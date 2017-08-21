Молодой барнаулец отправится в колонию за жесткое воспитание матери

25-летний житель Барнаула признан виновным в избиении собственной матери, которая от нанесенных побоев скончалась. На суде горожанин пояснил, что хотел лишь отучить родительницу от беспробудного пьянства, сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным источника, погибшая несколько месяцев в год проживала одна, пока ее муж-дальнобойщик был в рейсах. Женщина более 12 лет систематически употребляла спиртное. Время от времени горожанку приходил проведать ее 25-летний сын, который пытался бороться с пагубным пристрастием матери, но тщетно. 6 сентября прошлого года он в очередной раз явился в квартиру матери и обнаружил ее выпившей. Соседи слышали, как между родственниками случился конфликт, после чего мужчина ушел. Через некоторое время они попытались зайти к соседке, но та не отвечала, и обеспокоенные жильцы дома позвонили ее сыну. Спустя несколько минут он вернулся и обнаружили мать бездыханной в неестественной позе, попытался оказать ей первую помощь и вызвал врачей, но женщина скончалась.

Как установили позже, у горожанки было сломано несколько ребер, а также имелись гематомы на голове. Смерть женщины наступила от тупой травмы груди. Мужчина в суде признал свою вину, однако утверждал, что никогда всерьез не поднимал на мать руку. В тот злополучный день он якобы несколько раз в гневе толкнул женщину, и та падала на диван, поэтому вполне могла удариться о подлокотник. В результате сначала суд признал молодого барнаульца виновным в убийстве по неосторожности и наказал его ограничением свободы на срок 1 год 11 месяцев. Однако позже вышестоящая инстанция пересмотрела приговор и переквалифицировала обвинение по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). Наказание мужчине изменили на реальное лишение свободы — теперь ему предстоит восемь лет жизни провести в колонии.