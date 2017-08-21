Студенты барнаульского колледжа борются за права преследуемого руководством педагога

Михаил Сафронов

Бывшая студентка заочного отделения Барнаульского государственного педагогического колледжа (БГПК) Раиса Кокорина на сайте Сhange.org опубликовала петицию в защиту одного из преподавателей данного учебного заведения Михаила Сафронова. По словам горожанки, директор колледжа якобы невзлюбил подчиненного за активную общественную позицию и уже целый год не дает ему спокойно работать. Данную информацию ИА «Банкфакс» подтвердил и сам г-н Сафронов, а петицию на момент публикации успели подписать более 3,5 тысяч человек.

В телефонной беседе с корреспондентом педагог рассказал, что в прошлом году директор БГПК Михаил Самолетов объявил коллегам о неожиданном снижении заработной платы, объяснив это нехваткой бюджетных средств. Преподавательский состав был возмущен такими изменениями и обратился для защиты своих прав к Михаилу Сафронову, который на тот момент являлся членом профсоюзного комитета учебного заведения. Тот в свою очередь сумел добиться от директора возврата прежних сумм, но спустя несколько месяцев ситуация повторилась. «Тогда группа педагогов анонимно пожаловалась на действия руководства в прокуратуру, проверки никакой не было, но буквально через несколько дней зарплата вернулась на прежний уровень. Видимо, ему поступил оттуда звонок. Но после этого и начали критические меры с его стороны в мой адрес», - пояснил Михаил Сафронов.

Собеседник рассказал, что с момента начала конфликта он и его супруга, которая также работает в колледже педагогом, постоянно испытывают психологическое и административное давление со стороны г-на Самолетова. Так, в течение года преподавателя лишили руководства кабинетом, ведения кружка, значительно сократили объем учебной нагрузки, что привело к резкому уменьшению заработной платы. Кроме того, директор передумал продлевать с семьей Сафроновых договор на предоставление им общежития. «Он не стал особо ничего объяснять, просто выселил нас на улицу. Общежитие, безусловно, студенческое, но педагогам, испытывающим трудности с жильем, разрешается там жить. Нас он выселил, а всех остальных оставил на месте, а у нас с женой двое малолетних детей (одному тогда было восемь лет, а второму едва исполнился год). Нам пришлось съехать и на время поселиться у родственников во Власихе, других вариантов просто не было», - пожаловался преподаватель.

Он также добавил, что директор БГПК не скрывает своего негативного отношения к ним с супругой и открыто заявляет о своем намерении выжить их с данного места. «Я работаю здесь 17-й год, и у меня никогда не было никаких конфликтов с руководством, в том числе с Михаилом Самолетовым, который также работает на своем посту не первый год. Я человек мирный и не стал бы скандалить и выяснять отношения, но я отстаивал интересы своих коллег и получил в итоге такое отношение начальства. Он прямо говорит мне, что сократит часы, что сделает так, чтобы я сам ушел», - пояснил Михаил Сафронов.

Для защиты своих трудовых прав преподаватель БГПК обратился в прокуратуру Октябрьского района Барнаула. Однако ведомство, рассмотрев его жалобу, перенаправило ее в Государственную инспекцию труда в Алтайском крае, а также в региональное Министерство образования и науки. В скором времени Михаил Сафронов получил от обоих ведомств официальные ответы по материалам проведенных в учебном заведении проверок (имеются в распоряжении БФ), однако данные ответы его не устроили. Как следует из письма замминистра образования и науки Алтайского края Инессы Долженко, факты, указанные в обращения педагога, не нашли подтверждения в нормативно-правовых документах, предоставленных администрацией подведомственной организации. Она пояснила, что снижение заработной платы было проведено в законном соответствии с измененной тарификацией, а лишение его секции соответствует плану научно-методической работы на 2016-2017 учебный год.

В свою очередь специалисты Государственной инспекции труда в Алтайском крае при проведении ведомственной проверки обнаружили незначительное нарушение трудового законодательства. Оказалось, что изменение объема преподавательской нагрузки не было согласовано с потерпевшей стороной и шло вразрез с имеющимся трудовым договором. Впрочем, в своем ответе инспекторы не указали, потребовали они от директора педколледжа устранить выявленное нарушение или нет. Также начальник отдела по правовым вопросам краевой трудинспекции Наталья Кукалева разъяснила в ответе, что правоотношения, связанные с административным давлением нормами трудового права не регулируются, поэтому г-ну Сафронову следует обратиться за разрешением спорной ситуации в соответствующую инстанцию.

На данный момент Михаил Сафронов подумывает о составлении нового обращения и возможного судебного иска. «Бросать любимое, дело которым я занимаюсь столько лет я не хочу, придется бороться до конца», - заявил собеседник. Между тем опубликованную на правовом портале петицию в защиту барнаульского педагога активно распространяют в Сети бывшие и действующие студенты БГПК, а также коллеги Михаила Сафронова. Они уверяют, что преподаватель стал жертвой внутренних интриг, которые могут оставить его без средств к существованию, и предлагают всем неравнодушным подписать петицию, обращенную к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергею Кравцову и министру образования и науки Алтайского края Александру Жидких.