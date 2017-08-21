Новый вертолет доставит «оптимизированных» пациентов из дальних уголков края в Барнаул

ООО «Алтайские авиалинии» заключили договор с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» о поставке в лизинг на 10 лет вертолета Ми-8МТВ-1 стоимостью 655,5 млн рублей. Судно будет оборудовано медицинским боксом и предназначено для перевозки тяжелых пациентов в специализированные медучреждения. Необходимость развития санавиации возникла в связи с оптимизацией медучреждений в некоторых районах Алтайского края, сообщил ИА «Банкфакс» первый замгендиректора по производству и коммерции «Алтайских авиалиний» Алексей Журин.

Согласно информации на сайте Госзакупок, компания заказала услуги по предоставлению в лизинг вертолета Ми-8МТВ-1 в комплекте с эксплуатационно-технической документацией, одиночным комплектом запасных частей, средств наземного обслуживания и инструмента. Контракт стоимостью 655,5 млн рублей рассчитан на 10 лет. По словам г-на Журина, закупка проводится в рамках госпрограммы развития санавиации и первые три года предполагается софинансирование выплат из краевого и федерального бюджетов, затем оплачивать траты будет лишь край.

Вертолет Ми-8МТВ-1 оборудован медицинским модулем, на нем будут перевозить тяжелых больных из отдаленных уголков региона. Необходимость расширения авиапарка возникла в связи с новой волной оптимизации. «В Алтайском крае была оптимизация медучреждений — некоторые отдаленные больницы упростили. Тяжелых больных по необходимости свозят в крупные центры, например, в Барнаул. Но, к примеру, Бурла, Славгород, Ключи, Михайловское находятся достаточно далеко и везти пациентов по дороге проблематично. Для этих целей и используется авиация», — объяснил Алексей Журин.

Он рассказал, что развитие санавиации в регионе началось еще в советские времена, но после распада СССР и до последнего времени использовали ее достаточно редко. «Во времена СССР на дежурство каждый день заступало по два воздушных судна — тогда это были самолеты Ан-2. Налет в год составлял 300-500 часов. Но в последние годы он был существенно меньше — за прошлый год менее 100 часов. Однако после начала работы госпрограммы, с июля, начались более интенсивные полеты. За июль-август среднемесячный налет составил 40-50 часов, средний вылет длится около 3-5 часов. Для сравнения, вылет из Барнаула до Михайловского занимает 3,45-4 часа», — рассказал г-н Журин.

Отметим, что покупку нового вертолета в августе анонсировала министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова. Тогда она заявила, что наиболее близко к клиникам, в которые госпитализируют пациентов по экстренным показаниям, расположена всего одна такая площадка («Обской мост»). Однако ее техническое состояние не соответствует требованиям, необходимым для полетов в ночное время суток. «Поэтому правительство Алтайского края приняло решение о ее реконструкции. В скором времени она будет оснащена оборудованием для ночной посадки, дополнительным освещением и камерами видеонаблюдения», — резюмировала спикер.

Алексей Журин подтвердил, что наиболее активно используется именно эта площадка. Пока «Алтайские авиалинии» используют вертолеты Ми-8Т. Модель Ми-8МТВ-1 отличается тем, что она более современная и мощная. По словам г-на Журина, край получит вертолет, оборудованный для нужд медиков силами специалистов Центра медицины катастроф, что значительно упростит работу.