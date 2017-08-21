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Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

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Главная Лента новостей «Мы становимся ими»: Москва «удалила» координатора штаба Навального в Барнауле Артема Косарецкого

«Мы становимся ими»: Москва «удалила» координатора штаба Навального в Барнауле Артема Косарецкого

12.09.2017 10:29

Конфликт между волонтерами и руководством штаба Алексея Навального в Барнауле вызвал реакцию Москвы: руководитель так называемого предвыборного фонда политика Леонид Волков принял решение снять барнаульского оппозиционера Артема Косарецкого с поста координатора. Г-н Волков убежден, что на этом ситуация не исчерпана и в будущем «оппоненты» продолжат раздувать конфликты. Об этом политик написал в Facebook.

Как подтвердил Леонид Волков, в Барнауле действительно произошел конфликт между небольшой, по его утверждению, группой волонтеров и координатором Артемом Косарецким. При этом Москве уже несколько месяцев было известно о ситуации, но опросы якобы показывали, что точка кипения еще не достигнута. «В августе мы провели большой опрос волонтеров, чтобы понять их оценку качества работы координаторов. В ряде регионов по итогам этого опроса мы приняли кадровые решения. Но в Барнауле работа координатора была оценена волонтерами высоко. То есть мы увидели, что нет никакого масштабного «раскола», просто Артем Косарецкий не нашел общий язык с небольшой группой волонтеров во главе с бывшим юристом барнаульского штаба. «ОК», — выдохнули мы, — «Все в порядке, продолжаем работать», — написал предысторию публичной фазы конфликта г-н Волков.

Однако недовольство волонтеров росло и в итоге они начали направлять в федеральный штаб обращения, устраивать «спам-атаки на эфиры и паблики», что по оценке Москвы несло «ущерб общему делу». «Апофеозом стало видео с их коллективным обращением, которое с бот-аккаунтов в субботу было «посеяно» во все паблики, каналы и чаты кампании. Не счесть, сколько человеко-часов (дней, месяцев) волонтеров было потрачено на обсуждения и дискуссии этого видео. Немедленно это видео было подхвачено «ольгинской» фабрикой, за небольшие деньги выведено в топ YouTube. Теперь уже сотни волонтеров и сторонников, не имеющих никакого отношения к конфликту в Барнауле, оказались вовлеченными в ситуацию и стали обращаться к федеральному штабу», — объяснил Леонид Волков. В этой ситуации Москва не могла остаться в стороне.

В ходе расследования выяснилось, что волонтеры якобы сознательно провоцировали Артема Косарецкого на конфликт, записывали разговоры, создавали ситуации, в которых тот срывался. Общение с обеими сторонами происходило на «Штабиконе», на котором было сделано знаменитое фото Алексея Навального, поедающего «Доширак». «Это была агрессивная и скоординированная атака на Артема. Это так легко: девять раз пристать к человеку, он ответит вежливо; на десятый раз — пошлет на три буквы, и именно этот отрывок войдет в видео», — считает г-н Волков. Однако и сам г-н Косарецкий легко поддался на провокации, что недопустимо.

В итоге было принято решение сместить его с поста координатора барнаульского штаба. Сейчас его обязанности исполняет заместитель Ольга Фотиева. Среди волонтеров объявлен конкурс на замещение должности. «Я принял очень тяжелое решение о том, что штабу в Барнауле нужна перезагрузка. Мы очень благодарны Артему за его героическую работу. Но в интересах кампании в целом, ради достижения тех целей, которые мы перед собой ставим и тех ценностей, на которые она ориентируется, для разрешения возникшей ситуации сейчас в Барнауле нужен новый координатор», — заявил Леонид Волков.

Он уточнил, что ни с кем из раздувших конфликт волонтеров штаб теперь работать не будет, поскольку они якобы нанесли серьезный ущерб кампании. Г-н Волков также попросил Артема Косарецкого продолжить работать в качестве волонтера. Согласился ли он на это предложение — не ясно. Г-н Косарецкий не ответил на звонок ИА «Банкфакс».

Как считает руководитель предвыборного фонда Алексея Навального, ничего страшного не произошло. «Так бывает. Все люди живые, не «Единая Россия» у нас, к счастью; какие-то конфликты и недопонимания в штабах — не редкость. При их разрешении мы исходим из одного критерия: интересов общего дела», — написал он в Facebook.

В то же время комментаторы — в основном активисты других штабов Навального — не согласны с этим. «Как быстро мы становимся ими», — написал один из них. «Где логика? Наказывать невиновного — это так по-русски», — считает другой. «Гласность противоречит нашей кампании? А не к Кремлю ли скатываемся, господа?» — вопрошает третий. «Народ, вы что тут все разнылись? Вам что не сделай — всегда будете недовольны. Лучше бы вышли на улицу да раздали листовки», — убежден один из комментаторов. Сейчас под записью «ВКонтакте» 121 комментарий, в Facebook — несколько десятков.

Однако Леонид Волков непреклонен. «Не ведитесь на хайп и провокации. Растущий уровень противодействия лишь доказывает, что мы на верном пути», — написал оппозиционер.


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Комментарий

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Комментариев 18
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

12.09.2017 10:36

Навальный и его команда ещё та компашка дай им власть мало не покажется.
да это я

12.09.2017 10:48

Лучше бы вышли на улицу да раздали листовки», - в этом и заключается смысл существования "навальников"? Ваша грызня, терки и разборки дошли до Москвы- так вы прославили Алтай. Так и хочется сказать- займитесь полезными делами на благо города, можете идти даже в дворники, чище будет, или займитесь высадкой деревьев и кустарников.А пи...болить, чем занимаетесь вы- таких орлов в городе и без вас достаточно. Короче, сливайтесь из Барнеаполя, нам без вас, клоунов , не скучно
Лёха - новый проект спец служб

12.09.2017 10:50

как при горбачёвщине появилась жириновщина - для спуска пара... в среде ура-недовольных.
Жириновщина и сам жирик себя изживают - нужен более крутой проет - аналог.
гость

12.09.2017 10:57

рулевая партия, всегда найдет методы дискредитации конкурентов.
Это один из методов работы спецлужб, они еще не на такое способны.
Уточните воинское звание у пенсионера-женщины, и тогда все встанет на свои места.
кум

12.09.2017 11:10

Щщательнее надо кадры подбирать Алексею. А то так и будут его проплаченные бабки с плакатиками пытаться компрометировать.
Гонец из Пензы

12.09.2017 12:20

Кум,а кому,кроме тебя , известен и нужен этот Провальный?
Большинство горожан не знают этой фамилии!
Агент ФСБ-гоу хоум!
Лешку твоёго давно завербовали на Лубянке,кум,пропившей ум!
1

12.09.2017 12:31

По мне так поменяли шило на мыло. Тандем Косарецкий-Фотиева себя изжил. Стране и Навальному нужны новые герои, а не старый потертый нафталин.
ТАО

12.09.2017 12:34

У нас,россиян -другие ценности,нежели у этого морального урода-семья,родители,дети,друзья,родина,память , взаимовыручка,исскуство,самопожертвование!
У Провального-главная ценность -зелёное бабло!
Не по пути,всем Россиянам,с тобой,кум,пропивший свой ум!
пидарку-рубанку

12.09.2017 13:17

ТАО писал(а):
У Провального-главная ценность -зелёное бабло!
Не по пути,всем Россиянам,с тобой,кум,пропивший свой ум!


не пыли, баба Шура. Еще не одну поганую воровскую рожу Алексей вытащит на свет божий в т.числе из ваших рядов. Поэтому вы и беситесь как зараженные сифилисом бл.ди.
Массаж мозга

12.09.2017 13:17

В сортах говна не разбираюсь!
пидарку-рубанку

12.09.2017 13:19

Гонец из Пензы писал(а):
Кум,а кому,кроме тебя , известен и нужен этот Провальный?
Большинство горожан не знают этой фамилии!
Агент ФСБ-гоу хоум!


высерай под своим ником, старая падаль, защеканка баба Шура, не погань чужие
пидарку-рубанку

12.09.2017 13:21

Массаж мозга писал(а):
В сортах говна не разбираюсь!


не свисти. это твоя профессия баба Шура - мазать говном комментаторов - Массаж мозга, Гонец из Пензы, СашОК, Кум, ТАО, Декман и пр., используя их ники с благословения Главреда, нежно тебя любящего. На большее ты неспособна по причине недалекого ума и старческого маразма. Обсыхай, защеканка старая.
да никакого там звания

12.09.2017 13:23

гость писал(а):
Уточните воинское звание у пенсионера-женщины, и тогда все встанет на свои места.


100 руб. на хлеб и плакатик с заученным текстом в руки - бабки зарабатывают из-за нищеты, в которую их погрузило государство, теперь использующее их же по их тупости. По-человечески жаль их.
иное мнение

12.09.2017 13:56

Не соглашусь с Фишером, ваш жирик вообще клоун, и такая же вся ваша партия, одна пародия на клоунаду))) Что вы путнего сделали для Славгорода??? Где ваши достижения и успехи??? Вы только получаете ежемесячно халявные деньги из Москвы, а вы хоть с одним кандидатом в депутаты работали??? Такое же жульё как и единороссы и коммунисты. Навальный в сравнении с вами не побоялся, а создал фонд ФБК и борется с коррупцией, а вы ничто в сравнении с ним и вашей партией? Сидите и не тявкайте....
Поправочка на ссылочку, как то правдивее будет и честнее если

12.09.2017 14:00

да это я писал(а):
- в этом и заключается смысл существования "карлина и команды кво"? Ваша грызня, терки и разборки дошли до Москвы- так вы прославили Алтай. Так и хочется сказать- займитесь полезными делами на благо города, можете идти даже в дворники, чище будет, или займитесь высадкой деревьев и кустарников.А пи...болить, чем занимаетесь вы- таких орлов в городе и без вас достаточно. Короче, сливайтесь из Барнеаполя, нам без вас, клоунов , не скучно
карлухе выделям вместо самолёта ступу бабы Яги и вперёд с песней. как-то так хихи...
Косому

12.09.2017 14:13

Фонвизин : "Вот злонравия достойные плоды!"
Пузырёк

12.09.2017 15:18

Да просто бабло госдеповское не поделили на всех,вот и вся проблема!
Гость

12.09.2017 15:28

Дак,понятно, не у всех есть дома в Черногории,как у Олёхи и Маши Гайдар!