всех "недовольных"
Я понимаю, что эти недовольные

11.09.2017 10:13

гость писал(а):
время всех


из партии "Сиди дома" -вечные "умники".

Активные же избиратели в тч члены партиЙ -реалисты.
Если только отмороженная УРА - коммунячка будет продолжать визжать о некоем "позоре". Да НОД -дурочка будет призывать к покоянию и дополнительным вожжам главковерху
гость

11.09.2017 10:28

Поздравляю с провалом Козловского
ВИКТОР

11.09.2017 10:30

Единая Россия, включила в свою программу , работу, за которую чиновники получают зарплату . Ни одного политического вопроса не поставила,- для улучшения жизни рядового гражданина. Голоса фальсифицированы.
ПОЗОРНЫЙ ПАСТУЛАТ

11.09.2017 10:36

партии "Сиди дома": "ТЫ ИДИ ПОДСТАВЬ ЛОБ СЕГОДНЯ, А МЕНЯ ЗАВТРА ПРИДУШАТ."

Ну, а политтехнологам придворным за всяческие усердия для корпорантов чиновников "Единая Россия" - премногая благодарность)))
гость

11.09.2017 10:49

Отличные результаты то получились)вполне ожидаемо!и брызгать ядом сейчас смысла нет!
человек

11.09.2017 10:51

Все тайное становится явным. Так вот понятно стало кто и зачем мочил перинатальный центр. На НТВ рассказали о подготовке заказного сюжета против Карлина по перинатальному центру ДАР.
11.09.2017

8 сентября известный публикациями расследований и разоблачений сайт The Insider опубликовал большой материал о "внутренней кухне" телеканала НТВ. В нем приводятся рассказы двух скрывших свои имена сотрудников этой телекомпании.

Один из них, предположительно работавший в программе Деловое утро, помимо прочего, подробно рассказал о подготовке там в апреле 2017 года заказного телесюжета, посвященного активно освещавшемуся тогда на Алтае СМИ предпринимательской семьи Прокопьевых (группа Эвалар) скандалу вокруг перинатального центра ДАР в Барнауле. По словам сотрудника НТВ, целью размещения сюжета в эфире федеральной телекомпании было использование материалов вокруг пафосно принятого в эксплуатацию губернаторской командой недостроенного ДАРа для дискредитации губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Сотрудник НТВ не называет авторов заказа, пришедшего исполнителям по цепочке, упоминая о них лишь как о "серьезных людях", заплативших "огромные деньги".

"Помню, был огромный заказной сюжет про барнаульский роддом, там какие-то огромные деньги платили каналу (в эфире, конечно, ни слова про рекламу). Это был вброс против губернатора, заказывали серьезные люди через директора «Студии Утро» Марину Романцову. Потом был скандал, режиссеры в курилке рассказывали, что попросился высказаться губернатор — ну, типа, оправдаться, вышел аж через Земского (гендиректор НТВ), и тогда Романцова дала задание Татьяне Суворовой нарезать его так, чтоб было неубедительно, типа он говорит чушь", - так описывает автор ситуацию вокруг заказного телесюжета.
простой математический подсчет

11.09.2017 10:58

пришла 1/5 часть избирателей. Из 1/5 за ПЖиВ - почти половина, т.е. всего за воров 10% избирателей. А с учетом досрочек, вбросов, нагиба бюджетников и пр.махинаций - и того меньше. Ничего не скажешь, "великая" победа димкиной партии бывших коммуняк. Срамота, а не торжество. А всем, просидевшим дома и копавшим картошку: вы достойны существующей власти. Вы - ее главный электорат, голосующий за нее своей ленью и безразличием. Бараны.
Человеку

11.09.2017 10:59

А то что рожаницы подали род звуки перфораторов это чей заказ
Гость

11.09.2017 11:04

Не могу представить как задницы трещат сейчас по вертикали власти , с позором вас единоросы на всю страну Алтайский край прославили жулье
Непонятка

11.09.2017 11:20

ТЫ ИДИ ПОДСТАВЬ ЛОБ

Эмоция праздника прям присутствует)))
Человеку

11.09.2017 11:38

Зачем дискредитировать Богданыча? Он сам с этим неплохо справляется :)
Победа для того, который для победы

11.09.2017 12:09

Это надо делать выводы руководству России о том, какое доверие у граждан в Алтайском крае команде Губернатора Алтайского края.
Моё личное мнение - всю команду Карлина надо освободить от занимаемых должностей в связи с утратой доверия, аналогично по всем муниципалитетам.
Низкая явка на выборы граждан около 20% в Барнауле говорит о недоверии власти оставшихся дома 80% граждан.
Вы себя, гидру ПЖИВ, брызгаете своей блевотиной)))

11.09.2017 12:13

гость писал(а):
вполне ожидаемо!и брызгать ядом сейчас смысла нет!


А кто говорил что не ожидаемО??? Ожидаемо. Но подхвостку вам краелинчиком хорошо помазали ... До 18 марта вонять будете...Если будете)))

А вы мне: МГЕР+ЕР +ваша главная сила партия "СИДИ ДОМА" = глубоко по фиг)))
гость

11.09.2017 12:27

О, как! Пытаюсь посмотреть результаты выборов на сайте Барнаула, сайт недоступен!
гость

11.09.2017 12:31

На сайте избирательной комиссии АК вообще вчерашние новости о явке на 18 часов.
Кyм

11.09.2017 12:34

Спасибо всем,кто поддержал КПРФ,мы пусть вторые,но мы опустили всё остальное дерьмо-типо яблока,поноса и ЛДПР!
Марии,персеку КПРФ-мои искреннии поздравления!
В Бийске -мы победим!
старый п...рас

11.09.2017 12:36

товарищи, хватит про выборы. ну выбрали и выбрали... давайте сурьезный вопрос обсудим: я вот коменты всё смотрю смотрю: Егер - узник и он же ЕБЖ долго. ну, ЕБ - я сразу догадался, а только теперь догадался про Ж,. Так он наш! и долго любит! И не узник, а подгузник- вот хитрунок!