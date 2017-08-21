Вслед за «культурной» оптимизацией Алтайский Дом народного творчества сменил и менеджмент

Елена Карпова

В КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества» после 30 лет руководства заслуженного работника культуры Валентины Казанцевой сменился директор. 11 сентября начальник Управления Алтайского края по культуре и архивному делу Елена Безрукова представила коллективу учреждения нового руководителя, сказано на сайте ведомства.

Известно, что новым главой Дома народного творчества стала заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 102 в Барнауле Елена Карпова. В молодости она окончила Барнаульское музыкальное училище по специальности «Теория музыки», а также Алтайский государственный институт культуры и искусств по специальности «Музыкальное образование». После этого г-жа Карпова много лет работала преподавателем сольфеджио и музыки.

Стоит отметить, что буквально два года назад в Алтайском крае произошла важная реорганизация ряда КАУ в сфере культуры. Алтайский государственный Дом народного творчества оказался в эпицентре этих событий. К нему было решено присоединить Алтайкиноцентр. Помимо этого в числе «жертв оптимизации» назывались и другие региональные учреждения культуры, в том числе Российско-немецкий дом и региональный Дом литераторов. Анонсировалось, что первое учреждение также станет подразделением ДНТ, а второе войдет в состав краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова. К слову, наиболее негативные отклики получило именно известие о закрытии РНД. Данный шаг был расценен немецкой общественностью как подчеркнуто демонстративный. Председатель Международного союза немецкой культуры Генрих Мартенс даже назвал возможное решение краевых властей «пощечиной российским немцам». Впрочем, объединение пришлось отложить.

Добавим также, что чиновники традиционно говорили о плюсах оптимизации, тогда как основной причиной тому стало резкое сокращение дотаций со стороны краевого бюджета, что было связано с его напряженным характером на указанный календарный год и последующий плановый период. В результате часть сотрудников оптимизируемых КАУ пришлось сократить.