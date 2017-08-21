«Мы становимся ими»: Москва «удалила» координатора штаба Навального в Барнауле Артема Косарецкого

Конфликт между волонтерами и руководством штаба Алексея Навального в Барнауле вызвал реакцию Москвы: руководитель так называемого предвыборного фонда политика Леонид Волков принял решение снять барнаульского оппозиционера Артема Косарецкого с поста координатора. Г-н Волков убежден, что на этом ситуация не исчерпана и в будущем «оппоненты» продолжат раздувать конфликты. Об этом политик написал в Facebook.

Как подтвердил Леонид Волков, в Барнауле действительно произошел конфликт между небольшой, по его утверждению, группой волонтеров и координатором Артемом Косарецким. При этом Москве уже несколько месяцев было известно о ситуации, но опросы якобы показывали, что точка кипения еще не достигнута. «В августе мы провели большой опрос волонтеров, чтобы понять их оценку качества работы координаторов. В ряде регионов по итогам этого опроса мы приняли кадровые решения. Но в Барнауле работа координатора была оценена волонтерами высоко. То есть мы увидели, что нет никакого масштабного «раскола», просто Артем Косарецкий не нашел общий язык с небольшой группой волонтеров во главе с бывшим юристом барнаульского штаба. «ОК», — выдохнули мы, — «Все в порядке, продолжаем работать», — написал предысторию публичной фазы конфликта г-н Волков.

Однако недовольство волонтеров росло и в итоге они начали направлять в федеральный штаб обращения, устраивать «спам-атаки на эфиры и паблики», что по оценке Москвы несло «ущерб общему делу». «Апофеозом стало видео с их коллективным обращением, которое с бот-аккаунтов в субботу было «посеяно» во все паблики, каналы и чаты кампании. Не счесть, сколько человеко-часов (дней, месяцев) волонтеров было потрачено на обсуждения и дискуссии этого видео. Немедленно это видео было подхвачено «ольгинской» фабрикой, за небольшие деньги выведено в топ YouTube. Теперь уже сотни волонтеров и сторонников, не имеющих никакого отношения к конфликту в Барнауле, оказались вовлеченными в ситуацию и стали обращаться к федеральному штабу», — объяснил Леонид Волков. В этой ситуации Москва не могла остаться в стороне.

В ходе расследования выяснилось, что волонтеры якобы сознательно провоцировали Артема Косарецкого на конфликт, записывали разговоры, создавали ситуации, в которых тот срывался. Общение с обеими сторонами происходило на «Штабиконе», на котором было сделано знаменитое фото Алексея Навального, поедающего «Доширак». «Это была агрессивная и скоординированная атака на Артема. Это так легко: девять раз пристать к человеку, он ответит вежливо; на десятый раз — пошлет на три буквы, и именно этот отрывок войдет в видео», — считает г-н Волков. Однако и сам г-н Косарецкий легко поддался на провокации, что недопустимо.

В итоге было принято решение сместить его с поста координатора барнаульского штаба. Сейчас его обязанности исполняет заместитель Ольга Фотиева. Среди волонтеров объявлен конкурс на замещение должности. «Я принял очень тяжелое решение о том, что штабу в Барнауле нужна перезагрузка. Мы очень благодарны Артему за его героическую работу. Но в интересах кампании в целом, ради достижения тех целей, которые мы перед собой ставим и тех ценностей, на которые она ориентируется, для разрешения возникшей ситуации сейчас в Барнауле нужен новый координатор», — заявил Леонид Волков.

Он уточнил, что ни с кем из раздувших конфликт волонтеров штаб теперь работать не будет, поскольку они якобы нанесли серьезный ущерб кампании. Г-н Волков также попросил Артема Косарецкого продолжить работать в качестве волонтера. Согласился ли он на это предложение — не ясно. Г-н Косарецкий не ответил на звонок ИА «Банкфакс».

Как считает руководитель предвыборного фонда Алексея Навального, ничего страшного не произошло. «Так бывает. Все люди живые, не «Единая Россия» у нас, к счастью; какие-то конфликты и недопонимания в штабах — не редкость. При их разрешении мы исходим из одного критерия: интересов общего дела», — написал он в Facebook.

В то же время комментаторы — в основном активисты других штабов Навального — не согласны с этим. «Как быстро мы становимся ими», — написал один из них. «Где логика? Наказывать невиновного — это так по-русски», — считает другой. «Гласность противоречит нашей кампании? А не к Кремлю ли скатываемся, господа?» — вопрошает третий. «Народ, вы что тут все разнылись? Вам что не сделай — всегда будете недовольны. Лучше бы вышли на улицу да раздали листовки», — убежден один из комментаторов. Сейчас под записью «ВКонтакте» 121 комментарий, в Facebook — несколько десятков.

Однако Леонид Волков непреклонен. «Не ведитесь на хайп и провокации. Растущий уровень противодействия лишь доказывает, что мы на верном пути», — написал оппозиционер.