Абоненты «Билайн» летом 2017 года стали чаще путешествовать за границу и пользоваться мобильным Интернетом

Летом 2017 года абоненты «Билайн» стали чаще отдавать предпочтение поездкам за границу. Количество таких путешественников выросло на 17 %, в то время как путешествующих по России - на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



В сравнении с аналогичным периодом 2016 года потребление интернет-трафика летом 2017 года выросло в два раза, а в расчете на одного пользователя Интернета – в 1,5 раза. При этом абоненты «Билайн» стали активнее пользоваться LTE во время путешествий, который доступен уже в 100 направлениях по всему миру. Так, потребление 4G-трафика выросло в 2,5 раза, а в расчете на абонента – в 1,7 раза.



В то же время, находясь за границей абоненты продолжили пользоваться и голосовыми услугами связи. По сравнению с прошлым летом, голосовой трафик вырос на 4 %, в том числе исходящий – на 2 %.



Во многом такие показатели обусловлены доступными ценами на связь в роуминге для абонентов «Билайн»: в популярных у российских туристов странах стоимость мобильного Интернета составляет всего 200 рублей за 40 Мб (далее 5 рублей за 1 Мб), а стоимость голосовых звонков – 200 рублей за 20 минут (далее 10 рублей за минуту). Кроме того, с 5 апреля для абонентов «Билайн» в 90 странах мира доступна для подключения новая опция «Безлимитный Интернет в роуминге» за 350 рублей в сутки, которой воспользовались уже тысячи абонентов.



В то же время популярность sms-сообщений за границей продолжает падать. Так, количество отправленных sms за прошедший сезон сократилось в целом на 16 %, а в расчете на абонента показатель составил 28 %.



Количество стран, которые посетили абоненты «Билайн» этим летом, увеличилось на 2,5 %. Всего российскими туристами было выбрано 205 зарубежных направлений, самыми популярными из которых (в порядке убывания) стали Турция, Беларусь, Украина, Грузия, Казахстан, Испания, Греция, Италия, Китай и Германия, в то время как в прошлом году приоритетными направлениями были Беларусь, Украина, Грузия, Казахстан, Испания, Греция, Италия, Болгария, Германия, Кипр. Наибольший прирост туристов из России пришелся на Турцию.

Среди российских направлений этим летом абоненты «Билайн» чаще всего выбирали Москву, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тулу, Владимир, Тверь, Рязань, Калугу и Санкт-Петербург. Летом прошлого года список городов был таким же, местами поменялись только Тула и Владимир.



Активность общения абонентов «Билайн» в поездках по России также показала рост по сравнению с летом 2016 года – голосовой трафик вырос в целом на 7 %, а в расчете на абонента – на 1 %.



Наибольший интерес к путешествиям проявляли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Саратова и Ярославля. Основную часть путешественников составили абоненты в возрасте 25-35 лет (36 %) и 35-45 лет (28 %). Всего совершили путешествия по России 26 % интересовавшихся, а за границу – 6 %.



Согласно данным «Билайн», количество иностранных туристов, посетивших Россию этим летом, по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 4 %. Наибольшее количество гостей приезжало из Украины, Китая, Канады, Беларуси, Германии, Великобритании, Эстонии, Узбекистана, Азербайджана и Южной Кореи. При этом наибольший прирост отмечался у Великобритании (+56 %), Южной Кореи (+49 %) и Китая (+40 %). Прошлым летом больше всего туристов приезжало из Украины, Беларуси, Китая, Канады, Германии, Эстонии, Финляндии, Польши, Великобритании и Азербайджана.



*Анализ проводился в период с 1 июня по 24 августа 2017 года.