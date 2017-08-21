Обделенных нет: к мандатам горсовета Горно-Алтайска допустили все пять партий из бюллетеней

10 сентября в Горно-Алтайске прошли выборы депутатов городского совета. По результатам голосования большинство мандатов в совете ожидаемо получат выдвиженцы «Единой России», однако кампания все же преподнесла сюрпризы. Партия «Родина» показала отличный результат, заняв третье место, и «разбавит» парламентскую четверку, следует из информации ГАС «Выборы».

По данным системы, список «Единой России» набрал 47,21 % избирателей, на втором месте КПРФ (19,18 %), на третьем и четвертом – «Родина» и ЛДПР, разница между которыми составляет 11 голосов (1602 (12,01 %) и 1591 (11,92 %) соответственно), на последнем месте – «Справедливая Россия» (6,57 %). Учитывая, что проходной барьер составлял 5 %, все партии из бюллетеня допущены к распределению мандатов.

Впрочем, если прибавить к «списочному» результату итоги по одномандатным округам, горсовет Горно-Алтайска выглядит монополизированным единороссами. Они победили по всем десяти одномандатным округам и в итоге получили две трети мандатов.