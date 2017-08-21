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Главная Лента новостей Краевой суд помешал «проигравшейся» на бирже пенсионерке оставить без жилья мать-ветерана

Краевой суд помешал «проигравшейся» на бирже пенсионерке оставить без жилья мать-ветерана

12.09.2017 10:57

Современные «фронтовики» поздравляют фронтовичку с полей Великой Отечественной войны
Современные «фронтовики» поздравляют фронтовичку с полей Великой Отечественной войны

Коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда вынесла резонансное решение об отмене сделки купли-продажи квартиры, в которой проживает пенсионерка с престарелой матерью — ветераном Великой Отечественной войны. По схеме женщину сначала вовлекли в игру на валютном рынке, а после проигрыша предложили взять кредит под залог единственного жилья, но оформили договор купли-продажи. Юридическое сопровождение разбирательства осуществлял «Общероссийский народный фронт», сказано в сообщении ОНФ.

«Фронтовики» рассказали, что около года назад некие молодые люди предложили 67-летней Людмиле Данковой бесплатно пройти обучение игре на валютном рынке и убедили в возможности легкого заработка. Пенсионерка увлеклась и проиграла все сбережения. Так называемый куратор предложил взять деньги в долг, чтобы отыграться и порекомендовал кредитора. Кредитор «вошел в положение» и согласился выдать 700 тысяч рублей под залог квартиры. Сделку оформили быстро, убедив в ее безопасности.

Пенсионерка поняла, что подписала договор купли-продажи вместо договора займа лишь после того, как ее вместе с матерью попросили освободить квартиру. Муж женщины-кредитора, который якобы купил квартиру, заявил, что никакого отношения к выданному займу не имеет.

После того, как ее ситуацию осветили журналисты, Людмила Данкова обратилась к активистам ОНФ из Ассоциации по защите прав заемщиков. Общественники взяли на себя подготовку документов и необходимых экспертиз. В ходе разбирательств Железнодорожный районный суд Барнаула признал куплю-продажу квартиры недействительной (притворной) сделкой на основании ч. 2 ст. 170 ГК РФ. Мнимые покупатели подали апелляцию, но в сентябре краевой суд оставил решение в силе. «Решение резонансное, ведь в большинстве подобных случаев суды встают на сторону кредиторов. Логика простая – нужно читать то, что подписываешь», – прокомментировал эксперт регионального отделения ОНФ, редактор Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков Игорь Нестеров.

Он отметил, что для защиты пожилых людей от мошенников нужно с помощью различных источников информировать их о возможных последствиях игры на валютном рынке и опасностях при оформлении сделок под залог недвижимости.

Накануне общественники побывали в гостях у Данковых. Они поздравили мать и дочь с восстановлением законных прав на жилье. По факту изъятия денежных средств пенсионерок в результате игры на валютном рынке было возбуждено уголовное дело, но приостановлено в связи с судебными разбирательствами. Теперь активисты ОНФ намерены ходатайствовать о его возобновлении.

Фото: ОНФ

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Комментарий

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Комментариев 3
СПАСИБО ЛДПР БРЕДЕР !! РАБОТАЛА НА ШТАБ НАВАЛЬНОГО ОТМЕННО !?? Так что !??

12.09.2017 12:45

Лёша должен наградить БРЕДЕР ? Почётной грамотой КЛИНТОН...
гость

12.09.2017 14:17

Хочется надеяться, что Краевой суд и далее последовательно будет защищать пенсионеров от посягательств мошенников. Надо же, какую схему по отъему квартиры придумали предприимчивые брокеры! Просто - назад, в 90-е!
Редакции БФ

12.09.2017 14:46

А что стесняемся назвать реквизиты этих жуликов и прохиндеев? Восполняю пробел (из 2ГИС):
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Еще:
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http://forex-scam.org/2017/03/07/aferisty-iz-teletrejda-pytalis-otzhat-kvartiru-u-92-letnej-vdovy-frontovika/